Месси нарушил регламент МЛС

Форварда «Интер Майами» Лионеля Месси могут наказать за отказ общаться с журналистами после дебютного матча аргентинца в МЛС.
По окончании победной встречи с «Нью‑Йорк Ред Буллз» (2:0) Лео не вышел к журналистам и не дал прессе послематчевый комментарий, что является нарушением регламента.
В своей первой игре в МЛС Месси забил гол.
В реальности же Месси будут теперь всегда сравнивать с Пеле и Марадоной как минимум, а зачастую, думаю, ставить его даже выше их.
В реальности же Месси будут теперь всегда сравнивать с Пеле и Марадоной как минимум, а зачастую, думаю, ставить его даже выше их.
Первое: я - старый человек, независимый, живу в благополучной стране 30 лет и никому не завидую, тем более футболистам, поскольку сам футболистом не являюсь, поэтому и зависти нет.
Второе: к футболисту Месси отношусь с уважением, но человека Месси не уважаю за его некорректное поведение. Для меня лично любое некрасивое поведение, любого человека, независимо от его политического или спортивного статуса, неприемлемо!!! Человеком надо оставаться всегда!
И последнее: и к Месси, и к Рону у меня отношение абсолютно одинаковое. Ни тот, ни другой никогда моими кумирами не были. Для меня, был, есть, и будет всегда только один футболист - Й.Кройф!!!
Единственное, что хотелось бы, чтобы фанаты обоих футболистов объективно оценивали положительные и отрицательные стороны своих кумиров...
Первое: я - старый человек, независимый, живу в благополучной стране 30 лет и никому не завидую, тем более футболистам, поскольку сам футболистом не являюсь, поэтому и зависти нет.
Второе: к футболисту Месси отношусь с уважением, но человека Месси не уважаю за его некорректное поведение. Для меня лично любое некрасивое поведение, любого человека, независимо от его политического или спортивного статуса, неприемлемо!!! Человеком надо оставаться всегда!
И последнее: и к Месси, и к Рону у меня отношение абсолютно одинаковое. Ни тот, ни другой никогда моими кумирами не были. Для меня, был, есть, и будет всегда только один футболист - Й.Кройф!!!
Единственное, что хотелось бы, чтобы фанаты обоих футболистов объективно оценивали положительные и отрицательные стороны своих кумиров...