«Порту» подал протест на решение, принятое судьёй по телефону

«Порту» на своём официальном сайте сделал заявление по ситуации, произошедшей в матче 4-го тура чемпионата Португалии с «Арокой» (1:1).
На 90-й минуте игры в ворота гостей был назначен пенальти, но в итоге решение главным арбитром встречи Мигелом Ногейрой было отменено после консультации с другими судьями. При оценке эпизода с помощью видеопросмотра возникли проблемы со связью с VAR-центром, из-за чего арбитру пришлось воспользоваться мобильным телефоном.
Португальский футбол полон странных событий, и вчера на стадионе «Драгау» произошло ещё одно: пенальти, назначенный полевым судьёй, был отменён после телефонного видеозвонка судьи, без просмотра каких-либо изображений – то есть пенальти был назначен на том основании, что видел Мигел Ногейра, и в итоге он изменил решение на основе того, чего не видел. Поскольку это является серьёзным нарушением правил игры и юридической ошибкой, ФК «Порту» подал протест с целью аннулирования матча.
— Кто говорит?
— ВАР.
— Откуда?
— От верблюда.
— Что вам надо?
— Пенальти нам не надо.
— Кто говорит?
— ВАР.
— Откуда?
— От верблюда.
— Что вам надо?
— Пенальти нам не надо.