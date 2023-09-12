Президент «Лиона» провёл встречу с Гаттузо

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вчера, 10:00

«Лион» находится в поисках нового главного тренера. Вчера был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон с французским специалистом Лораном Бланом.

Президент «Лиона» Джон Текстор уже провёл встречу с одним из основных кандидатов на пост наставника команды итальянским специалистом . Она прошла в позитивном ключе. Отмечается, что Текстор проведёт ещё пару встреч с потенциальными кандидатами. В ближайшее время станет известно имя нового наставника «Лиона».

Напомним, «ткачи» занимают 18-е место (последнее) в Лиге 1.

Последним местом работы Гаттузо была «Валенсия», специалист проработал полгода. В сезоне 2019/2020 45-летний итальянец привёл «Наполи» к победе в Кубке Италии.