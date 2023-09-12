Королевский футбольный союз Нидерландов заплатил российским хакерам

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) заплатил российским хакерам, чтобы предотвратить публикацию паспортных данных и личной информации о футболистах.
В апреле база данных KNVB подверглась атаке со стороны LockBit (российское объединение хакеров). В результате были похищены гигабайты информации (личные данные, адреса проживания и сведения о заработной плате игроков). С помощью отдела кибербезопасности Футбольный союз Нидерландов заключил соглашение с хакерами.
А в Европе и США институт репутации компаний имеет очень большое значение. Утечка данных, это огромнейший многомиллионный штраф, плюс компания на чьих серверах лежат эти данные, скорее всего обанкротится, потому что с ней никто не будет работать. Это не как в России, где у Сбера каждый день утекают данные, но никто их за это не наказывает.
А в Европе и США институт репутации компаний имеет очень большое значение. Утечка данных, это огромнейший многомиллионный штраф, плюс компания на чьих серверах лежат эти данные, скорее всего обанкротится, потому что с ней никто не будет работать. Это не как в России, где у Сбера каждый день утекают данные, но никто их за это не наказывает.