ЦСКА не смог договориться о приобретении лучшего бомбардира Первой лиги .

ЦСКА не смог договориться о подписании нападающего «Родины» Ивана Тимошенко. За игрока просили 1,5 миллиона евро. Вот что по этому поводу сказал агент футболиста Олег Ерёмин:
Клубы не смогли договориться. Насколько знаю, «Родина» не хочет его продавать в летнее трансферное окно. На данный момент продолжения переговоров с ЦСКА нет. Возможно ли рассмотреть его зимой? Зависит от ЦСКА, захотят ли они в зимнее трансферное окно приобрести его. Помимо ЦСКА были предложения от других команд из РПЛ.
В текущем сезоне Первой лиги Тимошенко провёл 8 игр, забил 5 мячей и получил жёлтую карточку. Контракт 24-летнего россиянина с «Родиной» действует до лета 2024 года.
Ничего не имею против Ивана Тимошенко, но у меня возникают вопросы к руководству клуба ЦСКА , а тот ли это футболист который сможет усилить команду, тем более в линии атаки , где у ЦСКА действительно нужен игрок куда мастеровитее и с опытом игр ы в более топовом чемпионате чем ФНЛ . Да и вопрос с деньгами не совсем радует болельщиков, если действительно его хотят видеть в команде тренерский штаб, но почему-то у клуба не оказалось всего навсего полтора ляма евро. А ведь у команды действительно есть проблемы в атаке и с реализацией . ЦСКА на данный момент времени находится на седьмой строчке турнирной таблицы, при этом забила 14 мячей и пропустила аж 10 , что говорит о проблемах как в атаке, так и в обороне. Так что команде нужны усиления , а сроки дозаявок скоро закончатся. Покинули несколько лидеров команды, а про усиления пока не видно и не слышно . Что-то в царстве армейском творится не ладное .
Ничего не имею против Ивана Тимошенко, но у меня возникают вопросы к руководству клуба ЦСКА , а тот ли это футболист который сможет усилить команду, тем более в линии атаки , где у ЦСКА действительно нужен игрок куда мастеровитее и с опытом игр ы в более топовом чемпионате чем ФНЛ . Да и вопрос с деньгами не совсем радует болельщиков, если действительно его хотят видеть в команде тренерский штаб, но почему-то у клуба не оказалось всего навсего полтора ляма евро. А ведь у команды действительно есть проблемы в атаке и с реализацией . ЦСКА на данный момент времени находится на седьмой строчке турнирной таблицы, при этом забила 14 мячей и пропустила аж 10 , что говорит о проблемах как в атаке, так и в обороне. Так что команде нужны усиления , а сроки дозаявок скоро закончатся. Покинули несколько лидеров команды, а про усиления пока не видно и не слышно . Что-то в царстве армейском творится не ладное .