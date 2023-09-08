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Представитель Алексея Миранчука высказался о будущем игрока

вчера, 12:56

Представитель полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Валерио Джуффрида высказался о будущем футболиста.

Будущее Миранчука вполне понятно — он в «Аталанте», которая стремится за кубками. Его решили оставить, потому что рассчитывают на него во многих матчах. Для «Аталанты» это важный игрок, которого они не хотят никому продавать. Он полностью готов и работает с «Аталантой». Не вижу никаких предпосылок, что его будущее в этом клубе туманно.

Ранее сообщалось, что Миранчук вернулся к тренировкам.

В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Торино», россиянин провёл 31 игру, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника в 12 миллионов евро.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:42
Представители говорят много и красиво, но лучше бы молчали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:30
Этот представитель вообще знаком с Миранчуком ???
7stars2
7stars2 ответ Penokkio (раскрыть)
вчера в 19:03
Ну в ЛЧ Миранчуку не светит потому как Аталанта туды не попала...
lotsman
lotsman
вчера в 14:46
Интересное заявление представителя. Он, как представитель, не знает что Алексею не светит выход на поле, в играх Аталанты?
matz742ngpq4
matz742ngpq4
вчера в 14:26
В РПЛ еще не поздно уйти
Penokkio
Penokkio
вчера в 13:47
А какое у него будущее в клубе, если его Аталанта даже не включила в заявку на сезон ни в Серию А, ни в ЛЧ. Он не имеет право до января по идее вообще играть в каких бы-то ни было официальных матчах клуба. Что на это скажет представитель Алексея Миранчука?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:31
Я,грит,ПРЕДСТАВИТЕЛЬ и представляю,как сложится твоя судьба.Но не скажу.Считайте,что у меня всё хорошо.
drug01
drug01
вчера в 13:05
Только задержаться в составе
sova147
sova147
вчера в 13:04
Надо думать только о лучшем
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