На матч «Спартака» и сборной мира продано около 9 000 билетов

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вчера, 17:10

РФС продал около 9 000 билетов на ретро-матч «Спартака» со сборной мира, который посвящен памяти легендарного полузащитника «красно-белых» .

Встреча пройдёт в субботу, 9 сентября, на «Открытие Банк Арене» в 19:00 по МСК.