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Месси нарушил регламент МЛС

вчера, 10:12

Форварда «Интер Майами» Лионеля Месси могут наказать за отказ общаться с журналистами после дебютного матча аргентинца в МЛС.

По окончании победной встречи с «Нью‑Йорк Ред Буллз» (2:0) Лео не вышел к журналистам и не дал прессе послематчевый комментарий, что является нарушением регламента.

В своей первой игре в МЛС Месси забил гол.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 22:00
И все-таки, не все было честно в том сезоне у Днепра. Так на пример, победа над киевлянами 2:1- была договорная, скандальная. Ну и еще, ряд матчей были под подозрением...
Capral
Capral ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 21:57
В 7-м месте киевлян не было ничего удивительного. Лобан ушел в сборную, а на его место пришел его друг Ю.Морозов, который два года убивал команду... Сначала было 7-е место, а потом и вовсе 10-е. Нонсенс. И только после возвращения Лобана в Киев, Динамо стало чемпионом и выиграло КК в 1986г.

Ну а Днепр, конечно был открытием сезона, а его победы в решающих двух последних матчах над московскими ДИНАМО и Спартаком- стали венцом достойного выступления команды!!!
oldrussian
oldrussian ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:49
Незабываемое впечатление! Это было как пролёт кометы через звёздное небо. Эти парни творили чудеса! И ведь "Спартак" был не лыком шит, и составом и игрой, но уступил. Самое нелепое в том сезоне - седьмое место Киева, вот уж ни в какие ворота не впихнёшь...
Capral
Capral ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 21:34, ред.
Ну, однозначно, тогда, первое чемпионство команды на которую никто не ставил. Стать чемпионом СССР, через два года после возвращения в вышку советского футбола, такое- не многим удавалось!!! Спартаку удалось в 1979г!!!

Помню интревью ст. тренера Днепра Емеца, после чемпионства: "Нас многие не рассматривали как будущего чемпиона. Но мы верили, много работали и надеялись"!
oldrussian
oldrussian ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:22
Я в чемпионский 83-й год болел за "Днепр". По-моему, для Протасова и Литовченко именно тогда состоялся их звёздный час.
Capral
Capral ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 21:18
Да, любил Лобан собирать сливки с украинских команд, в этом ему не откажешь... Справедливости ради надо отметить, что на Украине, всегда были способные футболисты.
oldrussian
oldrussian ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:16
Ну да, к тому времени Киев уже "скушал" Протасова и Литовченко из "Днепра" и Беланова из "Черноморца".
Capral
Capral ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 20:59
В сборной СССР образца 1986 и 1988 играли практически только киевляне. Но были еще представители- Спартака, Днепра и минского Динамо. Hо главной силой сборной- конечно были киевляне.
Capral
Capral ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 20:55
Ну, я так скажу: в определенном смысле, Россия, как правонаступница бывшего СССР- имеет право на подобные заявления, ведь многое от советского футбола перешло и на футбол российский. Романцев, Сёмин и многие другие- все они выходцы из СССР. Другое дело, что комментаторы на МАТЧ ТВ никакого отношения к советскому футболу не имеют, и его не видели, а значит, и называть его наш футбол- права не имеют, чисто с моральной точки зрения. К тому же, если вспомнить советских комментаторов и нынешних российских, то, тем более, никакого отношения эти люди к завоеваниям советского футбола, к его великому прошлому, точно не имеют!!!
oldrussian
oldrussian ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:45
А я Николай, и тоже рад, всё взаимно. Может быть, не в тему, но хотелось бы обозначить отношение к некоторым вопросам. В российском футболе (скорее в медийном поле вокруг него) бывали высказывания начёт достижений в европейских турнирах. В частности, относительно ЧЕ-88, когда допускалось натягивание на себя одеяла, которое им не принадлежит. На Матч-ТВ и в других ресурсах ведущие позволяли себе высказывания типа "наша сборная" "мы достигли" и ещё в этом роде. В связи с этим хотелось бы уточнить: сборная России первый официальный матч провела в 92-м году. В сборной СССР образца 88-го года подавляющее большинство составляли игроки украинских клубов (как, впрочем, и в другие годы).
just futball
just futball ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:42
Я вас понял. Если последнее время вы не так часто слышали про Пеле, Марадону, Кройфа и т.д. значить вам футбол не так интересен как барселонский аэропорт
Capral
Capral ответ 2wqqzz4crszn (раскрыть)
вчера в 20:38
Я вас не оскорблял и на личности не переходил. Вы можете со мной не общаться, нo не имеете права меня унижать.

Разговор окончен.
2wqqzz4crszn
2wqqzz4crszn ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:34
У вас явное проявление невежества! Можете не объяснять и не ссылаться на возраст! Вы очень далеки от спорта и футбола, в частности! Зависть к талантам и гениям не делает вас лучше!
Capral
Capral
вчера в 20:32
Илия, покажи мне, где именно я унижаю Месси. Я считаю его великим футболистом, но невоспитанным человеком. Если человек хамит тренеру сб.Голландии- смертельно больному человеку, если он позволяет себе некорректные высказывания в адрес других людей, а ко всему прочему, еще и угрожает сотрудникам барселонского аэропорта санкциями, то такого человека, как человека- уважать нельзя, даже, если он футбольный гений!!!

Теперь, что касается Хвичи. Он- грузин, это его национальность. Что в этом криминального и что позорного? Я его не оскорбляю, не унижаю, а только высказываю свое мнение на которое имею право. Да, я не считаю его серьезным футболистом и имею на это все основания. Концовка прошлого сезона, а точнее его провал- подтверждают мои слова. Так в чем я не прав?
Capral
Capral ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 20:22, ред.
Ну что Вы, Уважаемый- я счастлив, что вижу еще одного ровесника, человека, помнящего наш светлый, замечательный советский период и наш незабываемый советский футбол!!! Несказанно рад общению!!! Я Вам больше скажу. Я- коренной киевлянин, много лет прожил в Киеве, знаю всю кухню киевского Динамо и украинского футбола в целом. Так вот, перед ответным матчем с Баварией, в СК, в 1975г., на базу киевлян приезжали ветераны ВОВ и требовали от футболистов Динамо- только победы!!! Тем более, как они говорили- в год Славного Юбилея, 30-летия победы над фашизмом!!! Об этом, рассказывал Л.Буряк- один из участников того памятного матча...

Забыл представиться- я Виктор. Рад знакомству!!!
oldrussian
oldrussian ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:10
Затронули тему воспоминаний... Не могу пройти мимо, уж извините, с Вашего позволения. Мой первый финал ЧМ. 66-й год, вечер на пляже, рижский транзистор "Спидола", вокруг него десять-пятнадцать пар ушей, всплески эмоций...Мне девять лет, но запомнилось что ВСЕ до единого болели за Англию! И это воспринималось как само собой разумеющееся. Полагаю, это вытекало естественным образом из восприятия нашей общей победы, в составе антигитлеровской коалиции над общим врагом. Ничего личного не имея против игроков из Германии, в советском человеке этот стержень в то время согнуть было нечем. Кто бы в то время посмел заикнуться о каких-то там неведомых "англосаксах", извечно строящих нам козни? Боюсь, что его бы на том пляже в тот момент окунули по полной программе. Заранее приношу извинения, коли встрял с этим невпопад.
Capral
Capral ответ just futball (раскрыть)
вчера в 20:10
Вы меня не правильно поняли. Я же не говорю, что оних забыли или не вспоминают. Я говорю, что вспоминают о них нечасто, время идет- появляются новые футболисты, о них говорят больше.
ilia77707
ilia77707
вчера в 20:10
Капрал конечно перегибает палку называя Месси так как он его называет ,Месси выдающийся игрок , игрок эпоха однозначно , для меня конечно Марадона выше Меси почти по всем игровым характеристикам но отрицать талант Месси это просто не понимать футбол ,он и Кварацхелию называет прямолинейным игрочишкой=))И еще товарищ Капрал ,вы кто по нации ? Кварацхелию вы называете только грузином , а вас как называть ?По нации обращаться к человеку это просто фашизм и национализм!!! Почему администрация сайта позволяет такие шовинистичекие обращения на сайте?
just futball
just futball ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:57
Пеле, Марадону и Кройфа, никогда не видел, но много слышал"... А как же можно говорить о людях, никогда не видя их игры???
Это значить их помнять до сих пор, что даже такие люди как я не видевшие их игры все время слышем о них.
Конечно со временем не будут писать про них в газетах каждый день. Но это не значить что про них не вспоминают.
Их всегда будут помнить и сравнивать с дейсивующими футболистами.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:35
Гному все сходит с рук. Его как всегда отмажут.
Capral
Capral ответ just futball (раскрыть)
вчера в 19:26, ред.
Знаете, я в замешательстве, потому что не знаю что вам ответить... А знаете почему? Потому что, читая вас, я только и вижу, цитирую: "Пеле, Марадону и Кройфа, никогда не видел, но много слышал"... А как же можно говорить о людях, никогда не видя их игры??? Конечно, ни о Пеле, ни о Марадоне, ни о Кройфе- никто не забывал и не забудет. Речь о другом- как часто о них вспоминают...

К примеру, я слышу о Марадоне, только тогда, когда с ним сравнивают грузина из Наполи. Про Кройфа, давно уже не слышал, а про Пеле, после его смерти, слышал только однажды, когда подняли тему названий стадионов в России. Про ныне здравствующего Ф.Бэккенбауэра, даже здесь, в Германии, вспоминают крайне редко, а про легендарного Г.Мюллера. и вовсе не говорят...

Я уже забыл, когда слышал о Ф.Пушкаше, Эйсебио, Бесте и других звездах. Я ведь и говoрю не о том, что известных людей забыли. Нет, конечно, я о том, что вспоминают о них редко. Тоже самое ждет Месси и Рона. Вы часто слышите о Зидане, как об игроке? Я нет. Потому что жизнь не стоит на месте, а в футбольном мире появляются новые звезды!!!
just futball
just futball ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:11
Про Пеле, Марадону и Кройфа никто не забывал. Я даже никогда не видел как они играют, но я так много наслышан про них, что даже про нынешных звезд я так не знаю как о них.
Про Пеле каждый человек из улицы знает, даже кто не смотрить фотбол.
Про Марадону после выиграшии Аргентины и Наполи заговорили больше чем эти команды
Про Кройфа так много мы наслышали 2019 когда Аякс прошел далеко в ЛЧ. А после выигрыша МанСиты в ЛЧ ссылаются про футбол Кройфа который "передал" наслесдствр Грвардиоле.

Так что они не забыты. А что Месси будет забытым сразу после окончание карьеры. Это просто смешно. Даже Если все забудут, вы всегда будете помнить и утверждать что вы когда-то предсказали об этом и вместе с тем всегда будете напоминать о Месси. Вот и поэтому он не будет забытым. И точно никогда не забудете именно вы.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:28, ред.
Толя, Дружище, ты помнишь фильм "Шляпа"? Так вот, там, Великолепный О.Янковский, Самая Светлая Ему Память, сказал: "Он не старый- он зрелый"! В самую точку!!!

Будь Здоров- Дружище!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:22
Согласен со всем сказанным, кроме одного. Витя, ты не старый, а зрелый человек. И я зрелый , и Дед зрелый, да тут много зрелых людей, любящих футбол с советских времен. Удачи и здоровья, дорогой.
Capral
Capral ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 16:44
В 70-х, если не ошибаюсь, он только однажды был тренером сборной- в 1976г. Вероятно на ОИ- это и случилось...
oldrussian
oldrussian ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:41
Помнится, в 70-х, будучи тренером сборной, на какую-то игру (не помню с кем) он выпустил 11 игроков киевского "Динамо" в форме сборной СССР.
Capral
Capral ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 16:20
Вы знаете, В.В.Лобановский, практически никогда не ходил на послематчевые ПК, и даже после игры, крайне редко давал интервью- как правило, отсылая А.Михайличенко. Но при этом, Лобан, оставался, в высшей степени порядочным человеком, никого не унижал и не оскорблял.
oldrussian
oldrussian
вчера в 15:57
Не царское это дело, снисходить до общения с марателями бумаги. В новом регламенте следует утвердить за мэтром право выставлять на пресс-конференции своего пресс- секретаря с полномочиями нести от его имени любую пургу.
Икарус
Икарус
вчера в 15:19
Забавно, когда при косяках Месси его же фанаты сравнивают в тем с Роналду.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:17, ред.
Вы, всё очень точно и квалифицированно определили!!! Верно, как только, идет критика на Месси, причем справедливая, тут же появляется ответная реакция фанатов Месси. И что интересно, они не говорят о чисто человеческих качествах своего кумира, они, сразу же начинают нападки на Рона, и моментально начинают перечислять все заслуги своего кумира. А то, что он человек плохой и неискренний- их абсолютно не волнует...
Гость
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