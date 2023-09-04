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«Порту» подал протест на решение, принятое судьёй по телефону

вчера, 17:33
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 1Логотип футбольный клуб АрокаАрокаМатч завершен

«Порту» на своём официальном сайте сделал заявление по ситуации, произошедшей в матче 4-го тура чемпионата Португалии с «Арокой» (1:1).

На 90-й минуте игры в ворота гостей был назначен пенальти, но в итоге решение главным арбитром встречи Мигелом Ногейрой было отменено после консультации с другими судьями. При оценке эпизода с помощью видеопросмотра возникли проблемы со связью с VAR-центром, из-за чего арбитру пришлось воспользоваться мобильным телефоном.

Португальский футбол полон странных событий, и вчера на стадионе «Драгау» произошло ещё одно: пенальти, назначенный полевым судьёй, был отменён после телефонного видеозвонка судьи, без просмотра каких-либо изображений – то есть пенальти был назначен на том основании, что видел Мигел Ногейра, и в итоге он изменил решение на основе того, чего не видел. Поскольку это является серьёзным нарушением правил игры и юридической ошибкой, ФК «Порту» подал протест с целью аннулирования матча.

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Все комментарии
u6d43qhnyd37
u6d43qhnyd37
вчера в 21:38
По такому?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:24
Очень интересная ситуация. Хочется узнать, чем всё это закончится. Если исходить из логики, то результат матча надо отменить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:20
У нас, особенно в нулевых, судьи то и дело после звонков по телефону решения принимали)
протон
протон
вчера в 18:06
Надо было в телеге в секретном чате!
протон
протон
вчера в 18:04
У меня зазвонил телефон.
— Кто говорит?
— ВАР.
— Откуда?
— От верблюда.
— Что вам надо?
— Пенальти нам не надо.
Гость
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