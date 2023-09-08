Представитель Алексея Миранчука высказался о будущем игрока

Представитель полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Валерио Джуффрида высказался о будущем футболиста.
Будущее Миранчука вполне понятно — он в «Аталанте», которая стремится за кубками. Его решили оставить, потому что рассчитывают на него во многих матчах. Для «Аталанты» это важный игрок, которого они не хотят никому продавать. Он полностью готов и работает с «Аталантой». Не вижу никаких предпосылок, что его будущее в этом клубе туманно.
Ранее сообщалось, что Миранчук вернулся к тренировкам.
В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Торино», россиянин провёл 31 игру, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника в 12 миллионов евро.