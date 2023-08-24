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Артём Чистяков рассудит «Зенит» и «Урал». Назначения судей на 6-й тур РПЛ

вчера, 14:08

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

24 августа (пятница)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Панин; инспектор – Сергей Французов.

«Факел» – «Краснодар»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Виктор Кулагин.

26 августа (суббота)

«Зенит» – «Урал»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Рубин» – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Спартак» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Артём Любимов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Ковалев; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Александр Колобаев.

27 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Роман Галимов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Анатолий Цветнов.

«Сочи» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Зуев.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 19:32
Зенит как умеет, так и играет, с небольшими отклонениями. Всегда результат больше зависит от соперника. Если небольшой минус у Зенита накладывается на небольшой плюс у соперника, то Зенит вполне может порадовать любого соперника.
pomor45
pomor45 ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 19:26
Хочется, но ляпы или будут, или их придумают. Обсуждать игру можно и при ляпах, и, не придумывая их, но не хочется ... не так вкусно.
pomor45
pomor45 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 19:23
Мастерство и умение особо отчетливо проявляются при недостатке таковых у соперника.
Dinamo
Dinamo
вчера в 18:26
Брат покойной жены Малафеева, сидящий на зарплате газпрома. Действительно, чем он лучше? Вопросы для дошколят...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 15:29
Вот смотришь на расписание игр тура и понимаешь, что для гостей это проходные матчи. Пожелаем им победы и судейской объективности
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:11
Его прощают систематически и за более грубые нарушения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:09
Быстренько Безбородова простили. За преднамеренное нарушение протокола ВАР пропустил всего три игры. Безобразие. Таких судей надо навсегда удалять. Чем он лучше Вилкова и Лапочкина?
lotsman
lotsman
вчера в 15:08
Чистяков в поле, Москалёв на VARе, главное чтобы прошло без ляпов и скандалов.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 14:48
Конечно. Выиграют за счет своего мастерства и умения.
drug01
drug01
вчера в 14:39
Рубин-Динамо Карасёв центральная игра?
izrafel
izrafel
вчера в 14:38
Очень хочется чтобы хотя бы один тур мы обсуждали игру команд, а не судейские ляпы...
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:17
Зениту все равно, кто назначен
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