ЦСКА не смог договориться о приобретении лучшего бомбардира Первой лиги .

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вчера, 15:18

ЦСКА не смог договориться о подписании нападающего «Родины» . За игрока просили 1,5 миллиона евро. Вот что по этому поводу сказал агент футболиста Олег Ерёмин:

Клубы не смогли договориться. Насколько знаю, «Родина» не хочет его продавать в летнее трансферное окно. На данный момент продолжения переговоров с ЦСКА нет. Возможно ли рассмотреть его зимой? Зависит от ЦСКА , захотят ли они в зимнее трансферное окно приобрести его. Помимо ЦСКА были предложения от других команд из РПЛ .

В текущем сезоне Первой лиги Тимошенко провёл 8 игр, забил 5 мячей и получил жёлтую карточку. Контракт 24-летнего россиянина с «Родиной» действует до лета 2024 года.