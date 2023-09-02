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Левандовски: «Судьи убивают Ла Лигу»

вчера, 16:48

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о слабых сторонах Ла Лиги.

Ла Лига не особо привлекательна, это не атакующий чемпионат. Судьи убивают лигу.

Я не ожидал, что команды чемпионата Испании не будут хотеть играть в футбол.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:37
Павел, Вы про Анчелотти, когда он работал в Баварии? Должен Вам сказать, что в тот период, Бавария приглашала Анчелотти как пожарника и подписывала его на год, с возможностью продления контракта. Но у Карло, получилось тоже самое что и у Гварда в Мюнхене- практически теже грабли. Если Гвард начал лепить из Баварии вторую Барселону, то Анчелотти, хотел видеть в Баварии многое из итальянского футбола, что конечно не понравилось руководству клуба и отдельным игрокам. В этом смысле пшек прав- не всем в команде нравился футбол Анчелотти... Ну и конечно мучения Анчелотти в изучении немецкого языка, что тоже мешало ему работать. Если над Гвардом, втихаря подсмеивались над его смешным произношением, то Анчелотти, сам не скрывал как ему тяжело учить язык и особенно немецкие артикли...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 18:49
Ну так обидно, людям за один сезон в СА кладут как за полкарьеры, а он перешёл в явно непраймовую "Барселону" с рычагами, которая из группы ЛЧ вылетает.
salleeh
salleeh
вчера в 18:47, ред.
Похоже этот парень не знает, когда нужно остановиться… Явно задумал побег из Барселоны и я даже смогу предположить, что это будет СА… Сидел бы в Баварии, где вся команда была заточена под тебя, но нет, нужно обязательно все испортить в конце карьеры…
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:45
То, что в Испании судьи любят быть в главных ролях, это ни для кого не секрет) но Лева конечно чуть перегнул.
У поляка была бы отличная статистика, если бы в напарниках у него были праймовый Месси и Неймар например) сейчас Барселона совсем другая команда.. и футбол они показывают менее привлекательный. В первую очередь, нужно смотреть на собственный футбол, а потом остальные команды.
В ла лиге могу сходу назвать одну команду, которая играет в грязный и очень закрытый футбол, это Хетафе. С ними действительно бывает очень сложно. Ну ещё Атлетико)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:44
Здравствуйте, Павел!
Честно признаюсь, из его интервью- ничего не понял. Не въехал, что ему не нравится- нечестные судьи или оборонительный испанский футбол? Вы правы, Павел- чисто псякревская логика...

Павел, спасибо за четкое объяснение!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:53
Ему соперники не дают забивать - вот он и ноет. В Испании многие хорошо защищаются, не то, что в Бундеслиге..
murn5tw5jnp7
murn5tw5jnp7 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:52
Это ссылка на фото, которое использовано в новости. Там написано: "Фото". Источник указан в графе "Перевод с"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:25, ред.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:24
    Уберите данную ссылку, она людей вводит в заблуждения, к данной теме не имеет отношения.
    Фото: Сайт football-espana.net
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 17:20
    Нет, это два разных интервью.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:19
    Это совсем два разных интервью.
    Данная новость про интервью польскому изданию от 02.09.2023, а фото это только фото из интервью испанской Actualite Barca от 29.08.2023.
    Всегда смотрите источник.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 17:15
    Не, я не по той ссылке перешёл, поляк критиковал Хави, но пару дней назад, а теперь и лигу критикует)
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 17:14
    Просто у нас переводчики разных ресурсов переводят один и тот же текст,исходя из своих личных пристрастий и квалификации.Иногда смысл бывает едва -ли не диаметрально противоположный.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 17:13, ред.
    Ааа, я перешёл по ссылке с фото, а не с новостью.

    Говорил, откройте ссылку с фото и прочитайте.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:11
    Зачем вы опять говорите неправду?
    Я специально открыл источник и вот оттуда текст

    Высказав собственное мнение по данному поводу, Левандовски смело заявил: «Ла Лига недостаточно привлекательна и атакующая. Судьи убивают лигу».

    "Я не ожидал, что команды испанской лиги будут так неохотно играть в футбол", - добавил девятый номер, который в этом сезоне забил только один гол в трех матчах.

    Так, что в статье всё верно написано!!!
    Но вот вопрос, а зачем вам говорить заведомую неправду, какая от этого выгода?

    Кстати о Хави и игре именно Барсы Левандовский ничего не говорил.
    Grizly88
    Grizly88 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 17:11
    По зрелищности Ла лига никогда не была сильнее Апл, раньше в Ла лиге один матч можно было смотреть Эль Судьясико.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 17:06
    Я её называл Ла Колхозейру ещё во времена доминирования двух яростных оппонентов-"Барселоны" и "Реала".И вот сбывается...и не я это говорю.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 17:03
    Помню как Барселону тащили судьи, помню как Реал тащили судьи.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:02
    Левандовски: «Судьи убивают Ла Лигу».
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:01
    Только сейчас заметил? Его гнилая сущность стала известна, когда он против сборной России стал выступать
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 16:59, ред.
    Странная выдержка, интервью куда более сенсационное, он вообще не за чемпионат вещает, а открыто критикует Хави: "У нас на поле часто бывает недостаточно атакующих игроков, я не чувствую должное количество поддержки" и т.п. Более того, в указанной статье даже нет слов про Ла Лигу, которые вы приводите.

    Хотя это типично для поляка, он же и при Анчелотти в интервью говорил, что многие в команде не любят Карло и хотели бы, чтобы он ушёл.

    Вообще Лёва типок тот ещё.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 16:59
    Левандовский не забивает, а виноваты судьи
    Elliada
    Elliada
    вчера в 16:58
    Помнится мне, что в прошлом сезоне Барселона выиграла чемпионат в стиле Атлетико. Чего жалуется, когда сами так играют? Сейчас, это не та Ла Лига, времен Месси и Роналду, когда нормой было забивать 90-100 голов за сезон, поэтому Ла Лига уступила первое место АПЛ.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 16:58, ред.
    Пора уже чемпионат устроить в каком чемпионате, какой страны судьи больше "убивают" футбол.
    Вопреки мнения российских болельщиков, что у нас всё плохо, мы не будем в лидерах по таким мнениям и судьям.
    И что самое интересное, даже из топ чемпионатов болельщики просматривая некоторое ролики на ютубе про наших судей отмечают их профессионализм и мечтают о таких судьях в своих чемпионатах.
    Короче в каждом чемпионате ругают своих судей, а чужие им кажутся лучше.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 16:57
    Его время прошло, потому и ноет
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:54
    Чем, как убивают?
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 16:51
    Лева, что? Лига неинтересна? Судьи плохие? Команды плохие? "Голмашина" должен был прийти в "не очень сильный чемпионат" и разорвать, установив всевозможные рекорды.
    Гость
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