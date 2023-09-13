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Положительную допинг-пробу Погба могла вызвать добавка, купленная в США

вчера, 10:57

Причиной положительной допинг-пробы полузащитника «Ювентуса» Поля Погба могла стать добавка, которую он по совету друга приобрёл в США, где существуют свои допинговые правила.

По некоторым данным, футболист вчера сообщил врачам туринского клуба о том, что принимал вещества, не согласованные с медперсоналом «бьянконери».

В данный момент ожидается результат повторного теста, если и он окажется положительным, то хавбеку может грозить дисквалификация до 4 лет. Санкции могут быть смягчены, если футболист докажет, что применение было неумышленным.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ stromshik (раскрыть)
вчера в 17:07
Доброго Здоровья stromshik!
Именно их я и имел в виду.
stromshik
stromshik ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:05
Какие такие американские теннисисТКИ?! Нет их там и в помине. Только теннисисТЫ. Братья Уильямс, например.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 13:12
Ну и дисквалифицировать теперь его пожизненно!
112910415
112910415
вчера в 12:16
гениального объяснения придумать не удалось
galem72
galem72 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:08
Большинство профессиональных спортсменов "жрёт не пойми что". И у этого большинства нет национальности, не нужно выделять здесь американцев из-за своей какой-то личной неприязни к ним. Всякие рекорды на "чистом" теле не поставить, а если и получится, то это будет шанс один на миллион.
И в скрепах жрут не меньше американского!
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:52
Все американские спортсмены жрут не пойми что, отсюда и их рекорды, а гимнастки и теннисистки мощнее плавчих и штангисток
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:34
Нужно понять и простить,этож Погба!
протон
протон
вчера в 11:30
американский крэк в европе запрещен)
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