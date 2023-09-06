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КДК РФС отправил «Локомотиву» мотивировочную часть решения по Дзюбе

вчера, 10:29

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об отправке «Локомотиву» мотивировочной части решения по инциденту между нападающим Артёмом Дзюбой и журналистом.

У футболиста и журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина произошёл конфликт после игры 4-го тура чемпионата с «Крыльями Советов» (1:1). Форвард ту встречу пропускал из-за повреждения.

16 августа игрок был дисквалифицирован на два матча РПЛ условно.

Мы отправили в «Локомотив» мотивировочную часть решения по инциденту с Дзюбой. У клуба есть семь дней, чтобы подать апелляцию.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:48
Не всякий человек, не имеющий высшего образование пропадает под эту категорию, Все в этом мире относительно. Так например Дзюба (не знаю какое у него образование) типичный быдлогопник. Наличие образование и воспитание - это разные категории. Кстати в вопросе этого парня я лично не вижу никакого хамства. Обычный вопрос с небольшой подколкой. Например Слуцкого спросили " Леонид , ты теперь навсегда ушел из футбола в шоу бизнес"? и ЛВС , как воспитанный человек ответил очень остроумно, а не как его дружок быдлогопник. Так бывает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:42
Поскольку я проработал в сфере образования более 50 лет, то сообщу, что рейтинг и престиж высшего образования и вузов в РФ сильно упал из-за внедрения двух уровней системы высшего образования. Именно по этой причине огромное число школьников после 9 класса (15 лет) идут в колледжи, где получают все профессии, в том числе и журналиста. В этом ничего удивительного нет. в колледже срок обучения 3 г 10 месяцев. Вот один из вариантов. Программистом можно стать после МГУ ( 5 лет учебы), а можно после 11 класса на 3-х месячных курсах. И зачастую такие ребята дают фору выпускникам университетов. Просто профессия журналиста и диплом журналиста - это не одно и то же. Разве что в идеале. Например диплом юриста можно получить после юрфака университета, а можно и после колледжа в 19 лет.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:19
Согласен, что по штату он может и корреспондент, но по образованию - ХАМ!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:15
Отвечу так. В любом издании есть журналисты штатные и внештатные. Часто студенты 2-3 курса подрабатывают в качестве внештатных корреспондентов, которых называют журналистаи. То есть речь о должностном статусе, а не о квалификации. Но это мое предположение.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:03
Вот цитата. Источник называть не буду, при желании можешь сам найти: "16 августа в Москве состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем рассматривался инцидент между футболистом "Локомотива" Артемом Дзюбой и 19-летним журналистом "РБ Спорт", произошедший на парковке "РЖД Арены" после окончания встречи 4-го тура чемпионата России между "железнодорожниками" и "Крыльями Советов". Игра завершилась вничью - 1:1."
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Я жду от тебя ответа на вопрос, в каком вузе страны можно в ЭТОМ возрасте получить диплом журналиста?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
Ключевые слова "где-то была инфа" А в официальном сообщении указано. что журналист РБ Спорт. О возрасте ни слова. Дзюба давая хамский ответ не спрашивал у него аккредитацию. Я не собираюсь тебя в чем то убеждать. Разумеется твое мнение может отличаться от моего и любого. Это нормально , в этом ничего плохого нет. Я просто так воспитан, что за всю жизнь никогда не давал хамских ответов. Хотя по роду моей работы вопросы бывали всякие. Но это иная тема. Удачи тебе и здоровья.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:12
Анатолий, где-то была инфа, что этому "журналисту" 19 лет. Скажи, в каком высшем учебном заведение можно получить диплом журналиста в ТАКОМ возрасте?
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:49
Это моё личное мнение и оно не обязательно должно совпадать с твоим. Повторю ещё раз: "журналист" намеренно провоцировал Дзюбу и это не есть хорошо. Или журналистам ВСЁ дозволено?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:34
А почему "горе-журналист" ? Виталий Бородин представляет издание " РБ Спорт" Имеет аккредитацию. Я в недоумении
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:30
Почему? Я прочитал его имя, фамилию, принадлежность к изданию и наличие аккредитации. Я не думаю, что это случайный прохожий. Тем более когда Дзюба давал свой хамский ответ откуда он знал все данные журналиста. Дело было на выходе со стадиона. Мне это очень не нравится. Таких личностей в РПЛ пожалуй больше нет.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:24
Я давно изложил своё мнение и повторил его на этой ветке в 20:08. Единственный "пострадавший"-ребёнок.Хотя,я думаю,он уже давно привык к стилю такого общения,и в итоге со временем будут говорить про него поговорками,типа "Яблоко от яблони недалека катится" и "От осинки не родятся апельсинки".Хотя всяко бывает-родилась же великая певица Галина Вишневская в семье опустившихся людей,алкоголиков.
cska1948
cska1948 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:17
А вы считаете, что этот горе журналист был прав?
И здесь речь не идёт об истории взаимоотношения Дзюбы "со всеми, за весь период известности". Есть конкретный эпизод и есть оценка этого эпизода разными людьми.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:11
Какая нежная животная...А исследуя историю его взаимоотношений со всеми,за весь период известности,и не подумаешь так...
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:09
Анатолий, привет! Я считаю, что "журналист" намеренно провоцировал Дзюбу. Как в народе говорят: за что боролся, на то и напоролся. Это я про "журналиста". Хотя на мой взгляд, это ни какой не журналист, а банальный провокатор.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:08
Вообще не футбольная тема и реакция на неё чрезмерна.Пусть бы два персонажа решали эту проблему в рамках общегражданского производства,если признают наличие её.
Сп62
Сп62
вчера в 16:12
Скоро такие журналисты будут и в постели задавать вопросы мотивируя тем, что вопросы о футболе, а ты публичный человек и должен отвечать, как в суде.
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 15:52
обоих в военкомат...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:46
Володя, день добрый! А что некорректного было в вопросе журналиста.? Он спросил "Как ты отнеся к словам Шалимова о том, что забьешь не более 2-х мячей"? Лично я бы ответил с юмором " А может я и два не забью" , или " А это как карта ляжет". Можно привести много вариантов достойных ответов. Но это если речь идет о нормальном и воспитанном человеке. К Дзюбе с учетом всех факторов и обстоятельств такой термин отношения не имеет. Публичный человек должен уметь адекватно и не по хамски реагировать на вопросы, которые тебе не нравятся. Я лично так воспитан и большинство моих знакомых тоже так. С уважением.
Байкал-38
Байкал-38 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 11:40
А что конкретно он спросил "по делу"? И самое главное кто спросил и где спросил?
19 летний парень возомнил себя журналюгой решил в подворотни задать каверзный вопрос Дзюбе и как задал, издалека крича побоявшись подойти и прямо спросить.
Дзюба не был участником матча, да и по матчу то вопросов не было, а была простая провокация.
Да Дзюба не сдержался, не промолчал, но ответил можно сказать тактично. Я бы к примеру послал этого 14ка по русский и посущественнее чем это сделал Дзюба.
Виталий Бородин способен только в подворотни и издалека, что то кричать, ему даже аккредитации не дадут.
Он не журналист, он журналюга из жёлтой прессы.

Им бы интервью устроить, да без камер и свидетелей, посмотрели бы какие он вопросы задавал бы.
zooveterinar
zooveterinar ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:09, ред.
Но его же,не мать материл,или еще,что-то,спросил по делу,про футбол,Дзюье надо держать себя в руках,это же даже не был матч какой-нибудь финальный,или тому подобное,где понятно могут нервы не здать,а обычный,рядовой тур,даже если и так за словами просто необходимо следить,я про Дзюбу!!!
cska1948
cska1948
вчера в 10:40
Ни разу не поклонник Дзюбы. Но этот "журналист" приставал к Дзюбе с провокационным вопросом. Почему ни кто не поставил вопрос о журналисткой этике? Или в современной журналистике слово "ЭТИКА" не этично?
Гость
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