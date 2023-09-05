«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам игры с ЦСКА

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам поединка РПЛ против ЦСКА (1:1).
«Сине-бело-голубые» хотят, чтобы были изучены неназначенные пенальти в ворота москвичей на 37-й, 75-й и 83-й минуте матча, а также неудаление защитника «армейцев» Виллиана на 90+3-й.
На игре работала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.
Помощник главного судьи на бровке показал что был офсайт, а главный не обратил на это внимания, ещё Акинфеев пытался это донести до главного арбитра, но тот решил проигнорировать сигнал бокового арбитра.
Помощник главного судьи на бровке показал что был офсайт, а главный не обратил на это внимания, ещё Акинфеев пытался это донести до главного арбитра, но тот решил проигнорировать сигнал бокового арбитра.