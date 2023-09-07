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ЦСКА не смог договориться о приобретении лучшего бомбардира Первой лиги

вчера, 15:18

ЦСКА не смог договориться о подписании нападающего «Родины» Ивана Тимошенко. За игрока просили 1,5 миллиона евро. Вот что по этому поводу сказал агент футболиста Олег Ерёмин:

Клубы не смогли договориться. Насколько знаю, «Родина» не хочет его продавать в летнее трансферное окно. На данный момент продолжения переговоров с ЦСКА нет. Возможно ли рассмотреть его зимой? Зависит от ЦСКА, захотят ли они в зимнее трансферное окно приобрести его. Помимо ЦСКА были предложения от других команд из РПЛ.

В текущем сезоне Первой лиги Тимошенко провёл 8 игр, забил 5 мячей и получил жёлтую карточку. Контракт 24-летнего россиянина с «Родиной» действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:27
Ничего страшного, Зенит возьмёт.
pomor45
pomor45
вчера в 21:22
Создаётся впечатление, что трансферы нужны не только для усиления команды, а больше для наживы тех, кто ими занимается. Если совпадают обе цели, то возникает редкий счастливый случай. Этот явно для наживы.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:48
Слава богу,что деньги на ветер не выбросили.А как громко:"Лучший бомбардир ФНЛ"...после восьми игр.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:22
Походу так и есть
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:20
Допускаю конечно. Я больше того удивлён такому интересу со стороны ЦСКА. И как ты сам написал, что у ЦСКА своей такой молодёжи достаточно. И вообще он точно не усиление для команды. Может вообще эта новость, вообще не новость, а чьи-то агентские движения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:11
А ты не допускаешь, что даже если есть свободных денег, например 10-15 млн евро, то зачем отдавать 1,5 млн, если он столько не стоит? Правильно, что не дали. Тем более реально он не особо и нужен.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:52
ЦСКА не смог договориться о приобретении лучшего бомбардира Первой лиги .
Ничего не имею против Ивана Тимошенко, но у меня возникают вопросы к руководству клуба ЦСКА , а тот ли это футболист который сможет усилить команду, тем более в линии атаки , где у ЦСКА действительно нужен игрок куда мастеровитее и с опытом игр ы в более топовом чемпионате чем ФНЛ . Да и вопрос с деньгами не совсем радует болельщиков, если действительно его хотят видеть в команде тренерский штаб, но почему-то у клуба не оказалось всего навсего полтора ляма евро. А ведь у команды действительно есть проблемы в атаке и с реализацией . ЦСКА на данный момент времени находится на седьмой строчке турнирной таблицы, при этом забила 14 мячей и пропустила аж 10 , что говорит о проблемах как в атаке, так и в обороне. Так что команде нужны усиления , а сроки дозаявок скоро закончатся. Покинули несколько лидеров команды, а про усиления пока не видно и не слышно . Что-то в царстве армейском творится не ладное .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:45
У ЦСКА в молодежке таких полно. Арбузов, Кисляк, Яковлев в аренде, чилийца подписали, есть Федя и Зе. Зачем лавку наращивать? Обычный паренек, таких в ФНЛ полно.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:09
Опять в ЦСКА деньги зажали.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:00
Лучшего бомбардира хотелось взять даром?
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:58
Полтора миллиона не так уж и много
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:56
На вход у коняшек пока совсем никак ничего не идет.... а время идет.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:35
Кони нахаляву хотели... не получилось...
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 15:26
Да как нахрен так то
Гость
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