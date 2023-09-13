Сантуш покинет сборную Польши

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вчера, 15:31

Главный тренер сборной Польши покинет свою должность в среду.

По информации источника, официальное объявление об этом будет сделано в течение нескольких часов.

Причина — неудовлетворительные результаты национальной команды в отборе на Евро-2024. После 5 туров поляки занимают 4-е место в группе E с 6 очками. Также отмечается, что у специалиста с самого начала были непростые отношения с местной футбольной ассоциацией и игроками.