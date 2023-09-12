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Агент Погба отреагировала на временную дисквалификацию футболиста

вчера, 10:49

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, высказалась о временной дисквалификации игрока.

Мы ждём новых анализов, до тех пор не можем ничего сказать. Несомненно то, что Поль Погба никогда не хотел нарушать правила.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:15
не к концу ли карьера ?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:51
Наконец-то избавились от негра.
протон
протон
вчера в 10:51
Не хотел нарушать и не нарушал это две большие разницы) похоже Пимента косвенно признала факт допинга.
Что в голове этого парня вертится? Больше времени быль травмирован, а теперь ещё и допинг! Сначало я рассердился из-за того, что отпустили его бесплатно, а теперь очень рад, что МЮ избавился от него, пусть даже бесплатно.
Гость
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