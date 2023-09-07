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«Пари НН» подписал воспитанника ПСЖ

вчера, 16:59

«Пари НН» объявил о переходе нападающего Николоза Кутателадзе.

С форвардом подписан контракт на 3 года. В команде он будет выступать под 23-м номером.

Футболист родился в Тбилиси, но в 2009 году вместе с семьёй переехал в Прагу. В Чехии занимался футболом в школах «Спарты» и «Браника», а в 2011 году перебрался во Францию, где провёл 6 сезонов в академии «Лилля». В 2017-2018 годах находился в академии ПСЖ. Во Франции выступал за «Родез», а в России — за «Спартак-М» и «Спартак-2».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:32
Возможно поможет клубу
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:10
Мафия начала передел собственности, продаются и выгоняются футболисты, на их место покупаются новые, делят комиссионные...
Futurista
Futurista ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
ПСЖ целый год его воспитывал....кто же он после этого?)...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:17
Ну что же. Может быть это наш Хвича.)
Молодой, это хорошо. Пусть Коля заиграет на Волге!!!
Удачи ему!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:16
Оригинально получается - занимался футболом в школах Спарты и Браника, потом 6 сезонов в академии Лилля, после этого год в академии ПСЖ - так разве он воспитанник ПСЖ?
Эскобар из группы Бредор
Эскобар из группы Бредор
вчера в 17:14
легенда скамейки спартака-2
Гость
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