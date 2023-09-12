Королевский футбольный союз Нидерландов заплатил российским хакерам

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вчера, 15:22

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) заплатил российским хакерам, чтобы предотвратить публикацию паспортных данных и личной информации о футболистах.

В апреле база данных KNVB подверглась атаке со стороны LockBit (российское объединение хакеров). В результате были похищены гигабайты информации (личные данные, адреса проживания и сведения о заработной плате игроков). С помощью отдела кибербезопасности Футбольный союз Нидерландов заключил соглашение с хакерами.