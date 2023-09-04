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Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони находится под следствием в Бразилии

вчера, 21:13

В отношении нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони ведётся расследование в связи с обвинениями в домашнем насилии со стороны его бывшей девушки Габриэлы Каваллин.

Бразильское издание UOL сообщило о получении доступа к фотографиям, видео, разговорам и показаниям свидетелей по этому делу. Отмечается, что в записях зафиксированы угрозы, запугивания и физическая агрессия со стороны футболиста. Ранее Каваллин обратилась в UOL, рассказав о различных случаях нападений со стороны форварда.

Сам Антони не стал комментировать обвинения. Также от комментариев по поводу вызова вингера в сборную Бразилии на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2026 отказался исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Фернандо Диниз.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:30
надо пережить эти времена
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 00:41
Менди - идиот.. И не только он..
Rattlehead
Rattlehead ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 23:54, ред.
С какой стати он должен сидеть дома и при чем тут образование? Закон он не нарушал, а карьера у него сломана из-за новомодных тенденций, во главе которых стоит пресловутая культура отмены, когда для втаптывания человека грязь не нужен приговор суда, достаточно показать пальцем.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 23:23
Разрушенная карьера не у судьи и не у девиц... Нет образования - сиди дома после матча и тренировки, няньчи детей или др..чи в туалете.. И карьера будет в порядке..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:17
Так Бразилия - страна с нереальным уровнем преступности. Для них это просто норма.
Rattlehead
Rattlehead ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 23:03
Менди ни в чём не виноват, что подтвердил суд. А недостаток образования как раз у тех, кто продолжает его в чем-то обвинять, плюя на фундаментальный постулат любого правого государства, гласящий, что обвиняемый считается невиновным, пока его вина не доказана судом в соответствии с законом.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:57
Именно..
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:56
Дело не в группе девиц, а в Менди.. Человек, зарабатывающий миллионы должен знать куда ходить и где находиться.. Если он не знает - это недостаток образования, ума и дальновидности.. А группы девиц будут всегда. Только говорить будут не о них, потому что их никто не знает, а о Менди, потому что его все знают.. Виноват Менди, а не девицы..
ABir
ABir ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 22:54
Подумал, что поймал удачу за хвост и теперь все можно
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:12
Что с этими бразильцами происходит (Робиньо, Роналдиньо, Дани Алвес, Антони и т.д.)? Неужели не могут нормально жить?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:58, ред.
Факундо Пельистри когда Санчо выпендривается, Антони по стопам Гринвуда пошёл , а Диало на травме
Rattlehead
Rattlehead ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 21:39
У части общества мозгов не больше. За примерами далеко ходить не надо. Например, в дождливой и туманной Великобритании группа девиц легкого поведения решила по легкому срубить бабла и обвинила защитника Манчестер Сити Бенжамена Менди в домогательствах, сексуальном насилии и чуть ли не в убийстве Кеннеди. Чувак отринул обвинения и решил твердо отстаивать свою честь, наняв мегаадвокатов, которые в конечном итоге вывели этих шаболд на чистую воду, после чего присяжным не оставалось ничего другого, как оправдать футболиста по всем пунктам обвинения. Однако благодаря стараниям группы умственно отсталых активисток, карьера Менди оказалась смытой в унитаз.И это далеко не единственный пример, когда о презумпцию невиновности вытирают ноги.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:18
От необразованности в жизни не спасут даже деньги.. Необразованность - бич футболистов.. Увы..
Гость
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