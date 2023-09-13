Сантуш покинет сборную Польши

Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш покинет свою должность в среду.
По информации источника, официальное объявление об этом будет сделано в течение нескольких часов.
Причина — неудовлетворительные результаты национальной команды в отборе на Евро-2024. После 5 туров поляки занимают 4-е место в группе E с 6 очками. Также отмечается, что у специалиста с самого начала были непростые отношения с местной футбольной ассоциацией и игроками.
Можно напомнить его интервью, в котором он разнёс Анчелотти в "Баварии", когда Анчи был его тренером, или уже свежачок конца августа, в котором он рассказал, что Хави недостаточно его поддерживает и играет в футбол, который ему не нравится.
Уверен, что конфликт Сантуша хотя бы одной из причин имеет скандалиста Роберта "Мне опять не нравится мой тренер" Левандовского.
Можно напомнить его интервью, в котором он разнёс Анчелотти в "Баварии", когда Анчи был его тренером, или уже свежачок конца августа, в котором он рассказал, что Хави недостаточно его поддерживает и играет в футбол, который ему не нравится.
Уверен, что конфликт Сантуша хотя бы одной из причин имеет скандалиста Роберта "Мне опять не нравится мой тренер" Левандовского.