Хави согласовал новый контракт с «Барселоной»

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вчера, 08:48

Главный тренер «Барселоны» договорился с клубом о продлении контракта.

По данным источника, переговоры в последние недели ускорились и теперь достигли положительного результата. Специалист готов подписать новое соглашение, которое будет действовать до 2026 года.

Президент «сине-гранатовых» особенно доволен тем, как Хави справился с работой в трудное для клуба время. Также важную роль в принятии решения о продолжении сотрудничества сыграли спортивные результаты, в том числе первый за четыре года чемпионский титул в Испании, который каталонцы завоевали в прошлом сезоне.