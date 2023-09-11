Сборная России уступила команде Египта U23 в контрольной игре

Сборная Египта U23 переиграла команду России в контрольной игре (2:1).
Сергей Пиняев открыл счет на 7-й минуте. На 68-й Ахмед Фавзи забил ответный гол. Араби Бадр Мохтар на 72-й отличился вторым мячом египтян.
Завтра россияне сыграют с командой Катара.
Не смешите никого. Это сброд дворовых мальчишек которые все бежали туда,
куда летит мяч. Не тактики, ни скорости не футбольного мышления.
УВЫ полное разочарование. Не позорьте тот футбол, который помнит старшее поколение. Наш уровень это сборные Люксембурга, Фарерских островов, Кипра, Лихтенштейна, ну может еще сборной Антарктиды с белыми медведями.
Не смешите никого. Это сброд дворовых мальчишек которые все бежали туда,
куда летит мяч. Не тактики, ни скорости не футбольного мышления.
УВЫ полное разочарование. Не позорьте тот футбол, который помнит старшее поколение. Наш уровень это сборные Люксембурга, Фарерских островов, Кипра, Лихтенштейна, ну может еще сборной Антарктиды с белыми медведями.