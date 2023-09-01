В Лиге чемпионов избытка дополнительного времени не будет. УЕФА взбрыкнул

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вчера, 09:05

Но у ФИФА и Коллины нашёлся ответ недовольным.

УЕФА против. Как часто нам приходится видеть это сочетание слов. Особенно в контексте обсуждения какого-либо решения ФИФА . Так уж сложилось, что главный европейский футбольный орган все время норовит противопоставить себя мировому. Теперь поводом для недовольства УЕФА стало новое правило об увеличении дополнительного времени к матчам.

Изначально эта практика применялась на ЧМ -2022, а потом ее орган, утверждающий футбольные правила, IFAB , стал рекомендовать к использованию в других турнирах. Различные национальные ассоциации, проводя исследования или слепо доверяя указке IFAB и ФИФА , пошли на этот шаг. И вот теперь УЕФА решил заявить о своей позиции. Сделал он это перед стартом основного этапа главного клубного футбольного турнира – Лиги чемпионов. УЕФА не хочет, чтобы игры в этом турнире тоже имели слишком много дополнительного времени.

Недовольство по умолчанию

Свою позицию УЕФА высказывал через главу футбольного комитета Звонимира Бобана, который на брифинге по вопросам судейства заявил, что это вредно для здоровья футболистов. Он негативно воспринял идею ФИФА о том, чтобы все празднования голов, замены, травмы и затяжка времени компенсировались сполна дополнительным временем. Хотя эту идею поддержал президент ФИФА Джанни Инфантино. Он сказал, что это дает для болельщиков лучшее соотношение цены и качества на фоне опасений, что во многих матчах мяч находится в активной игре всего 50-55 минут.

УЕФА на своем брифинге утверждал, что в прошлом сезоне так называемое эффективное игровое время матчей Лиги чемпионов составляло в среднем 60 минут 7 секунд. И это примерно на пять минут больше, чем в каждой из крупнейших национальных лиг Европы. В Англии было исследование на эту тему. Там это время едва превышает 54 минуты. Что отражает разницу в самоотдаче и напряженности матчей. На это указал Бобан:

В Лиге чемпионов игры напряженные. Если добавлять по 12, 13, 14 минут к матчам, то за сезон «набежит» около 500 минут. Это примерно пять дополнительных полноценных матчей. Это абсолютно абсурдно. Напомню, что нельзя забывать про благополучие футболистов.

Отметим, что при этом УЕФА не критикует себя за то, что расширяет Лигу чемпионов со следующего сезона. И там все команды проведут по два дополнительных матча. А общее их число со следующего сезона вырастет со 125 до 225. Как не критиковал УЕФА себя за создание Лиги Конференций. Потому что это, в отличие от компенсированного времени, приносит спонсорские деньги. И если уж «убивать» здоровье футболистов, по мнению чиновников УЕФА , то хотя бы за хорошие отчисления.

Интересно, что сам Бобан вошел в управляющие органы УЕФА относительно недавно – в 2021 году. А перед этим он занимал должность в ФИФА , работая на Инфантино. В перерыве еще заскочил в «Милан», где недолго проработал.

Ответная реакция

Критика со стороны Бобана и УЕФА не осталась незамеченной в ФИФА . Там ответ держал руководитель судейского корпуса Пьерлуиджи Коллина. Он подчеркнул, что в консультациях по этому вопросу участвовали все футбольные конфедерации. Также он похвалил судей по всему миру за соблюдение рекомендаций ФИФА и точное измерение компенсированного времени. Вот что сказал Коллина:

ФИФА и IFAB выслушали все идеи конфедераций. Было предложено, например, использовать остановку времени. Но консультации с участием, в том числе УЕФА , показали, что это может растянуть игры еще больше. И было рекомендовано просто более точно вычислять компенсированное время, соблюдая при этом четкие критерии.

Коллина настаивает на том, что все конфедерации поддержали принятие изменений. При этом комментарий Бобана поддержал глава судейской коллегии УЕФА Роберто Розетти, а также профсоюз футболистов FIFPro, и Ассоциация профессиональных футболистов Англии, где при этом рьяно принялись выполнять рекомендации ФИФА .

Отметим, что и Бобан, и Розетти входят в консультативные группы IFAB , поэтому точно принимали участие в том решении, которое в итоге ФИФА отстаивает. Как видим, тут разделение происходит не только на уровне разных конфедераций, но также внутри позиций отдельных людей и в самих странах. Например, главный арбитр АПЛ Ховард Уэбб тоже бьется за сохранение увеличенного времени. Он настаивает, что все уляжется, когда футболисты адаптируются. Так он ответил на открытую критику защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана, высказавшегося по поводу нового правила.

Коллина же считает, что в УЕФА лукавят, преувеличивая воздействие правила на игроков: