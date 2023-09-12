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Ван Гал отреагировал на слухи о том, что может возглавить сборную Германии

вчера, 15:45

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал информацию о том, что может возглавить национальную команду Германии.

Для меня большая честь быть названным в качестве одного из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не был выбран на должность тренера сборной Германии.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 00:34
Нет, нет и ещё раз нет!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:13
Доморощенный будет, Луи прав.
протон
протон ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 18:05
Хорошая кандидатура. Сейчас нужно спасать сборную Германию, чтобы не опозориться на домашнем ЧЕ.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 16:35
Извините, но Ван Гал это точно не лучшая кандидатура, а если по правде то наверное самая худшая.
Хотя вам не нравится сборная Германии, то лучше Ван Гала, который уже в маразме находится не найти.
Ван Галу только здоровья, но он уже на ЧМ 22 находился в маразме.
Там сборной точно не он руководил, он был в виде "свадебного генерала" и не более того.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:25
Хорошая кандидатура. Сейчас нужно спасать сборную Германию, чтобы не опозориться на домашнем ЧЕ.
Гость
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