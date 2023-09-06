КДК РФС отправил «Локомотиву» мотивировочную часть решения по Дзюбе

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об отправке «Локомотиву» мотивировочной части решения по инциденту между нападающим Артёмом Дзюбой и журналистом.
У футболиста и журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина произошёл конфликт после игры 4-го тура чемпионата с «Крыльями Советов» (1:1). Форвард ту встречу пропускал из-за повреждения.
16 августа игрок был дисквалифицирован на два матча РПЛ условно.
Мы отправили в «Локомотив» мотивировочную часть решения по инциденту с Дзюбой. У клуба есть семь дней, чтобы подать апелляцию.
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Я жду от тебя ответа на вопрос, в каком вузе страны можно в ЭТОМ возрасте получить диплом журналиста?
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Я жду от тебя ответа на вопрос, в каком вузе страны можно в ЭТОМ возрасте получить диплом журналиста?
И здесь речь не идёт об истории взаимоотношения Дзюбы "со всеми, за весь период известности". Есть конкретный эпизод и есть оценка этого эпизода разными людьми.
И здесь речь не идёт об истории взаимоотношения Дзюбы "со всеми, за весь период известности". Есть конкретный эпизод и есть оценка этого эпизода разными людьми.
19 летний парень возомнил себя журналюгой решил в подворотни задать каверзный вопрос Дзюбе и как задал, издалека крича побоявшись подойти и прямо спросить.
Дзюба не был участником матча, да и по матчу то вопросов не было, а была простая провокация.
Да Дзюба не сдержался, не промолчал, но ответил можно сказать тактично. Я бы к примеру послал этого 14ка по русский и посущественнее чем это сделал Дзюба.
Виталий Бородин способен только в подворотни и издалека, что то кричать, ему даже аккредитации не дадут.
Он не журналист, он журналюга из жёлтой прессы.
Им бы интервью устроить, да без камер и свидетелей, посмотрели бы какие он вопросы задавал бы.
19 летний парень возомнил себя журналюгой решил в подворотни задать каверзный вопрос Дзюбе и как задал, издалека крича побоявшись подойти и прямо спросить.
Дзюба не был участником матча, да и по матчу то вопросов не было, а была простая провокация.
Да Дзюба не сдержался, не промолчал, но ответил можно сказать тактично. Я бы к примеру послал этого 14ка по русский и посущественнее чем это сделал Дзюба.
Виталий Бородин способен только в подворотни и издалека, что то кричать, ему даже аккредитации не дадут.
Он не журналист, он журналюга из жёлтой прессы.
Им бы интервью устроить, да без камер и свидетелей, посмотрели бы какие он вопросы задавал бы.