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Королевский футбольный союз Нидерландов заплатил российским хакерам

вчера, 15:22

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) заплатил российским хакерам, чтобы предотвратить публикацию паспортных данных и личной информации о футболистах.

В апреле база данных KNVB подверглась атаке со стороны LockBit (российское объединение хакеров). В результате были похищены гигабайты информации (личные данные, адреса проживания и сведения о заработной плате игроков). С помощью отдела кибербезопасности Футбольный союз Нидерландов заключил соглашение с хакерами.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Zar_ (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
"Футбольный союз Нидерландов заключил соглашение с хакерами"...вот кто оправдывает)....тот кто платит преступникам...
протон
протон
вчера в 19:49
Это им еще служба безопасности Сбербанка не звонила!
Zar_
Zar_ ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:15
Оправдываешь преступление? Ну жди звонков из "службы безопасности сбербанка"
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:49
Если это так , то молодцы россияне....)
Igo0rek
Igo0rek ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:30
Нашли не их, а способ с ними связаться, для этого не надо проделывать сверхсильную работу. От лукавого? xD Люди несведущие, не до конца понимают всей серьезности этой ситуации. Лучше заплатить некую сумму денег, чем потому оплачивать штраф, оплачивать издержки проигранных судов и ликвидировать компанию. Звучит конечно ужасно, платить откуп преступникам, но у них нет выхода, я например его не вижу, руководство пострадавшей стороны и юристы судя по всему тоже не видят. Гарантий конечно никто не даст, но это решение кажется единственным верным. Плюс я думаю, что они сейчас заплатят деньги и тут же опровергнут все в прессе.
Что касается террористов (осуждаю!), то с Талибаном (запрещенная в России организация) весь мир договорился. Потому что мир понимает, что непризнание и раздор с этой организацией сулит очень серьезными проблемами.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:18
Значит есть, что скрывать.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:17
Если договорились с ними, значит, их нашли. А то, что платить деньги лучше репутационных потерь - от лукавого. Кто даст гарантию, что получив деньги, они не выложат эти данные? Тем более им за это ничего не будет, а деньги уже в кармане.
Примерно по таким же причинам с террористами никогда не договариваются, чтобы не было прецедента.
adekvat
adekvat
вчера в 16:13
АПЛ надо ломать там бабки побольше крутятся.
Igo0rek
Igo0rek ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:11, ред.
А какой у них был выбор? Ну сделают Нидерланды запрос в прокуратуру России, и что дальше? Во-первых, там явно не глупые хакеры, они сидят за несколькими виртуальными машинами, используют shh туннели, proxy, специальный VPN, и антидетекд браузер. И в изначальной точке компьютер и роутер с нулевым IMEI. Во-вторых, даже если бы распутали этот клубок, а шанс успеха 0,00000000000000001%, из России нет экстрадиции в Нидерланды.
А в Европе и США институт репутации компаний имеет очень большое значение. Утечка данных, это огромнейший многомиллионный штраф, плюс компания на чьих серверах лежат эти данные, скорее всего обанкротится, потому что с ней никто не будет работать. Это не как в России, где у Сбера каждый день утекают данные, но никто их за это не наказывает.
2q4wt778axpg
2q4wt778axpg
вчера в 16:11
Вас еще не атаковали "Русские хакеры"? Вы рискуете потерять уважение в приличном обществе. Запись по телефону. Расценки электронной почтой.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:52
Совершаешь преступление, а тебя за это не наказывают, а платят деньги. Фантастика.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:39
Промес: "Они нас санкциями, а мы их "атаками"... Победа будет за нами!!!".
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:35, ред.
Промес: "Если не прекратите преследования в отношения меня, то платить будете на постоянной основе, время пошло".

Scorp689
Scorp689
вчера в 15:25
Нагнули Европу хакеры..., не факт, что российские...
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