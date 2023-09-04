«Порту» подал протест на решение, принятое судьёй по телефону

1693837998

вчера, 17:33

«Порту» на своём официальном сайте сделал заявление по ситуации, произошедшей в матче 4-го тура чемпионата Португалии с «Арокой» (1:1).

На 90-й минуте игры в ворота гостей был назначен пенальти, но в итоге решение главным арбитром встречи было отменено после консультации с другими судьями. При оценке эпизода с помощью видеопросмотра возникли проблемы со связью с VAR -центром, из-за чего арбитру пришлось воспользоваться мобильным телефоном.