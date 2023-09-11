Чеферин убедил Рубиалеса уволиться с поста главы федерации футбола

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вчера, 19:28

Президент УЕФА убедил уволиться с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Сообщается, что функционеры являются друзьями. Чеферин объяснил Рубиалесу, что его дальнейшее пребывание в должности главы RFEF может негативно сказаться на заявке Испании на проведение чемпионата мира 2030.

Отмечается, что федерации футбола Испании, Португалии и Марокко, которые совместно хотят принять мундиаль в 2030-м, считают, что отставка Рубиалеса положительным образом скажется на их намерении провести мировое первенство.