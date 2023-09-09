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Антони отреагировал на обвинения в домашнем насилии

сегодня, 00:18

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони высказался об обвинениях своей девушки в его адрес.

Я хотел пойти и сказал ей, что у меня есть дела и мне нужно идти, поэтому она взяла тарелки и чашки, начав разбивать их об пол. Я схватил ее, чтобы успокоить, и не причинил ей вреда.

Габриэла Каваллин, у которой были отношения с футболистом в 2022 году, подала заявление в полицию Сан-Паулу. Девушка утверждает, что подверглась нападению со стороны игрока.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:35, ред.
6 трупов...4 скальпа...чей то череп в кастрюле...а он :
"Я схватил ее, чтобы успокоить, и не причинил ей вреда."
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:25
Как у них (в Европе) всё просто, пошла в полицию, настрочила заяву на кого захотела, и всё, мужика таскают по судам, выбивают сумасшедшие штрафы и т.д. Без доказательств, без медицинского освидетельствования, без побоев, просто дело возбуждается со слов якобы потерпевшей. А в некоторых странах ЕС и поцелуя достаточно, чтобы получить тюремный срок. Прям колыбель демократии.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:34
Экономический кризис по всему миру и всем нужны бабки. Каждый ищет пути их приобретения, всеми способами. Всем нужно знать об этом и быть внимательней в отношениях с бабами, чтобы не нарываться на такие приключения.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 08:32
)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 08:13
Чего она год с лишним молчала, не рассказывала близким, не звонила в горячую линию? С ней всё ясно - очередная тварь хочет нажиться, но, видя, как Антони любит в дриблинге изматывать оппонентов, при этом убивая футбол, понимаю, что он ещё тот душегуб!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:34
Девушка просто денег хотела, да и надоел он ей.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:33
Она обыкновенно поступила, как бразильянка...
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