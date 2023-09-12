Агент Погба отреагировала на временную дисквалификацию футболиста

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, высказалась о временной дисквалификации игрока.
Мы ждём новых анализов, до тех пор не можем ничего сказать. Несомненно то, что Поль Погба никогда не хотел нарушать правила.
Что в голове этого парня вертится? Больше времени быль травмирован, а теперь ещё и допинг! Сначало я рассердился из-за того, что отпустили его бесплатно, а теперь очень рад, что МЮ избавился от него, пусть даже бесплатно.
Что в голове этого парня вертится? Больше времени быль травмирован, а теперь ещё и допинг! Сначало я рассердился из-за того, что отпустили его бесплатно, а теперь очень рад, что МЮ избавился от него, пусть даже бесплатно.