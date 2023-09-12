Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Президент «Лиона» провёл встречу с Гаттузо

вчера, 10:00

«Лион» находится в поисках нового главного тренера. Вчера был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон с французским специалистом Лораном Бланом.

Президент «Лиона» Джон Текстор уже провёл встречу с одним из основных кандидатов на пост наставника команды итальянским специалистом Дженнаро Гаттузо. Она прошла в позитивном ключе. Отмечается, что Текстор проведёт ещё пару встреч с потенциальными кандидатами. В ближайшее время станет известно имя нового наставника «Лиона».

Напомним, «ткачи» занимают 18-е место (последнее) в Лиге 1.

Последним местом работы Гаттузо была «Валенсия», специалист проработал полгода. В сезоне 2019/2020 45-летний итальянец привёл «Наполи» к победе в Кубке Италии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В поисках второго Клинсманна. В шорт-листе немцев – тренер, не работавший 18 лет, и 70-летний Магат
Сегодня, 13:15Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии2
Агент Клоппа заявил, что тренер не возглавит сборную Германии
Сегодня, 12:06
Ван Гал отреагировал на слухи о том, что может возглавить сборную Германии
Вчера, 15:45
СлухиГаттузо согласовал контракт с «Лионом»
Вчера, 13:41
Адиев не планирует уходить из сборной Казахстана
11 сентября
Рангник ответил на вопрос о возможной работе в сборной Германии
11 сентября
Все комментарии
rm3jnnyggzh5
rm3jnnyggzh5
вчера в 10:12
Гаттузик их быстро в чувство приведёт
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 