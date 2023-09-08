Кокорин: «„Арис“ — симпатичный и понятный для меня проект»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о переходе в кипрский «Арис» на правах аренды.
С «Арисом» постоянно были на связи. Со многими ребятами. Я поздравлял Алексея Николаевича Шпилевского с победами в еврокубках, а он интересовался моими новостями. Вариант с моим переходом в «Арис» не отпадал, но определённости не было. Можно сказать, всё решилось в последние часы, с истечением срока заявок в Лигу Европы, когда ждать было нельзя.
«Арис» — симпатичный и понятный для меня проект. Идёт постоянное усиление команды и интенсивная работа с болельщиками. Даже после чемпионства усилили три-четыре позиции, потому что есть амбиции в еврокубках и собрать полный стадион. Конечно, мне очень хочется сыграть в Лиге Европы, посоперничать с топ-клубами.
Можно, конечно, осуждать Александра, что не попробовал пробиться в Фиорентине, хотя выглядит так, что именно сейчас шансы на это были больше, чем раньше. Но с другой стороны - учитывая его возраст и то, сколько он пропустил: из-за крестов, из-за тюрьмы, из-за кучи травм в Италии - для него сейчас лучше играть, но на Кипре, чем пробиваться со скамейки, но в Италии. Тем более, клуб в Лиге Европы, то есть матчи с сильными соперниками будут.
Можно, конечно, осуждать Александра, что не попробовал пробиться в Фиорентине, хотя выглядит так, что именно сейчас шансы на это были больше, чем раньше. Но с другой стороны - учитывая его возраст и то, сколько он пропустил: из-за крестов, из-за тюрьмы, из-за кучи травм в Италии - для него сейчас лучше играть, но на Кипре, чем пробиваться со скамейки, но в Италии. Тем более, клуб в Лиге Европы, то есть матчи с сильными соперниками будут.
глядишь и шейхи в Саудовскую Аравию
заберут Саню))
глядишь и шейхи в Саудовскую Аравию
заберут Саню))
-"Я вернулся в расположение Фиорентины с огромным желанием тренироваться и играть. В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошел позитив. За это время Фиорентина получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили, что Кокорин нам нужен............"
И вдруг - "С Арисом постоянно были на связи............................ Арис симпатичный и понятный для меня проект."
-"Я вернулся в расположение Фиорентины с огромным желанием тренироваться и играть. В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошел позитив. За это время Фиорентина получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили, что Кокорин нам нужен............"
И вдруг - "С Арисом постоянно были на связи............................ Арис симпатичный и понятный для меня проект."