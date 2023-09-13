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Сантуш покинет сборную Польши

вчера, 15:31

Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш покинет свою должность в среду.

По информации источника, официальное объявление об этом будет сделано в течение нескольких часов.

Причина — неудовлетворительные результаты национальной команды в отборе на Евро-2024. После 5 туров поляки занимают 4-е место в группе E с 6 очками. Также отмечается, что у специалиста с самого начала были непростые отношения с местной футбольной ассоциацией и игроками.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:42
Карма за ЧМ2022, ведь из-за бана РФ, они стыковые на 1 матч меньше сыграли.
Рад за Польшу и Швецию
Так держать
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:25
Сантуш в Польше провалился! При нем не было ни игры ни результата. Предыдущий тренер Польши хотя бы результат давал, но его критиковали за отсутствие игры, Польша играла в антифутбол. Думали, что Сантуш все исправит, все-таки он именитый тренер, чемпион Европы, но при нем стало еще хуже. Сборная Польши находится в незавидном положении в своей группе, шансов на выход очень мало и будущему тренеру, который ее примет не позавидуешь.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:42
Зачем так долго ждать
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:41
Полякам нужен новый тренер
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:39
Поляков это не спасёт - они пролетают
adekvat
adekvat
вчера в 16:30
А кому с пшеками легко? Не надо было с ними связываться.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:26
Сантуш стал маразматиком. По ходу ЧМ начал травлю Кри Ро, что сказалось на результатах команды. Думаю, что не стоит его больше звать никуда. Пусть сидит и пишет свои мемуары: "Как я всё про..рал"
Elliada
Elliada
вчера в 15:46
Польша никогда не была стабильным участником ЧЕ и ЧМ, поэтому требовать высоких результатов от тренера, который не проработал даже года, это чересчур. Смею полагать, это из-за одного капризного поляка с раздутым эго.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:39, ред.
Я не завидую вообще любому тренеру, который придёт в сборную Польши, учитывая, что главная звезда сборной своим хобби имеет критику своих тренеров.

Можно напомнить его интервью, в котором он разнёс Анчелотти в "Баварии", когда Анчи был его тренером, или уже свежачок конца августа, в котором он рассказал, что Хави недостаточно его поддерживает и играет в футбол, который ему не нравится.

Уверен, что конфликт Сантуша хотя бы одной из причин имеет скандалиста Роберта "Мне опять не нравится мой тренер" Левандовского.
Гость
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