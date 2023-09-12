Президент «Лиона» провёл встречу с Гаттузо

«Лион» находится в поисках нового главного тренера. Вчера был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон с французским специалистом Лораном Бланом.
Президент «Лиона» Джон Текстор уже провёл встречу с одним из основных кандидатов на пост наставника команды итальянским специалистом Дженнаро Гаттузо. Она прошла в позитивном ключе. Отмечается, что Текстор проведёт ещё пару встреч с потенциальными кандидатами. В ближайшее время станет известно имя нового наставника «Лиона».
Напомним, «ткачи» занимают 18-е место (последнее) в Лиге 1.
Последним местом работы Гаттузо была «Валенсия», специалист проработал полгода. В сезоне 2019/2020 45-летний итальянец привёл «Наполи» к победе в Кубке Италии.