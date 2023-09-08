Кокорин: «„Арис“ — симпатичный и понятный для меня проект»

Нападающий «Фиорентины» рассказал о переходе в кипрский «Арис» на правах аренды.

С «Арисом» постоянно были на связи. Со многими ребятами. Я поздравлял Алексея Николаевича Шпилевского с победами в еврокубках, а он интересовался моими новостями. Вариант с моим переходом в «Арис» не отпадал, но определённости не было. Можно сказать, всё решилось в последние часы, с истечением срока заявок в Лигу Европы, когда ждать было нельзя.

«Арис» — симпатичный и понятный для меня проект. Идёт постоянное усиление команды и интенсивная работа с болельщиками. Даже после чемпионства усилили три-четыре позиции, потому что есть амбиции в еврокубках и собрать полный стадион. Конечно, мне очень хочется сыграть в Лиге Европы, посоперничать с топ-клубами.