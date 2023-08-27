Форвард «Ахмата» Конате получил российское гражданство

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что получил российский паспорт.
Футболист выступает в России более четырёх лет. За «Ахмат» Конате играет с лета 2021 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 6 матчей и забил 2 мяча. Его контракт с грозненским клубом действует до лета 2024 год.
Напомним, Конате выступал за сборную Буркина-Фасо (16 игр и 2 гола).
Не хотел бы лично я иметь в команде от него игроков. Селюк должен просто понимать,что он игрок Ахмата,есть контракт с ним,знает условия при котором клуб готов расстаться с игроком,но нет, как неадекват ведет себя, как будто он его собственность.
Не хотел бы лично я иметь в команде от него игроков. Селюк должен просто понимать,что он игрок Ахмата,есть контракт с ним,знает условия при котором клуб готов расстаться с игроком,но нет, как неадекват ведет себя, как будто он его собственность.