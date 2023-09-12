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Бонуччи подаст в суд на «Ювентус»

вчера, 12:08

Защитник «Униона» и сборной Италии Леонардо Бонуччи подаст в суд на свой бывший клуб «Ювентус». Игрок намерен добиться финансовой компенсации за то, что его отстранили от тренировок без объяснения причин. Футболисту был запрещён доступ на базу клуба.

Бонуччи утверждает, что данные действия нанесли ему профессиональный и имиджевый ущерб. В случае победы в суде итальянец направит деньги на благотворительность.

Бонуччи выступал за «Ювентус» на протяжении 12 лет. На его счету: 502 игры, 37 голов, 10 голевых передач и 91 карточка (90 жёлтых и 1 красная). Первого сентября 36-летний центральный защитник подписал контракт с «Унионом» из Берлина.

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Все комментарии
INGUSH
INGUSH
вчера в 15:41
Это бумеранг! Помним, как предал Милан!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:28
Сразу скажу, что знаю клуб Ювентус и знаю игрока по фамилии Бонуччи, но я не знаю что за человек этот Бануччи и не знаю что за ситуация произошла из-за чего Бануччи не стали пускать на базу.
Но здесь здесь пишут как за Бануччи, так и как плохо поступил Юве.
Интересно они могут объяснить мне за эту ситуацию или они просто пишут по новости и не важно кто виноват, кто прав, главное написать, а что не важно?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:12
Бонуччи в последнее время не показывал ничего.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:32
Это вот сейчас было? Перед уходом? Неужели совсем без причин?
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 12:57
Могли нормально человеку дать закончить карьеру в команде. 12 лет играл за нее все-таки
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:48
Одни скандалы в Ювентусе
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:31
Да нее, есть какой то подвох
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