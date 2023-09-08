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Кокорин: «В „Фиорентине“ я всем был доволен как никогда»

вчера, 12:59

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин высказался об уходе из итальянского клуба. Футболист выступает за «Арис» на правах аренды.

Я вернулся в расположение «Фиорентины» с огромным желанием тренироваться и играть. Остаться в «Фиорентине» на сезон со стабильным местом в составе – это уже другая история, и тут не было особых иллюзий. Тема отдельного разговора.

В любом случае была задача набрать хорошую форму, как бы ни сложилась ситуация. Если честно, сам не ожидал, что всё так удачно пойдёт в плане подготовки к сезону. Не пропустил ни одной тренировки. Физика, игровые кондиции, уверенность, эмоциональный фон – в «Фиорентине» я всем был доволен как никогда. Для меня очевидно, что готов выходить и играть на этом уровне.

Хочу отметить отношение тренерского штаба и всей команды, болельщиков. В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошел позитив. В клубе отмечали, что я в порядке, поддерживали. За это время «Фиорентина» получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили, что «Кокорин нам нужен». При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация… Но теперь это дело прошлое. Я поблагодарил «Фиорентину» и повторю, что мы очень хорошо поработали летом.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
вчера в 23:42
Только что смотрел передачу Уже не дети , и задался вопросом: А сколько лет Кокорину ? Просмотреть лень и не интересно , как ни странно . Такое ощущение , что через двадцать лет мы будем читать те же новости , что Кокорина так и не берут в основу Фиорентины , и это будет обыденной новостью , которую мы спокойно примем и перелистнём .
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:44
Ну это же Гумилёв !)
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:31
Ничего не понял кроме того, что Кокорину плохо.
7dvteemggnrp
7dvteemggnrp
вчера в 14:45
Кипр конечно не топ чемп, но всё равно это успех, который пошёл только на пользу
2ksg55at7hua
2ksg55at7hua
вчера в 14:44
Да уж, не сразу судьба сложилась в Италии...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:52
После опуса Кокорина, почему-то сразу пришло в голову стихотворение Николая Гумилёва .
ФЛОРЕНЦИЯ
О сердце, ты неблагодарно!
Тебе — и розовый миндаль,
И горы, вставшие над Арно,
И запах трав, и в блесках даль.
Но, тайновидец дней минувших,
Твой взор мучительно следит
Ряды в бездонном потонувших,
Тебе завещанных обид.
Тебе нужны слова иные.
Иная, страшная пора.
…Вот грозно встала Синьория
И перед нею два костра.
Один, как шкура леопарда,
Разнообразьем вечно нов.
Там гибнет «Леда» Леонардо
Средь благовоний и шелков.
Другой, зловещий и тяжёлый,
Как подобравшийся дракон,
Шипит: «Вотще Савонароллой
Мой дом державный потрясён».
Они ликуют, эти звери,
А между них, потупя взгляд,

Изгнанник бедный, Алигьери ( Кокорин ),
Стопой неспешной сходит в Ад.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:28
А когда-то он считался хорошим игроком.
протон
протон
вчера в 13:15
Если я правильно помню, то Коко пришел с травмой, попытался побыстрее восстановится, не долечился полностью и опять травмировался, в общем в Италии толком не играл, НО в чемпионате Кипра пацан был лучшим, он "вернулся на коне"... И тренер просто не дает ему игрового времени, итальянские СМИ же писали, что он пахал на тренировках, но смысл оставаться там где ты не нужен в принципе, как бы ты не играл?!?
Сашке, от души, удачных матчей и голов там, где его действительно ждут. Кто виноват, что его не ценят в Фиорентине и не дают себя показать даже в товарищеских матчах? Так то он на правильный путь уже давно встал и неплохо играет. Даже в этом сезоне будет играть в более статусном еврокубке, чем вся Фиорентина вместе взятая. В общем, хорошей игры, Санек, без травм, и с хорошим настроением!
Гость
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