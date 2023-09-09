Антони отреагировал на обвинения в домашнем насилии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони высказался об обвинениях своей девушки в его адрес.
Я хотел пойти и сказал ей, что у меня есть дела и мне нужно идти, поэтому она взяла тарелки и чашки, начав разбивать их об пол. Я схватил ее, чтобы успокоить, и не причинил ей вреда.
Габриэла Каваллин, у которой были отношения с футболистом в 2022 году, подала заявление в полицию Сан-Паулу. Девушка утверждает, что подверглась нападению со стороны игрока.
"Я схватил ее, чтобы успокоить, и не причинил ей вреда."
"Я схватил ее, чтобы успокоить, и не причинил ей вреда."