Бонуччи подаст в суд на «Ювентус»

Защитник «Униона» и сборной Италии Леонардо Бонуччи подаст в суд на свой бывший клуб «Ювентус». Игрок намерен добиться финансовой компенсации за то, что его отстранили от тренировок без объяснения причин. Футболисту был запрещён доступ на базу клуба.
Бонуччи утверждает, что данные действия нанесли ему профессиональный и имиджевый ущерб. В случае победы в суде итальянец направит деньги на благотворительность.
Бонуччи выступал за «Ювентус» на протяжении 12 лет. На его счету: 502 игры, 37 голов, 10 голевых передач и 91 карточка (90 жёлтых и 1 красная). Первого сентября 36-летний центральный защитник подписал контракт с «Унионом» из Берлина.
Но здесь здесь пишут как за Бануччи, так и как плохо поступил Юве.
Интересно они могут объяснить мне за эту ситуацию или они просто пишут по новости и не важно кто виноват, кто прав, главное написать, а что не важно?
Но здесь здесь пишут как за Бануччи, так и как плохо поступил Юве.
Интересно они могут объяснить мне за эту ситуацию или они просто пишут по новости и не важно кто виноват, кто прав, главное написать, а что не важно?