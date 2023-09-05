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«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам игры с ЦСКА

вчера, 19:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам поединка РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Сине-бело-голубые» хотят, чтобы были изучены неназначенные пенальти в ворота москвичей на 37-й, 75-й и 83-й минуте матча, а также неудаление защитника «армейцев» Виллиана на 90+3-й.

На игре работала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 03:42
В Лозанну пишите сразу
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:25
Так и надо было предъявить. Только так и можно достичь единого толкования правил.
pomor45
pomor45 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:23
Надо было обязательно обратиться. Все эпизоды, вызывающие разногласия должны рассматриваться ЭСК. Для того и созданы. Пусть работают, создают базу единого толкования правил, хотя бы теми же судьями, тренерами и игроками. От болельщиков этого не добиться априори, на то они и болельщики. У них все пенальти, назначенные в их ворота, левые, а в ворота соперника - исключительно справедливые. Иначе и быть не может.
pomor45
pomor45
вчера в 22:15
Такую информацию следовало бы давать с пометкой - комментарии отключены. Это дело ЭСК и болельщикам на сайте обсуждать нечего.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:15
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:07
    Там офсайд, когда мяч откровенно шёл от игрока ЦСКА, был вообще шедевр. Из 3 пенок, 1-2 вполне могли назначить. ЦСКА потел, отбивался, нарушал. С другой стороны, я уже рад, когда допускают ошибки против Зенита. Меньше этих надоевших разговоров от других команд, а уровень Зенита таков, что он может быть чемпионом, даже если судьи будут ошибаться против него в каждом матче.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:57, ред.
    Всё, всё, шо нажито непосильным трудом, всё же погибло!...3 пенальти липовых...1 удаление железное...свисток судейский отечественный - три свистка...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 21:52
    Что-то слишком много претензий.
    trudogolik
    trudogolik
    вчера в 21:51
    На Круговом был 100% пенальти, когда игрок "случайно" нарушает правила в штрафной-это пенальти.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 21:49, ред.
    А ЦСКА надо обратиться в ЭСК РФС по поводу того что гол Зенита забит с нарушением правил.
    Помощник главного судьи на бровке показал что был офсайт, а главный не обратил на это внимания, ещё Акинфеев пытался это донести до главного арбитра, но тот решил проигнорировать сигнал бокового арбитра.
    drug01
    drug01 ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 21:46
    Это было бы очень клёво!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:40, ред.
    А где самый главный аргумент, что Фиксики слабее Барбо́скина, по скилу которому трудно определиль уровень Семака как тренера, ведь и Черчесов господь Бог в Зените будет!!!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 21:05
    Ну думаю коняшки тоже могут что то предъявить... я смотрел матч и даже сам мог бы предъявить...
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 20:46
    Отобрали,отобрали,и совсем не у попа,
    не подумайте плохого-кляузы у "Спартака".
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 20:44
    Лучше бы сразу обратились с предложением сделать их заранее чемпионами, а остальные пусть гоняют пузырь за второе место.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:40, ред.
    Какие 4 эпизода..???
    После 23-го эпизода выключил матч...в середине второго тайма....
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:29
    Как всегда, назначат переигровку. Мы уже к этому привыкли.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:28
    И чтобы отменили гол в ворота Зенита за "фол" против Кержакова и наказали хозяев за свист в адрес Фернандеса.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 20:27
    Между строк вопрос Дюкову : как Кукуян смог допустить, что в День газовой промышленности Зенит не выиграл?
    kow13
    kow13
    вчера в 20:24
    штааааа
    Гость
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