«Спартак» отказался от форварда «Бешикташа»

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вчера, 13:07

«Спартаку» предлагали услуги форварда «Бешикташа» . Речь шла об аренде на сезон за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 4-5 миллионов евро. Футболист хотел зарплату в размере 1,2 миллиона евро. В «Спартаке» отказались от данного трансфера, так как посчитали, что игрок не усилит команду.

В текущем сезоне Мулека провёл 9 игр, забил 3 мяча и получил жёлтую карточку. Его контракт с «Бешикташем» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего конголезца в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от приобретения нападающего олимпийской сборной Бразилии.