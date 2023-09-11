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Чеферин убедил Рубиалеса уволиться с поста главы федерации футбола

вчера, 19:28

Президент УЕФА Александер Чеферин убедил Луиса Рубиалеса уволиться с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Сообщается, что функционеры являются друзьями. Чеферин объяснил Рубиалесу, что его дальнейшее пребывание в должности главы RFEF может негативно сказаться на заявке Испании на проведение чемпионата мира 2030.

Отмечается, что федерации футбола Испании, Португалии и Марокко, которые совместно хотят принять мундиаль в 2030-м, считают, что отставка Рубиалеса положительным образом скажется на их намерении провести мировое первенство.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:40
"Александер Чеферин убедил Луиса Рубиалеса уволиться с поста" - "дружеским поцелуем" )))
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:33
Ну что сделал то что приказали....
протон
протон
вчера в 20:16
Беду не ждут, она сама приходит. Это в этом случае с Рубиалесом
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:14
Ладно хоть времена святой инквизиции в Испании прошли наверное. Да и Чеферина в друзьях иметь не лишнее. А то за такие дела можно и в подвесную клетку и в пресс для черепа было угодить, дабы грешник раскаялся...
протон
протон
вчера в 20:12, ред.
Теперь по полной заставят отжиматься. Первая ступень для посадки в место лишения свободы пройдено.
Гость
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