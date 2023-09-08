РФС продал около 9 000 билетов на ретро-матч «Спартака» со сборной мира, который посвящен памяти легендарного полузащитника «красно-белых» Ильи Цымбаларя.
Встреча пройдёт в субботу, 9 сентября, на «Открытие Банк Арене» в 19:00 по МСК.
РФС продал около 9 000 билетов на ретро-матч «Спартака» со сборной мира, который посвящен памяти легендарного полузащитника «красно-белых» Ильи Цымбаларя.
Встреча пройдёт в субботу, 9 сентября, на «Открытие Банк Арене» в 19:00 по МСК.
Илье- Самая Светлая Память!!!
Илье- Самая Светлая Память!!!
- Легендарный никарагуанский голкипер Раскройю Очкоя;
- Знаменитый северокорейский хавбек Ху Ли Я;
- Великий эритрейский форвард Убегу Съем.
И всё...
Легенды кончились?
Нет, страны.
- Легендарный никарагуанский голкипер Раскройю Очкоя;
- Знаменитый северокорейский хавбек Ху Ли Я;
- Великий эритрейский форвард Убегу Съем.
И всё...
Легенды кончились?
Нет, страны.