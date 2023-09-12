Агент Погба отреагировала на временную дисквалификацию футболиста

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Ювентуса» , высказалась о временной дисквалификации игрока.

Мы ждём новых анализов, до тех пор не можем ничего сказать. Несомненно то, что Поль Погба никогда не хотел нарушать правила.