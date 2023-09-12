Бонуччи подаст в суд на «Ювентус»

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вчера, 12:08

Защитник «Униона» и сборной Италии подаст в суд на свой бывший клуб «Ювентус». Игрок намерен добиться финансовой компенсации за то, что его отстранили от тренировок без объяснения причин. Футболисту был запрещён доступ на базу клуба.

Бонуччи утверждает, что данные действия нанесли ему профессиональный и имиджевый ущерб. В случае победы в суде итальянец направит деньги на благотворительность.

Бонуччи выступал за «Ювентус» на протяжении 12 лет. На его счету: 502 игры, 37 голов, 10 голевых передач и 91 карточка (90 жёлтых и 1 красная). Первого сентября 36-летний центральный защитник подписал контракт с «Унионом» из Берлина.