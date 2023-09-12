Ван Гал отреагировал на слухи о том, что может возглавить сборную Германии

Бывший главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал информацию о том, что может возглавить национальную команду Германии.

Для меня большая честь быть названным в качестве одного из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не был выбран на должность тренера сборной Германии.