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ГлавнаяНовостиРоссия: событияМедийная футбольная лига 2023. 4 сезон

«СКА-Хабаровск» объявил о создании команды Медиалиги

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Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:01, ред.
в стране дармоедов уйма всякие блогеры шмогеры и им подобные скучно им решили позабавиться в стране у всяких кто это оплачивает бабла скопилось вагонами некуда девать на организацию одного никому не интересного матча на платформе тратят 20 млн. а спецы говорят мол это развивает популярность наш футбол наверное дельфинам это интересно
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:57
всё пипец вирус охватил всю страну вместо нормального футбола теперь будут двигать это смешное зрелище особенно их клички как у ......
Казимагомед Мутаев 1
Казимагомед Мутаев 1
вчера в 14:41
Прям такая радость у всех щас, в Хабаровск летать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:53
Владелец: Хабаровский край.

Ну да, хабаровские пенсионеры за всё заплатят)) Более того, там в команде ещё и девушка со стандартными накачанными губами и без мышц совсем, видимо, они и вояжи любовниц чьих-то в Москву будут оплачивать регулярные.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:31
Может РПЛ переименовать в медиалигу и зарплату не платить горе футболистам?
Гость
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