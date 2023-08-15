Шамар Николсон готов сыграть с «Зенитом»

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вчера, 16:45

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» и сборной Ямайки , заявил, что его клиент будет готов к матчу с «Зенитом».

20 августа в рамках 5-го тура российской Премьер-Лиги «красно-белые» примут на своём поле клуб из Санкт-Петербурга. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Николсон может продолжить карьеру в Англии.