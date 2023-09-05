ПСЖ по-прежнему хочет продлить соглашение с Мбаппе

ПСЖ намерен подписать новый договор с нападающим Килианом Мбаппе.
Сам футболист ранее отказался от нового контракта. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи надеется, что переговоры с игроком окажутся успешными. В коллектив пришли футболисты, с которыми Мбаппе знаком (Люка Эрнандес, Усман Дембеле и Рандаль Коло Муани). Этот факт, а также качественное и количественное усиление состава могут помочь парижанам убедить Килиана остаться. Другим существенным фактором может стать успешное выступление команды в Лиге чемпионов.
Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2024 года.