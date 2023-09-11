«Спартак» отказался от форварда «Бешикташа»

«Спартаку» предлагали услуги форварда «Бешикташа» Джексона Мулеки. Речь шла об аренде на сезон за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 4-5 миллионов евро. Футболист хотел зарплату в размере 1,2 миллиона евро. В «Спартаке» отказались от данного трансфера, так как посчитали, что игрок не усилит команду.
В текущем сезоне Мулека провёл 9 игр, забил 3 мяча и получил жёлтую карточку. Его контракт с «Бешикташем» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего конголезца в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от приобретения нападающего олимпийской сборной Бразилии.
- Лайкин уже пропустил 1/4 сезона, хотя мог рассчитывать на хорошую аренду и дальнейший прогресс.
- 3 вратаря мешают друг другу - одного надо отпустить.
- Маслов с Классеном теряют время, а Спартак деньги и перспективу.
- Даже если всех вышеперечисленных пристроить, остаётся перебор полузащитников, который не способствует стабильности состава и микроклимату. Надо бы ещё 1-2 человек отправить в аренду.
- Лайкин уже пропустил 1/4 сезона, хотя мог рассчитывать на хорошую аренду и дальнейший прогресс.
- 3 вратаря мешают друг другу - одного надо отпустить.
- Маслов с Классеном теряют время, а Спартак деньги и перспективу.
- Даже если всех вышеперечисленных пристроить, остаётся перебор полузащитников, который не способствует стабильности состава и микроклимату. Надо бы ещё 1-2 человек отправить в аренду.