«Зенит» объявил о переходе Дружка Барбоскина

Футбольный клуб «Зенит» и анимационная студия «Мельница» объявили о начале масштабного сотрудничества.

Первым этапом сотрудничества стал переход одного из героев мультфильма в состав «сине-бело-голубых» — Дружок Барбоскин стал полноправным игроком «Зенита» и будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной.

Следующая веха совместной работы — специальный эпизод мультсериала, посвященный футболу и «Зениту» в жизни семьи Барбоскиных. Премьера новой серии на страницах клуба в VK и YouTube состоится 15 сентября в 12:00 по петербургскому времени.