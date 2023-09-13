Положительную допинг-пробу Погба могла вызвать добавка, купленная в США

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вчера, 10:57

Причиной положительной допинг-пробы полузащитника «Ювентуса» могла стать добавка, которую он по совету друга приобрёл в США , где существуют свои допинговые правила.

По некоторым данным, футболист вчера сообщил врачам туринского клуба о том, что принимал вещества, не согласованные с медперсоналом «бьянконери».

В данный момент ожидается результат повторного теста, если и он окажется положительным, то хавбеку может грозить дисквалификация до 4 лет. Санкции могут быть смягчены, если футболист докажет, что применение было неумышленным.