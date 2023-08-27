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Форвард «Ахмата» Конате получил российское гражданство

вчера, 09:46

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что получил российский паспорт.

Футболист выступает в России более четырёх лет. За «Ахмат» Конате играет с лета 2021 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 6 матчей и забил 2 мяча. Его контракт с грозненским клубом действует до лета 2024 год.

Напомним, Конате выступал за сборную Буркина-Фасо (16 игр и 2 гола).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:25
Он не может быть чеченцем, поскольку чеченец это национальность. Получил российский паспорт - стал россиянином по гражданству.
Кстати, на воинский учёт встал? Депутаты Госдумы требуют это от получивших гражданство РФ.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 12:37
Самые большие паразиты,это агенты.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 12:33, ред.
Селюк своими вбросами об интересе к Конате просто мутит парню мозги не по-детски.

Не хотел бы лично я иметь в команде от него игроков. Селюк должен просто понимать,что он игрок Ахмата,есть контракт с ним,знает условия при котором клуб готов расстаться с игроком,но нет, как неадекват ведет себя, как будто он его собственность.
leo2011-12
leo2011-12
вчера в 12:20
А военный билет получил?
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:36
Шас в России всем раздают гражданство
Futurista
Futurista ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 10:38, ред.
Может не знает, но понимает раз в России играет)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 10:33
А как же.......конечно знает....
Они с Селюком на досуге встречаются и частушки поют....до полуночи....
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 10:29
Он русский язык знает?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:14
Бывает и такое...
Не много ли у нас граждан?
А в армии он будет служить?
ОПС
ОПС
вчера в 10:12
Принял решение и ладно. Видно так ему лучше.
shlomo
shlomo
вчера в 10:09
Вот так и уже не Буркина Фасо, а гражданин России...
drug01
drug01
вчера в 09:52
Полку сборников России прибыло...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:49
Ну и че за бред....
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