Форвард «Ахмата» Конате получил российское гражданство

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вчера, 09:46

Нападающий «Ахмата» заявил, что получил российский паспорт.

Футболист выступает в России более четырёх лет. За «Ахмат» Конате играет с лета 2021 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 6 матчей и забил 2 мяча. Его контракт с грозненским клубом действует до лета 2024 год.

Напомним, Конате выступал за сборную Буркина-Фасо (16 игр и 2 гола).