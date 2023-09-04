Форвард МЮ Санчо: «Я был козлом отпущения, и это несправедливо!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» выразил несогласие со словами главного тренера команды о себе.

Игрока не было в заявке на матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» в Лондоне (1:3), наставник МЮ объяснил это следующим образом:

Джейдон не был включён в заявку, исходя из того, как он выступал на тренировках. В «Манчестер Юнайтед» нужно каждый день показывать уровень, и мы можем делать выбор в передней линии. Поэтому на эту игру его не выбрали.

Футболист отреагировал, написав сообщение в соцсетях:

Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Я очень хорошо вёл себя на тренировках на этой неделе. Считаю, что есть и другие причины этого решения, в которые не буду вдаваться. Долгое время я был козлом отпущения, и это несправедливо! Всё, что я хочу делать, это играть в футбол с улыбкой на лице и приносить пользу своей команде. Я уважаю все решения, которые принимает тренерский штаб, играю с фантастическими игроками и благодарен за это, ведь знаю, что каждая неделя — это вызов. Буду продолжать бороться, несмотря ни на что!