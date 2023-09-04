Форвард МЮ Санчо: «Я был козлом отпущения, и это несправедливо!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо выразил несогласие со словами главного тренера команды Эрика тен Хага о себе.
Игрока не было в заявке на матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» в Лондоне (1:3), наставник МЮ объяснил это следующим образом:
Джейдон не был включён в заявку, исходя из того, как он выступал на тренировках. В «Манчестер Юнайтед» нужно каждый день показывать уровень, и мы можем делать выбор в передней линии. Поэтому на эту игру его не выбрали.
Футболист отреагировал, написав сообщение в соцсетях:
Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Я очень хорошо вёл себя на тренировках на этой неделе. Считаю, что есть и другие причины этого решения, в которые не буду вдаваться. Долгое время я был козлом отпущения, и это несправедливо! Всё, что я хочу делать, это играть в футбол с улыбкой на лице и приносить пользу своей команде. Я уважаю все решения, которые принимает тренерский штаб, играю с фантастическими игроками и благодарен за это, ведь знаю, что каждая неделя — это вызов. Буду продолжать бороться, несмотря ни на что!
Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу, и ославлю по всему по белу свету!
Не один из вас будет землю жрать, все подохнете без прощения, -
Отпускать грехи кому - это мне решать: Это я - Козел отпущения!"
Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу, и ославлю по всему по белу свету!
Не один из вас будет землю жрать, все подохнете без прощения, -
Отпускать грехи кому - это мне решать: Это я - Козел отпущения!"
Во вчерашнем матче Шяуляй-Кауно Жальгирис я поставил на победу гостей, а команды сыграли вничью, однако ставка отмечена у меня как выигрышная. Исправьте, пожалуйста.
Во вчерашнем матче Шяуляй-Кауно Жальгирис я поставил на победу гостей, а команды сыграли вничью, однако ставка отмечена у меня как выигрышная. Исправьте, пожалуйста.
О каком уровне говорит Хаг? О уровне середняка, который сейчас показывает МЮ под руководством голландца. С такой атмосферой в команде, вряд ли получится добиться каких-то значимых успехов. Зачем выносить сор из избы, зачем публично поносить своего подопечного? Ради личного самоутверждения? Кто во вчерашней игре с Арсеналом показал тот уровень, о котором говорит Хаг? По моему Тен Хаг, перейдя в МЮ, ещё ничего толком не добившись, возомнил себя великим тренером, и решил путем жёсткой диктатуры построить команду мечты. Вот только ставя личные амбиции выше общих, командных интересов, результатами могут стать только провалы и поражения.
О каком уровне говорит Хаг? О уровне середняка, который сейчас показывает МЮ под руководством голландца. С такой атмосферой в команде, вряд ли получится добиться каких-то значимых успехов. Зачем выносить сор из избы, зачем публично поносить своего подопечного? Ради личного самоутверждения? Кто во вчерашней игре с Арсеналом показал тот уровень, о котором говорит Хаг? По моему Тен Хаг, перейдя в МЮ, ещё ничего толком не добившись, возомнил себя великим тренером, и решил путем жёсткой диктатуры построить команду мечты. Вот только ставя личные амбиции выше общих, командных интересов, результатами могут стать только провалы и поражения.
Очередной пустой говорун.
Очередной пустой говорун.