ПСЖ по-прежнему хочет продлить соглашение с Мбаппе

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вчера, 17:12

ПСЖ намерен подписать новый договор с нападающим .

Сам футболист ранее отказался от нового контракта. Президент парижского клуба надеется, что переговоры с игроком окажутся успешными. В коллектив пришли футболисты, с которыми Мбаппе знаком (, и ). Этот факт, а также качественное и количественное усиление состава могут помочь парижанам убедить Килиана остаться. Другим существенным фактором может стать успешное выступление команды в Лиге чемпионов.