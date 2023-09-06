Хави согласовал новый контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави договорился с клубом о продлении контракта.
По данным источника, переговоры в последние недели ускорились и теперь достигли положительного результата. Специалист готов подписать новое соглашение, которое будет действовать до 2026 года.
Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта особенно доволен тем, как Хави справился с работой в трудное для клуба время. Также важную роль в принятии решения о продолжении сотрудничества сыграли спортивные результаты, в том числе первый за четыре года чемпионский титул в Испании, который каталонцы завоевали в прошлом сезоне.
При этом по деньгам он как раз сильно подвёл команду, потому что первое и второе место Ла Лиги получают несущественно различные деньги, а вот в ЛЧ получают очень хорошие деньги, которые клубу из Каталонии нужны и мимо которых она проехала.
Вот в этом году, с уходом Дембеля особенно, у него действительно будет вызов, и особенно интересно, как он себя покажет в этой ЛЧ. Поэтому контракт продлили явно невовремя, хотя "Барселона" в последнее время всё делает невовремя или не то, что нужно.
При этом по деньгам он как раз сильно подвёл команду, потому что первое и второе место Ла Лиги получают несущественно различные деньги, а вот в ЛЧ получают очень хорошие деньги, которые клубу из Каталонии нужны и мимо которых она проехала.
Вот в этом году, с уходом Дембеля особенно, у него действительно будет вызов, и особенно интересно, как он себя покажет в этой ЛЧ. Поэтому контракт продлили явно невовремя, хотя "Барселона" в последнее время всё делает невовремя или не то, что нужно.
Но я по-прежнему считаю, что сезон будет провальным для Барселоны. Мой прогноз: 2-е место в Ла Лиге, 1/8 финала ЛЧ, полуфинал Кубка и финал Суперкубка Испании
Но я по-прежнему считаю, что сезон будет провальным для Барселоны. Мой прогноз: 2-е место в Ла Лиге, 1/8 финала ЛЧ, полуфинал Кубка и финал Суперкубка Испании