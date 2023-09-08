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На матч «Спартака» и сборной мира продано около 9 000 билетов

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:57
Особого интереса матч не вызвал.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:14
Ну, возможно и не рядовой, но точно не легенда.
pomor45
pomor45 ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
вчера в 19:27
Пусть это будет - сборная остатков Мира. Главное, чтобы Спартак не опозорился.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:24
Первого среди рядовых не стоит называть великим. Ну, если только, как Вы - с маленькой буквы.
lotsman
lotsman
вчера в 19:01
Что то не очень берут билеты на этот матч. Ажиотажа не наблюдается. Может завтра разберут и будет аншлаг.
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:34
Согласен полностью, но в силу своего вздорного характера уточню. Не теряется смысл. а девальвируется, т.е. обесценивается смысл понятия "легенда". Но Илья игрок был незаурядный и очень классный. Помню его игру отлично.
Capral
Capral
вчера в 17:38
При всем Уважении к Цымбаларю- но он не легенда. Он известный, очень талантливый был игрок, но не легенда. Один из важнейших "винтиков"- того, великого Спартака Романцева. Да и не может быть много легенд, иначе- теряется смысл, самого слова...
Илье- Самая Светлая Память!!!
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 17:36, ред.
И против Спартака играют:
- Легендарный никарагуанский голкипер Раскройю Очкоя;
- Знаменитый северокорейский хавбек Ху Ли Я;
- Великий эритрейский форвард Убегу Съем.
И всё...
Легенды кончились?
Нет, страны.
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE
вчера в 17:33
Очень странно называть эту команду сборной Мира. Цымбалрь заслуживает иного матча в его честь. Например Спартак - сб. России. Или Спартак- сб. СССР , если ветеранов нужно привлечь.
Гость
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