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«Зенит» объявил о переходе Дружка Барбоскина

вчера, 12:15

Футбольный клуб «Зенит» и анимационная студия «Мельница» объявили о начале масштабного сотрудничества.

Первым этапом сотрудничества стал переход одного из героев мультфильма в состав «сине-бело-голубых» — Дружок Барбоскин стал полноправным игроком «Зенита» и будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной.

Следующая веха совместной работы — специальный эпизод мультсериала, посвященный футболу и «Зениту» в жизни семьи Барбоскиных. Премьера новой серии на страницах клуба в VK и YouTube состоится 15 сентября в 12:00 по петербургскому времени.

«Зенит» объявил о переходе Дружка Барбоскина

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Зенит
Источник: ФК «Зенит»
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:21
забивной хотя бы ?
valt134
valt134
вчера в 18:49
Маразм крепчает…
An Jo
An Jo ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:27
Спартак с пятачком.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:58
Два Барбоса,два весёлых друга,
экипаж "Зенита" боевой.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 17:57
Ты ещё не знаешь просто,сколько они за него перегнали по кругу(отмыли). На покупку очередного титула хватит.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:08
Поздравляю "Зенит"! Лучший трансфер за последние годы.
memphis
memphis
вчера в 16:07
Вместо Банифация вот это
memphis
memphis
вчера в 16:05
Ну и пёс с ним
memphis
memphis
вчера в 16:04
Вот о каком топ трансфере говорил Медведев
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:38
А как же Аршавкин?
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:49
- Блин, ну почему Барбоскин? Можно было бы (даже лучше было бы) подписать кого-то из трех богатырей. А то и всех троих. Денег за Малкома бы точно хватило.

- Хотя... я, может быть, чего-то не знаю и богатырей уже разобрали другие клубы?

- Кто в курсе - напишите...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:48
В Зените не знают уда деньги девать, поэтому саонсируют мультики.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 14:45
Ждем новость о назначении Газзаева главным тренером.
Холод
Холод
вчера в 14:42
Барбоскин клюп. Гы гы
adekvat
adekvat
вчера в 14:40
А на фото Барбоскин справа или слева?
INGUSH
INGUSH
вчера в 13:58
Ждали Тюкавина, оказался Барсбоскин ))
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:53
И вот это случилось, старость пришла нежданно !)
knbp9ph35bh5
knbp9ph35bh5
вчера в 13:48
Это понятно, сколько ночек-то с Дружком на одной теплотрассе чумазым коротать приходилось
Напрасный труд
Напрасный труд ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:30
Нет,это малоизвестный дружок Дружка Барбоскина.Теперь команда -лазурных барбосов,а раньше всё львами себя именовали.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:25
Дружка Барбоскина-в президенты...ну ладно,пока только "Зенита",а после накопления опыта двинем на ГАЗПРОМ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:19
Надо же барбоскин ...)....
makkie
makkie
вчера в 13:18
Барбоскин слева на фото?)
Asper
Asper
вчера в 13:12
Ну вот, а динамовцы переживали за Тюкавина))
Теперь у нас есть молодой дерзкий универсал покруче)
nubom
nubom
вчера в 12:59
Очередная проблема для Клаудиньо. Судя по росту Дружка, тут не только ноги надо беречь...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:52
Так смотришь Динамо с дядей Степой сотрудничать начнет. Локо с Шапокляк с Чебурашкой и крокодилом Геной. Кто там еще?).
memphis
memphis
вчера в 12:42
Это вместо Малкома, судя по номеру
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 12:37
Чудо- трансфер свершился!!! Ураааа!!!
Ну тогда Зенит- чемпион!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:32
У бомжей крыша поехала, или газом надышались?
Бонжорно
Бонжорно ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:32
свинька Пепа для Пепа Клозета!
viv
viv
вчера в 12:27
Вчера Председатель правления Зенита Александр Медведев рассказал, что питерский клуб близок к согласованию сенсационного трансфера.
Сегодня Зенит объявил о переходе Дружка Барбоскина.
Давай Медведев жги ещё!))))))
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