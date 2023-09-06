«СКА-Хабаровск» объявил о создании команды Медиалиги

«СКА-Хабаровск» объявил о создании медиакоманды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал хабаровского клуба.
Действующим чемпионом Медиалиги является «Родина Медиа».
«СКА-Хабаровск» объявил о создании медиакоманды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал хабаровского клуба.
Действующим чемпионом Медиалиги является «Родина Медиа».
Ну да, хабаровские пенсионеры за всё заплатят)) Более того, там в команде ещё и девушка со стандартными накачанными губами и без мышц совсем, видимо, они и вояжи любовниц чьих-то в Москву будут оплачивать регулярные.
Ну да, хабаровские пенсионеры за всё заплатят)) Более того, там в команде ещё и девушка со стандартными накачанными губами и без мышц совсем, видимо, они и вояжи любовниц чьих-то в Москву будут оплачивать регулярные.