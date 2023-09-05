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ПСЖ по-прежнему хочет продлить соглашение с Мбаппе

вчера, 17:12

ПСЖ намерен подписать новый договор с нападающим Килианом Мбаппе.

Сам футболист ранее отказался от нового контракта. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи надеется, что переговоры с игроком окажутся успешными. В коллектив пришли футболисты, с которыми Мбаппе знаком (Люка Эрнандес, Усман Дембеле и Рандаль Коло Муани). Этот факт, а также качественное и количественное усиление состава могут помочь парижанам убедить Килиана остаться. Другим существенным фактором может стать успешное выступление команды в Лиге чемпионов.

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2024 года.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 00:37
Если он продолжит вести себя так же, то всегда будет в тени того норвежца.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:15, ред.
Он стал чемпионом мира в молодом возрасте, забил 4 гола в двух финалах ЧМ, по-моему он единственный, кому это удавалось + ещё большие деньги. К тому же сам президент страны успокаивает его проигранном в финале. Он почувствовал себя исключительным, важным, похоже всё это сказалось на его поведение. Месси и Роналду покинули Европу, теперь вся Европа его. Но он похоже не понимает, что его главный конкурент норвежец ещё в Европе...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:02
Какой позор. Сколько этот человек ещё будет унижаться из-за этого футболиста. Не продали в своё время, как это делают нормальные люди. Теперь бояться опозориться перед Реалом, что их лучший игрок в истории клуба, перейдёт в тот же Реал Мадрид, и всё это за бесплатно. Плюс ещё, такие ооооооочень большие деньги потеряли, чтоб сохранить его тогда. В итоге, ничего существенного и не смогли выиграть.
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:42
Президент ПСЖ уже превратился в клоуна. Начал напоминать подростка, которого отвергла любимая, и теперь он пойдёт на всё, лишь бы её вернуть. Кто так в Париже живёт, присматривайте за ним, а то ещё руки на себя наложит.
3ton
3ton
вчера в 18:38
В ПСЖ надо продать владельцу Челси
Он этого капризу на пожизненно подпишет
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:22
ПСЖ хочет сохранить лицо и одновременно не потерять Мбаппе.
112910415
112910415
вчера в 18:22
это настоящая любовь !
она преград не знает ...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 18:00
Килиану играть в футбол осталось 10-12 лет, потом эта Санта-Барбара закончится, просьба немного потерпеть.
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:50
накалили фанатов Реала
но складывается ощущение что не просто так
Мбаппе придет бесплатно)
протон
протон ответ Israel Kazakhstan (раскрыть)
вчера в 17:48
Успех в ЛЧ? Они группу свою видели? Им бы в Лигу Европы выбраться
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
вчера в 17:45
Это надо же так унижаться, а?
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