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Сборная России уступила команде Египта U23 в контрольной игре

вчера, 21:07
Египет (до 23)Логотип футбольный клуб Египет (до 23)2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная Египта U23 переиграла команду России в контрольной игре (2:1).

Сергей Пиняев открыл счет на 7-й минуте. На 68-й Ахмед Фавзи забил ответный гол. Араби Бадр Мохтар на 72-й отличился вторым мячом египтян.

Завтра россияне сыграют с командой Катара.

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10 сентября
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:35
не стреляйте в пианиста ...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:41
Зачем нужна сборная в нынешних реалиях?
Олег Орешкин
Олег Орешкин
вчера в 23:59
Друзья, вы и правда считаете нашу сборную, сборной России.
Не смешите никого. Это сброд дворовых мальчишек которые все бежали туда,
куда летит мяч. Не тактики, ни скорости не футбольного мышления.
УВЫ полное разочарование. Не позорьте тот футбол, который помнит старшее поколение. Наш уровень это сборные Люксембурга, Фарерских островов, Кипра, Лихтенштейна, ну может еще сборной Антарктиды с белыми медведями.
Futurista
Futurista ответ nubom (раскрыть)
вчера в 22:56, ред.
Эти пионеры, когда выросли, рвали египты в тряпочки...
Futurista
Futurista
вчера в 22:55
Египетская сила)...
makkie
makkie
вчера в 22:47
Они даже не напрягались)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:31
Наши молодые " таланты " всё талантливее и талантливее ! Пипец конечно ! Наш футбол умер !!!!!
galem72
galem72
вчера в 22:06
Даже недавно анонсированное зелье Анопки не помогло. Видимо, "место" проклято, как с автовазом. Пора пытать своё счастье против Эритреи, Сирии и кндр. Там точно должно скрепануть. ))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:00
И не думал смотреть ...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:56
Это товарищеский матч,ребята
d1metras
d1metras
вчера в 21:52
кому-нибудь интересны сборные в нынешних реалиях? мало того что соперники уровня занзибара так еще с этими командами отвратную игру показывают.. либо у нас такое поколение донное,либо самим игрокам эти игры нафиг не нужны..как и нам..
minai
minai
вчера в 21:44
Вот так, постепенно определяется наше место в мировом футболе.
pomor45
pomor45
вчера в 21:41
Ну и нU-23. 3.я нам такое U-23 раза.
nubom
nubom
вчера в 21:31
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:19
Есть Бадры и в египетских селеньях.. Хе..
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:18
Нафиг нужна эта сборная?
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