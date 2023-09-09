Тучи всё гуще. Рубиалесу грозят тюрьмой за поцелуй

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вчера, 22:19

Испанская прокуратура пошла в наступление.

Пока матчи сборных отвлекают от клубных дел, в Испании продолжает раскручиваться скандал вокруг президента местной футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Он имел неосторожность поцеловать в губы во время церемонии награждения футболистку сборной своей страны Хенни Эрмосо. Случилось это еще 20 августа. С тех пор на Рубиалеса спустили всех собак, но он продолжает отбиваться, что накаляет обстановку еще сильнее. И вот дело дошло до уголовного преследования.

На этой неделе Эрмосо подала-таки жалобу в прокуратуру, чем дала делу старт. Теперь Рубиалес обвиняется в сексуальном насилии. Ранее против него открыла дисциплинарное производство ФИФА , когда он отказался добровольно уходить в отставку со своего поста. Его отстранили от любой футбольной деятельности на 90 дней, пока ведется расследование. Испанское правительство также добивалось того, чтобы Рубиалеса отстранили навсегда от руководства RFEF. Там инициировали подачу жалобы в Административный спортивный суд (TAD). И вот теперь – уголовное дело.

Предварительное расследование прокуратура начала еще 28 августа. Она предоставила Эрмосо возможность подать жалобу, что футболистка в итоге и сделала. После этого прокуратура подала иск в суд, обвинив официально Рубиалеса в сексуальном насилии и принуждении. Давайте разберемся в некоторых нюансах этого дела.

Почему расследование начала прокуратура?

Она занялась предварительным расследованием, потому что сочла, что на первый взгляд имеется достаточно доказательств, позволяющих предположить, что Рубиалес мог совершить уголовное преступление. Заявление Эрмосо от 25 августа о том, что на поцелуй она не давала согласия, а также почувствовала себя уязвимой жертвой импульсивного сексистского поступка, было принято во внимание. Теперь же есть еще и официальное заявление Эрмосо в прокуратуру.

Тот факт, что поцелуй случился в Австралии, не мешает предъявить обвинения в Испании, поскольку обе вовлеченные стороны представляют эту страну. Но есть еще одно требование: нужно, чтобы деяние также являлось уголовным преступлением в стране, где оно случилось. Испанская прокуратура отправила запрос судье, чтобы он получил подтверждение от австралийской стороны, что и там этот поцелуй мог бы стать уголовно наказуемым. Это развяжет руки испанскому следствию.

Может ли Рубиалес попасть в тюрьму?

Поступок Рубиалеса прокуратура классифицирует как сексуализированное насилие по 178 статье Уголовного кодекса. По ней наказание может варьироваться от года до трех лет лишения свободы. В отдельных случаях предусмотрено увеличение срока. Например, если при этом было злоупотребление властью или запугивание. Впрочем, нижней границей наказания может стать и просто штраф.

Скорее всего, если Рубиалеса и признают виновным, то именно штрафом он и отделается. Насилие, как мы понимаем, выглядит не так криминально, как можно себе представить. Да и проступок подобный у Рубиалеса – первый. Так что специалисты склоняются к тому, что он может быть оштрафован.

Сколько продлится расследование?

Испанская система уголовного правосудия известна своей медлительностью. И даже при значительном политическом и социальном давлении, с которым связано дело Рубиалеса, нет гарантий, что все будет провернуто быстро. Среднее время для такого рода разбирательств от предъявления обвинений до первого приговора составляет от двух до трех лет. Это без учета апелляции. Возможно, внимание СМИ и шумиха как-то ускорят этот процесс.

Некоторые эксперты считают, что дело Рубиалеса рассмотрят быстрее еще и потому, что поступок был совершен публично, а значит, объем расследования вряд ли будет велик. Впрочем, есть нюансы, которые тяжело назвать очевидными.

Сколько продлится отстранение Рубиалеса?

Как мы знаем, пока единственное наказание для него – это 90-дневное предварительное отстранение от работы со стороны ФИФА , ведущей свое расследование. Однако уголовное дело будет разбираться куда дольше. Поэтому возникнет ли ситуация, когда к руководству RFEF вернется человек под следствием? В Испании возможности обычного суда ограничивать свободу обвиняемого весьма узкие, поскольку работает презумпция невиновности. И именно в рамках уголовного преследования нет никаких инструментов отстранить Рубиалеса от работы.

Ему могли бы ограничить свободу перемещения, чтобы предотвратить бегство из страны или давление на оппонента, но это выглядит маловероятным. А лишить работы Рубиалеса прокуратура не может. Поэтому тут все в руках ФИФА , которая может в рамках своего расследования просто продлить отстранение чиновника.

Продолжатся ли другие разбирательства?

Итак, ФИФА свое дисциплинарное дело ведет. Но вот расследование спортивного суда Испании (TAD) приостановлено до завершения уголовного. Это следует из принципа, когда никто не может быть судим дважды за одно и то же преступление. В таких случаях суды, подобные TAD, приостанавливают производство, ожидая вердикта суда уголовного.

Если, например, Рубиалес будет признан виновным уголовным судом, то санкций от TAD ему не светит. А вот если уголовный суд признает чиновника невиновным, то TAD может возобновить свое расследование. Так что все сейчас зависит от действий прокуратуры, которой будет относительно легко собрать данные, а также от вердикта уголовного суда. Дело может растянуться на годы. Особенно с учетом вероятной подачи апелляции.