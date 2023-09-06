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Хави согласовал новый контракт с «Барселоной»

вчера, 08:48

Главный тренер «Барселоны» Хави договорился с клубом о продлении контракта.

По данным источника, переговоры в последние недели ускорились и теперь достигли положительного результата. Специалист готов подписать новое соглашение, которое будет действовать до 2026 года.

Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта особенно доволен тем, как Хави справился с работой в трудное для клуба время. Также важную роль в принятии решения о продолжении сотрудничества сыграли спортивные результаты, в том числе первый за четыре года чемпионский титул в Испании, который каталонцы завоевали в прошлом сезоне.

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Все комментарии
Bobon
Bobon
вчера в 15:02, ред.
Да уж. Этот бездарь наработает. Как игрок он был одним из лучших на своей позиции, но как тренер пока ничего не показал и врядли покажет. Хотя проблема не столько в Хави. Проблема в руководстве. Несут хрень про какую-то философию. Так давно никто не играет. Нужно забить на тики-таку и играть в футбол.
112910415
112910415
вчера в 12:40
работать, работать и работать !
полно нерешенных проблем !
Elliada
Elliada
вчера в 12:04
Поторопился Лапорта. Мог бы подождать хотя бы до окончания группового раунда ЛЧ. Хотя, с другой стороны, если уволят Хави, то кто его заменит? На крутого специалиста денег нет, а приглашать "физрука" смысла нет. Возможно, таким образом Лапорта поддержал Хави, чтобы у него была какая-то уверенность.

Но я по-прежнему считаю, что сезон будет провальным для Барселоны. Мой прогноз: 2-е место в Ла Лиге, 1/8 финала ЛЧ, полуфинал Кубка и финал Суперкубка Испании
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:12
Очевидно, что Хави много не просит. Потому и в фаворе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:10
Я бы не сказал, что у Хави был такой уж вызов, учитывая то, что в прошлом году ему купили всех нужных игроков и Рафинья с Кессье на лавке сидели, которые были лидерами в своих клубах. При этом, да, он взял чемпионат, потому что 37-летние ветераны "Реала" не могли на два турнира разорваться, но громко вылетел из ЛЧ и громко был разгромлен в Кубке.

При этом по деньгам он как раз сильно подвёл команду, потому что первое и второе место Ла Лиги получают несущественно различные деньги, а вот в ЛЧ получают очень хорошие деньги, которые клубу из Каталонии нужны и мимо которых она проехала.

Вот в этом году, с уходом Дембеля особенно, у него действительно будет вызов, и особенно интересно, как он себя покажет в этой ЛЧ. Поэтому контракт продлили явно невовремя, хотя "Барселона" в последнее время всё делает невовремя или не то, что нужно.
Mekail
Mekail
вчера в 09:54
Ну честно не знаю, мне кажется очень рано, можно было дождаться окончания сезона и там думать...Большинство побед Барса вымучивает так как нападение мало забивает. К сожалению, есть подозрение что Лева начал стареть и больше не будет забивать много голов.... я все жду, когда начнут играть в 3 нападающих, пока игру Хави ставит достаточно трусливую нацеленную исключительно на результат, в чемпионате этого может хватать, в ЛЧ дальше 1/4 будет тяжело пройти....
r5ypkeqyzh38
r5ypkeqyzh38
вчера в 09:38
Хави только начал работу, ему надо дать время
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:57
Удачной работы в начавшемся чемпионате.
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:55
Самое главное обеспечен работой
протон
протон
вчера в 08:51
Рано продлевать, ибо результат неубедительный
В этом сезоне всё зависит от ЛЧ, а учитывая что по 20 минут не могут выйти со своей половины поля играя в большинстве против Осасуны, я бы на месте Лапортыча подождал до конца сезона
Гость
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