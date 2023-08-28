Месси нарушил регламент МЛС

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вчера, 10:12

Форварда «Интер Майами» могут наказать за отказ общаться с журналистами после дебютного матча аргентинца в МЛС .

По окончании победной встречи с «Нью‑Йорк Ред Буллз» (2:0) Лео не вышел к журналистам и не дал прессе послематчевый комментарий, что является нарушением регламента.