Врио главы ДНР: «Возрождать „Шахтёр“ надо на „Донбасс-Арене“»

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о возрождении в Донецке футбольного клуба «Шахтёр», а также о состоянии «Донбасс Арены».

Как дела с возрождением «Шахтёра»? Действительно, мы опираемся на запрос жителей ДНР . Нам нужна полноценная своя команда. Это «Шахтёр», настоящий. Он будет играть в Донецке и представлять ДНР . Это надо делать на восстановленной «Донбасс Арене». Задача‑минимум — попасть в РПЛ , а далее двигаться на вершину командного зачёта. Но сейчас надо решить много оргвопросов.

Есть поддержка соответствующих институтов РФ . Нам надо найти возможности финансировать клуб. Речь о спонсорах, а не бюджете. Чем мы и занимаемся. Бизнес готов возрождать настоящий «Шахтёр». Цели амбициозные в спорте и, конечно, футболе.

Запрос на массовый спорт — это наши основные акценты, наша стратегия. Мы строим спортивные площадки в шаговой доступности для молодёжи. Здоровое гражданское общество — это экономия на медицине. Также это забота о следующем поколении. Нам помогают регионы‑шефы, что вовлечены и в сфере обустройства спортивной жизни. Стоит задача и по обустройству спортивных центров в муниципальных образованиях, которые соответствуют требованиям РФ . Это ответственность, что лежит на нас.

В каком состоянии «Донбасс Арена»? К сожалению, не один раз она подвергалась обстрелам. Но критических разрушений нет. Как только появится возможность, мы её отремонтируем. Там можно будет проводить и эфиры, и матчи. Как только позволит безопасность, сразу такая деятельность возобновится.