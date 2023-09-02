Левандовски: «Судьи убивают Ла Лигу».

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о слабых сторонах Ла Лиги.
Ла Лига не особо привлекательна, это не атакующий чемпионат. Судьи убивают лигу.
Я не ожидал, что команды чемпионата Испании не будут хотеть играть в футбол.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о слабых сторонах Ла Лиги.
Ла Лига не особо привлекательна, это не атакующий чемпионат. Судьи убивают лигу.
Я не ожидал, что команды чемпионата Испании не будут хотеть играть в футбол.
Вопреки мнения российских болельщиков, что у нас всё плохо, мы не будем в лидерах по таким мнениям и судьям.
И что самое интересное, даже из топ чемпионатов болельщики просматривая некоторое ролики на ютубе про наших судей отмечают их профессионализм и мечтают о таких судьях в своих чемпионатах.
Короче в каждом чемпионате ругают своих судей, а чужие им кажутся лучше.
Вопреки мнения российских болельщиков, что у нас всё плохо, мы не будем в лидерах по таким мнениям и судьям.
И что самое интересное, даже из топ чемпионатов болельщики просматривая некоторое ролики на ютубе про наших судей отмечают их профессионализм и мечтают о таких судьях в своих чемпионатах.
Короче в каждом чемпионате ругают своих судей, а чужие им кажутся лучше.