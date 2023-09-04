Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони находится под следствием в Бразилии

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вчера, 21:13

В отношении нападающего «Манчестер Юнайтед» ведётся расследование в связи с обвинениями в домашнем насилии со стороны его бывшей девушки Габриэлы Каваллин.

Бразильское издание UOL сообщило о получении доступа к фотографиям, видео, разговорам и показаниям свидетелей по этому делу. Отмечается, что в записях зафиксированы угрозы, запугивания и физическая агрессия со стороны футболиста. Ранее Каваллин обратилась в UOL, рассказав о различных случаях нападений со стороны форварда.