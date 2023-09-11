«Динамо» достанется трансферная цель «Арсенала». Новичок может стать лидером команды

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сегодня, 11:01

Тренер москвичей ставит на латиноамериканцев.

«Арсенал» интересовался Битело

Артете предлагали подписать 23-летнего полузащитника «Гремио» Битело. Бразилец поиграл на всех позициях в центре поля, выходил на месте правого инсайда. Неплохой резервист для «Арсенала». Чаще всего тренеры «Гремио» прятали Битело глубоко по схеме, но это не чистый разрушитель. Битело – атакующий полузащитник.

Правша склоняется к позиции левого центрального хавбека. В опорной зоне бразилец появлялся с напарником, который закрывал второй полуфланг. У Битело отличная форма в Серии А текущего сезона. У него много передач в финальную треть, в основном это разрезающие пасы. По этому показателю он один из лучших в чемпионате.

Также большим плюсом и отличительной чертой игрока, за которого в «Динамо» готовы заплатить кругленькую сумму, является отбор. Битело из редкого типа хавбеков, которые четко играют в мяч при отборе. Чистая работа, аккуратно оттесняет оппонента. Знает, делать с мячом, ведь у Жуана 17 голов и 8 ассистов в 92 играх за «Гремио».

Смело появляется в чужой штрафной площади, среди хавбеков он лучший по этому показателю в бразильской Серии А. Битело удачно подставляется под нарушения правил. У скаутов «Арсенала» неплохой вкус, Артета мог получить отличного кандидата на роль бокс-ту-бокс, ведь Жуан уверенно работает с мячом, но не ленится вернуться «домой».

Вот только если для «Арсенала» его козырей мало, особенно для выхода в основе, то для московского «Динамо» это игрок основы. В РПЛ сейчас мало футболистов подобного класса. Битело можно сравнить с Клаудиньо и Венделом, хотя у него меньше опыта, чем у коллег. Зато выше потенциал.

Игрока убеждают выбрать Москву

И делают это боссы «Гремио». Чуть раньше к хавбеку присматривались другие клубы, а сейчас остался «Динамо». «Гремио» идет на третьем месте в чемпионате страны, но недавно знаменитый клуб вылетал во второй дивизион. Удар по финансовой структуре, ведь руководители решили оставить боеспособный состав, невзирая на падение доходов.

Зарплаты в «Гремио» высокие, поэтому начали копиться долги. А поскольку речь о Бразилии, то кредиторы требуют много и сразу. Глубокого кризиса в клубе нет, но в прошлом году впервые за семь лет у «Гремио» расходы превысили доходы. Долги, которые надо закрыть за ближайший год, составляют примерно 38 млн евро, а бюджет клуба 75 млн.

«Гремио» не отдал уругвайского форварда Луиса Суареса в «Интер Майами», где его ждал Месси. Также бразильцы не тратили на трансферы и не сумели заработать. Отдали Матеуса Энрике в «Сассуоло» за 7 млн евро, но этого мало. Битело является одним из самых ценных игроков команды, «Гремио» принял предложение «Динамо».

Осталось убедить хавбека и его семью, что стоит стать частью проекта Лички. В элитных лигах закрыты трансферные окна, а бразильцам нужны деньги. Также в «Динамо» Битело будут рассказывать о Захаряне. Если российский футболист попал в клуб из Лиги чемпионов, удачно играя за «Динамо», что помешает бразильцу повторить его путь?

Битело закроет сразу три позиции

Чешский тренер Личка в «Динамо» выпускает на поле четверку форвардов. Рискованно, но наставник выбирает Смолова «десяткой», а в атаке Тюкавин, Нгамалё и Макаров. Фомин и Лаксальт в центре поля, причем уругвайский крайний защитник неожиданно сменил позицию, является очень важным для команды исполнителем.

Битело в «Гремио» с мячом играет в похожем стиле, активно им делится. Хавбек может подменить Лаксальта, быть диспетчером, или играть на любимом месте в зоне Фомина. Помешать трансферу может только устная договоренность игрока с «Арсеналом», что за ним придут зимой. У «канониров» дела ведет бразилец Эду.

Бывший координатор сборной Бразилии может заявить Битело, что клуб из РПЛ это плохое решение, если возраст позволяет подождать, пока не пригласят в еврокубки. С другой стороны, команды уровня «Арсенала» дают место в глубоком запасе, а «Динамо» Битело нужен в основе, ведь это игрок футбольной философии Лички.

Битело, Чавес и Лаксальт – три латиноамериканца, могут убедить тренера сильнее, чем Фомин, Норманн и Кутицкий. Мексиканец Чавес тоже техничный, как и Битело, еще и с крутым дальним ударом. Но бразилец из «Гремио» самый интересный из всех. Даже странно, что за 10 млн евро его не перехватил никто из топ-5.

«Динамо» активно латинизируется

В центре обороны латиноамериканцы. В полузащите будет «трес амигос». В атаке вместо Макарова может заиграть Карраскаль. А парадокс в том, что Битело формально вытеснит из основы Смолова, который говорил о недостаточной комплектации состава для борьбы за тройку. «Динамо» мечтает создать подвижный центр поля по аналогии с тройкой «Зенита», когда Барриосу помогают Вендел и Клаудиньо.

Минусом данной идеи является отсутствие у москвичей чистого разрушителя. Ни Фомин, ни Лаксальт не имеют опыта работы в опорной зоне, как у Барриоса. С другой стороны, вспомните составы ЦСКА и «Спартака». Там тоже нет классического цербера. Фомин и Смолов на старте сезона не убедили Личку. «Динамо» поднялось на второе место в таблице РПЛ по очкам, но Даниил совершал ошибки в защите.

А форвард Смолов быстро устает на позиции «десятки» и играет слишком медленно. В прессинге возрастной нападающий тоже слабее, чем хавбек Битело. Бразилец активнее в атаке как диспетчер, техничнее и резче, что Личка любит, как известно по манере игры «Оренбурга» с аргентинцами. Диспетчера Лукаса Веру в Москву не привезли, но Битело по потенциалу опережает любимца экспертов по РПЛ .

У «Динамо» появились деньги после ухода Захаряна. Их потратят на подписание человека, который в идеале повлияет на команду так, как француз Вальбуэна. Если не будет подводных камней – травм, неважной дисциплины, как у новичка Карраскаля, и проблем с адаптацией, то Битело поднимет уровень игры «Динамо». Особенно если Лаксальт и Чавес окажутся подходящими для него напарниками.