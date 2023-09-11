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«Спартак» отказался от форварда «Бешикташа»

вчера, 13:07

«Спартаку» предлагали услуги форварда «Бешикташа» Джексона Мулеки. Речь шла об аренде на сезон за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 4-5 миллионов евро. Футболист хотел зарплату в размере 1,2 миллиона евро. В «Спартаке» отказались от данного трансфера, так как посчитали, что игрок не усилит команду.

В текущем сезоне Мулека провёл 9 игр, забил 3 мяча и получил жёлтую карточку. Его контракт с «Бешикташем» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего конголезца в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от приобретения нападающего олимпийской сборной Бразилии.

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протон
протон
вчера в 18:52
У Спартака состав раздут сверх меры. Возможно, центрфорвард нам пригодился бы, но сейчас важнее сократить заявку и обеспечить прогресс имеющихся футболистов.
- Лайкин уже пропустил 1/4 сезона, хотя мог рассчитывать на хорошую аренду и дальнейший прогресс.
- 3 вратаря мешают друг другу - одного надо отпустить.
- Маслов с Классеном теряют время, а Спартак деньги и перспективу.
- Даже если всех вышеперечисленных пристроить, остаётся перебор полузащитников, который не способствует стабильности состава и микроклимату. Надо бы ещё 1-2 человек отправить в аренду.
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:13
Спартаку защитника бы да по боллее
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:11
Да и зачем он нужен, разве только что лавку полировать . Но и это дорого !)))
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