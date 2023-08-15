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Шамар Николсон готов сыграть с «Зенитом»

вчера, 16:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20.08.2023 в 19:30 Не начался

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» и сборной Ямайки Шамара Николсона, заявил, что его клиент будет готов к матчу с «Зенитом».

20 августа в рамках 5-го тура российской Премьер-Лиги «красно-белые» примут на своём поле клуб из Санкт-Петербурга. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Николсон может продолжить карьеру в Англии.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
У Зенита самая "грязная" оборона...еще и наглая и высокомерная...сами фолят и на судей бросаются с претензиями постоянно...
112910415
112910415
вчера в 18:37
запасным будет, это тоже почётно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:02
Ямайское карате втащило бразильскому тхеквандо!
lotsman
lotsman
вчера в 17:45
Ну готов, значит пусть выходит на поле. Зенит этим не испугать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:44
Они с Родригао не до конца разобрались...в прошлый раз..
В любом случае будет интересно...
Бразильское тхеквондо против ямайского каратэ....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:12
Куда ж без него. "Грязнее" всех играл против Зенита в последней встрече.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:50
Пусть лавку запасных полирует, как раз в Англию его для этого берут.
Гость
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