«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам игры с ЦСКА

1693932491

вчера, 19:48

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам поединка РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Сине-бело-голубые» хотят, чтобы были изучены неназначенные пенальти в ворота москвичей на 37-й, 75-й и 83-й минуте матча, а также неудаление защитника «армейцев» на 90+3-й.

На игре работала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.