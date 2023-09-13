В поисках второго Клинсманна. В шорт-листе немцев – тренер, не работавший 18 лет, и 70-летний Магат

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вчера, 13:15

Но фаворит – Нагельсманн.

Сборной Германии не нужно бороться за попадание на Евро-2024 – они и так там окажутся на правах хозяев турнира. Но форму надо поддерживать – а в 6 матчах в 2023 году «бундестим» одержала только одну победу. Над Перу. Вчера была добыта вторая – только к этому моменту команду возглавлял уже не Ханс-Дитер Флик. Немцы – в поисках нового тренера, уже есть кандидаты.

Луи ван Гал

Голландца действительно рассматривают в качестве одного из претендентов на освободившийся пост. Всё-таки у «короля Луи» огромный послужной список в европейских грандах и сборных. Он тренировал «Аякс» 90-х, «Барселону», «Баварию», со сборной Нидерландов брал бронзу ЧМ -2014. И отлично знаком с внутренней кухней работы в национальных командах.

По логике Флику не хватило такой матёрости – Немецкий футбольный союз зацепился за специалиста сразу после того, как он удачно сменил Нико Ковача в «Баварии» и выиграл ЛЧ , а также взял 2 чемпионства в Бундеслиге.

Но, по слухам, ван Гал отказался от возможности возглавить сборную Германии – сам он отмечает, что команду ни разу не тренировал иностранец. Хотя, может, в этом и проблема? В погоне за доморощенными тренерами немцы готовы назначить даже специалиста, который в последний раз работал наставником более 15 лет назад (о нём речь пойдет ниже), либо обратиться к уже возрастному менеджеру.

Феликс Магат

Тренерская карьера немца берет старт ещё в начале 90-х – после того, как Феликс провёл 6 лет в качестве спортивного директора «Гамбурга», «Саарбрюккена» и «Юрдингена 05», он возглавил дубль «Гамбурга». После этого поднялся в основную команду. За эти почти 30 лет менеджер завоевал 6 трофеев – и все они были добыты в 00-х, по большей части с «Баварией» (2 чемпионства, 2 Кубка Германии и один Кубок лиги). Ещё один чемпионский титул Магат завоевал в качестве наставника «Вольфсбурга».

С того момента менеджер поработал в «Шальке» и ещё раз – в «Вольфсбурге», после «Фулхэма» отправился на заработки в Китай. И в 2022 году провёл концовку сезона во главе «Герты». Пик Феликса давно прошёл. Это не специалист, который поддержит новые идеи и даст сборной Германии развиваться – от его прихода можно ожидать разве что продолжения застоя, какой был у еще чемпионской «бундестим» под руководством Йоахима Лёва после триумфа на бразильском мундиале.

Немецкий футбольный союз ведёт переговоры с другими кандидатами, но свою кандидатуру предлагает сам Магат – и объясняет это следующим образом:

На мой взгляд, очевидно, что нам сейчас срочно нужен кто-то, кто сможет снова собрать эту совершенно неуверенную в себе команду, которая уже не в состоянии соответствовать своему уровню. И я думаю, что я умею поднимать неуверенные команды и вселять в них уверенность, чтобы они снова играли хорошо.

Маттиас Заммер

А вот экс-полузащитник сборной Германии – один из тех, с кем ведёт переговоры «бундестим». И это даже более спорный кандидат, чем Феликс Магат, у последнего хотя бы была регулярная практика. Маттиас тем временем с 2000-го по 2004 год возглавлял дортмундскую «Боруссию», в 2004-2005 годах тренировал «Штутгарт», а после этого – ничего.

И в то же время DFB всё ещё держит Заммера на карандаше – его фамилия всплывала и после вылета немцев с ЧМ -2022 на групповом этапе. Тогда он оказался в компании Рангника, Лама, Бобича, Маттеуса и других.

Юрген Клопп

Уже что-то внятное. Молодой специалист, отлично проявивший себя в «Боруссии» Дортмунд и прогрессирующий в «Ливерпуле», амбассадор гегенпрессинга – и это с феноменально насыщенным английским календарем.

Зацепиться можно за два фактора: во-первых, Юрген поразительно часто проигрывает финалы (4 еврокубковых финала, лишь одна победа), во-вторых, прошлый сезон, несмотря на эпичную концовку, был провальным по меркам мерсисайдцев. Что касается неудач в решающих матчах – сборная Германии даже не дотягивает до них, так что волноваться об этом просто нет смысла. Нужно для начала вернуть системе цельность. По части второго аргумента – здесь сложились несколько факторов: ушли работяги Вейналдум и Мане, постарела центральная ось, плюс скомканная предсезонка. Сейчас центр поля обновлен – и по итогам 4 туров «красные» находятся в числе лидеров.

К слову, сам Клопп не намерен возглавить сборную на текущем этапе – у него есть контракт с «Ливерпулем», и немец уважает свой клуб. При этом сообщается, что в будущем Юрген не исключает такого развития событий.

Юлиан Нагельсманн – фаворит

Заслуженный фаворит, незаслуженно уволенный из «Баварии» минувшей весной. Нагельсманн даже моложе Флика – и в то же время имеет больше опыта в качестве самостоятельного специалиста.

Менеджер показал высочайший уровень в «Лейпциге», и в 34 года уже возглавил «Баварию». Был скепсис относительно его возраста и футбольного пути – футбольной общественности не нравилось, что у руля мюнхенцев встал специалист, который познавал футбол не в качестве игрока, а лишь по теории, планшетам и схемам. Тем не менее, за два сезона – два чемпионских титула Бундеслиги (второй невозможно отнять – Юлиан руководил командой большую часть сезона), два четвертьфинала Лиги чемпионов, два Суперкубка Германии.

Сейчас это лучший кандидат – немец свободен, не ударился в перестройку «Челси» и «Тоттенхэма», не получил предложение от «Реала» или другого европейского гранда. Это сочетание современного подхода, молодости и опыта. К тому же «Бавария» препятствовать назначению не будет – сообщалось, что у Нагельсманна всё еще действует контракт с клубом, но мюнхенцы готовы отпустить тренера, не требуя компенсации.