«Пари НН» подписал воспитанника ПСЖ

«Пари НН» объявил о переходе нападающего Николоза Кутателадзе.
С форвардом подписан контракт на 3 года. В команде он будет выступать под 23-м номером.
Футболист родился в Тбилиси, но в 2009 году вместе с семьёй переехал в Прагу. В Чехии занимался футболом в школах «Спарты» и «Браника», а в 2011 году перебрался во Францию, где провёл 6 сезонов в академии «Лилля». В 2017-2018 годах находился в академии ПСЖ. Во Франции выступал за «Родез», а в России — за «Спартак-М» и «Спартак-2».
Молодой, это хорошо. Пусть Коля заиграет на Волге!!!
Удачи ему!!!
Молодой, это хорошо. Пусть Коля заиграет на Волге!!!
Удачи ему!!!