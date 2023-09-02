Левандовски: «Судьи убивают Ла Лигу».

Нападающий «Барселоны» высказался о слабых сторонах Ла Лиги.

Ла Лига не особо привлекательна, это не атакующий чемпионат. Судьи убивают лигу.

Я не ожидал, что команды чемпионата Испании не будут хотеть играть в футбол.