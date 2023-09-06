КДК РФС отправил «Локомотиву» мотивировочную часть решения по Дзюбе

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вчера, 10:29

Глава КДК РФС рассказал об отправке «Локомотиву» мотивировочной части решения по инциденту между нападающим и журналистом.

У футболиста и журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина произошёл конфликт после игры 4-го тура чемпионата с «Крыльями Советов» (1:1). Форвард ту встречу пропускал из-за повреждения.

16 августа игрок был дисквалифицирован на два матча РПЛ условно.