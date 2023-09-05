Кузяев – «царь» Лиги 1, «Монако» разрывает с Головиным-инсайдом. Россияне ударно стартовали во Франции

1693926895

вчера, 18:14

Оба – в символической сборной 4-го тура.

В Лиге 1 уже два игрока из России, и оба в своих командах на первых ролях. «Гавр» при Далере Кузяеве уверенно стартовал в чемпионате Франции, Головин адаптируется к новому амплуа, а его «Монако» лидирует в первенстве.

Тренер и все во Франции очарованы Кузяевым

История с переходом Далера в чемпионат Франции в принципе радует глаз, хотя скептицизма было достаточно. Возрастной полузащитник всю карьеру провел в России, а о мечте вспомнил лишь в последние годы. Пытался уйти из «Зенита» свободным агентом ранее, но из этого ничего не вышло – и он вернулся. Минувшим летом все вело к повторению истории: желание пойти на новый вызов – это, конечно, хорошо, но в составе чемпиона России лучше. И зарплата приличная, и гарантия игровой практики.

Но Далер вышел на «Гавр» — дебютанта нового сезона Лиги 1. Согласился на понижение зарплаты (сообщалось о 350 тысячах евро). Это был повод для радости, но опять с оговорками – зарабатывать себе имя в составе аутсайдера топ-чемпионата надо было раньше, тогда к 30 вышел бы на приличный уровень. Но что сейчас об этом говорить – тем более главный тренер «Гавра» Лука Элснер от россиянина в восторге:

Вероятно, он лучше всех из тех, кого я тренировал, может предвидеть, где возникнет свободное пространство, перемещаться туда, принимать там мяч и демонстрировать технические навыки. Он марафонец, способный выполнять большой объем беговой работы. Думаю, он все еще может стать лучше в плане игры с высокой интенсивностью. С другой стороны, он умеет перехватывать мячи. А с мячом он умеет избегать контакта с соперником. Он всегда отдает пас перед контактом, перемещается и вновь открывается. Мне очень нравятся игроки такого типа.

И похвастаться есть чем – притом, что дебют Кузяеву не удался, он забил 2 мяча за 3 матча. В каждом выходил с первых минут, на данный момент – один из лучших по количеству ключевых передач (2) и ударов за игру (1).

В четвертом туре «Гавр» встретился с «Лорьяном» и добыл разгромную победу – на тот матч Элснер перешел на схему «4-2-3-1», Далера выпустил на позиции «десятки». И россиянин был предельно вовлечен в продвижение мяча (40 передач), нанес 3 удара по воротам (больше всех в команде). По итогу стал автором одного из мячей – и был включен в символическую сборную 4-го тура Лиги 1. А L’Équipe после встречи опубликовал статью с заголовком «Лучшие и худшие игроки матча „Гавр“ – „Лорьян“: Кузяев, царь родился».

«Гавр» — в топ-10

Кузяева оценивают довольно высоко, но оно и понятно – Далер быстро вписался в построения «Гавра», а сама команда ударно вкатывается в сезон, когда впервые за долгое время вернулась в Лигу 1. По прошествии 4 туров идет выше, чем «Ланс», «Лион», «Клермон» — клубы, которые в прошлом сезоне боролись за еврокубки. Кроме того, «тёмно-синие» потерпели лишь одно поражение – 1:2 от «Бреста» в домашних стенах. В то же время, играя против «Ренна» (4-е место Лиги 1-22/23), подопечные Луки Элснера добыли ничью (2:2), также поделили очки с «Монпелье», «Лорьян» и вовсе обыграли!

Теперь «Гавру» предстоит тяжелый этап календаря – после паузы на игры сборных сыграют с «Лионом», после встречи с «Клермоном» примут «Лилль», а главная проверка в октябре – выездной поединок с «Марселем».

Головин при Хюттере – инсайд

Александр в «Монако» пережил огромное количество тренерских перестановок – и летом произошла очередная. При Филиппе Клемане 27-летний россиянин окончательно перешел на позицию левого полузащитника и выдал потрясающий сезон-22/23 (8 голов и 7 ассистов в 34 матчах Лиги 1). В то же время монегаски финишировали за пределами зоны еврокубков – а потому с бельгийским менеджером решили расстаться.

Его место занял Адольф Хюттер, ранее работавший в «Айнтрахте» и «Боруссии» Менхенгладбах – и под руководством австрийского специалиста в системе игры «Монако» вновь наступили изменения. Теперь коллектив перешел на схему с тремя центральными защитниками – а Александр начал осваивать позицию инсайда. И стал чаще доставлять мяч в финальную треть. В каждом из 4 матчей чемпионата Головин выходил с первых минут – а в поединке с «Лансом» забил впервые в сезоне, за что попал в символическую сборную вместе с Кузяевым.

Сейчас полузащитник – это один из лидеров коллектива. Не просто так он практически не уходит с поля, а спортивный директор клуба Тьяго Скуро не скупится на высокую оценку игрока:

Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу… К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения.