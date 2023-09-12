Ван Гал отреагировал на слухи о том, что может возглавить сборную Германии

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал информацию о том, что может возглавить национальную команду Германии.
Для меня большая честь быть названным в качестве одного из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не был выбран на должность тренера сборной Германии.
Хотя вам не нравится сборная Германии, то лучше Ван Гала, который уже в маразме находится не найти.
Ван Галу только здоровья, но он уже на ЧМ 22 находился в маразме.
Там сборной точно не он руководил, он был в виде "свадебного генерала" и не более того.
Хотя вам не нравится сборная Германии, то лучше Ван Гала, который уже в маразме находится не найти.
Ван Галу только здоровья, но он уже на ЧМ 22 находился в маразме.
Там сборной точно не он руководил, он был в виде "свадебного генерала" и не более того.