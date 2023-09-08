Представитель Алексея Миранчука высказался о будущем игрока

Представитель полузащитника «Аталанты» Валерио Джуффрида высказался о будущем футболиста.

Будущее Миранчука вполне понятно — он в «Аталанте», которая стремится за кубками. Его решили оставить, потому что рассчитывают на него во многих матчах. Для «Аталанты» это важный игрок, которого они не хотят никому продавать. Он полностью готов и работает с «Аталантой». Не вижу никаких предпосылок, что его будущее в этом клубе туманно.