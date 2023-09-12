У Погба положительный тест на допинг. А ещё судится с братом и скатился из-за травм

1694501291

сегодня, 09:48

Глупые решения испортили чемпиону мира жизнь.

Погба хотел всё бросить

Теперь получится, ведь Поль официально отстранен от футбола. В его крови после матча «Ювентуса» и «Удинезе» нашли тестостерон внешнего происхождения. Проще говоря, употреблял анаболические стероиды, пока восстанавливался от серии травм. Поленился пахать, откатился к допотопным методам? У Поля три дня, чтобы пересдать анализы. Но если врачи не ошиблись, то получит до двух лет дисквалификации. А если докажут сознательность нарушения, то выгонят на срок до четырех лет.

Погба жаловался в интервью, что за семь месяцев простоя «постарел на 10 лет». Значит, появился жирок, потерял мышцы. К сожалению, у обвинителей будет мотив преступления. Сейчас Пимента, представляющая интересы Погба после Райолы, найдет лучших адвокатов мира, чтобы защищали француза. Но даже по моральному состоянию игрока понятно, что у Поля большие проблемы. У Погба может быть депрессия, вызванная семейными ссорами и неудачами в футболе:

Деньги меняют человека. Они способны разрушить семью. Порой я оставался один и думал: «Больше не хочу быть богатым. Не хочу играть в футбол. Хочу оказаться рядом с нормальными людьми, чтобы они любили меня таким, какой я есть, а не ради славы и денег».

Погба понимает, что деньги испортили и его самого? Не только брата Матиаса, который вымогал у Поля 13 млн евро за замалчивание щекотливых деталей из жизни футболиста. Через три дня родственники будут в суде Парижа, Матиасу грозит срок за вымогательство денег у брата. Конфликты с родственником и его друзьями, которые пытались с оружием заставить Погба выплатить им миллионы евро, это лишь часть проблемы.

Поль снизил к себе требования в МЮ , а в тридцать лет футбол не прощает тренировки спустя рукава. Пошли травмы, не только повреждения мениска. Погба в прошлом сезоне провел 108 минут в Серии А, лишь раз вышел в основе «Ювентуса». Список повреждений внушительный. Кроме мениска, растяжения мышц бедра и повреждение паха. Также был разрыв отводящей мышцы и травма подколенного сухожилия. В новом сезоне Погба держали подальше от основы «Ювентуса», дважды вышел на замену.

Поль зря отказал шейхам

Погба летом не уехал в «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» из-за гордости. Чемпион мира не хотел в 30 лет играть в слабой богатой лиге. Зря не уехал, в Саудовской Аравии вряд ли такие дотошные допинговые офицеры, как в Италии. Погба не хотел признать, что «Ювентусу» в плохой форме он не нужен. Теперь останется без футбола. В делах о допинге презумпция виновности. Погба почти наверняка получит дисквалификацию.

В «Ювентусе» скрестили пальцы, чтобы в контракте Поля нашелся пункт об уменьшении выплат, если поймают на допинге. Летом бухгалтеров итальянского гранда волновала рекордная для клуба зарплата Погба. Аллегри честно сообщил весной, что французский хавбек в ужасной форме. Даже вспомнил, что есть исследования: если атлет сразу не набрал пиковую форму, то процесс восстановления всегда затягивается.

Но что Погба мог дать «Ювентусу»? В составе нет третьей звезды в полузащите после Рабьо и Локателли. Теоретически Поль мог стать частью основного состава. Вот только повторилась бы история с МЮ . Погба всегда бурчит, что ему редко отдают мяч, хочет быть главным. Пас у француза невероятный, но в решающих матчах не ведёт за собой. После ухода Фергюсона лучший новичок МЮ — это Бруну Фернандеш. А вот возвращение пафосного Погба в списке колоссальных разочарований.

Чемпион мира явно «спёкся»

Трансфер Погба в МЮ оценили в 105 млн евро. Безумные деньги, которые француз не отработал. Не стал чемпионом Англии, не сыграл в финале Лиги чемпионов. В результате в туринский клуб Погба вернулся свободным агентом. МЮ потерял безумные деньги, так как зарплата у Поля была огромной. Но итальянцы, хотя они специалисты по подписанию свободных птиц, не получили боевого орла.

Даже здоровый Погба мог провалиться в «Ювентусе». Только в сборной Франции время от времени Поль напоминал о своем классе. Сейчас его рыночная стоимость жалкие 15 млн евро, но летом у «Ювентуса» не было шансов отдать игрока другому клубу из Европы. Зарплата отпугивала не меньше, чем травмы. Восемь миллионов евро туринцы выбрасывают в трубу. А теперь грозит дисквалификация.

Глупый финал истории одного из самых крутых полузащитников поколения. Помешанный на роскоши Погба высокомерно полагал, что в МЮ создаст чемпионскую команду. Но даже у Франции единственная победа состоялась благодаря Мбаппе, Варану, Гризманну и Канте, а не только из-за удачных действий Погба. У Поля мир вертится вокруг него, такому человеку тяжело падать. Не стоит верить в заявления француза в бравурном стиле:

Футбол очень красивый, но жестокий спорт. Тебя могут забыть. Можешь сделать что-то великое, а на следующий день ты никто. Хочу заставить критиков сожрать собственные слова. Докажу, что не слабак. Обо мне говорят плохо, но я никогда не сдамся.

А разве в последних сезонах Погба в МЮ не сдался? Сидел и ждал конца контракта, получая огромную зарплату в АПЛ . Чуть раньше «Реал» отказался от покупки хавбека, хотя Зидан настаивал. Но президент «сливочных» Перес был уверен, что француз не потянет стандарты качества в Мадриде, где играли великие Каземиро, Модрич и Кроос. «Реал» правильно сделал, что не подписал Погба.

Всегда по-человечески жаль, если огромный талант не реализован. Француз теперь бывшая звезда футбола. Вряд ли найдется тренер, который убедит его следовать словам, отказаться от увлечения роскошью в пользу сложнейшей работы на футбольный результат. Погба давно не голодный к игре, дисквалификация это выход на пенсию. Не факт даже, что Поль сейчас любит футбол, скорее агрессивно реагирует на критику.