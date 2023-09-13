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Пять футболистов дебютировали за сборную России в матче с Катаром

вчера, 16:56
КатарЛоготип футбольный клуб Катар1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пять футболистов впервые сыграли за сборную России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

Это Сергей Волков («Краснодар»), Илья Лантратов, Артём Карпукас (оба — «Локомотив»), Дмитрий Скопинцев («Динамо») и Александр Юшин («Урал»).

В стартовом составе из них вышел только Волков. Скопинцев заменил Макарчука на 46-й минуте поединка, Лантратов вышел вместо Матвея Сафонова на 69-й, Юшин на 90+3-й сменил Александра Головина, а Карпукас — Александра Соболева.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:18
Правильно ли говорить, что сборная провалила матч?
По первому тайму не сказал бы. Начало активное, а потом инициативу отдали катарцам. Чалов излишне щедр, мог сам действовать в некоторых эпизодах. Атака с явным креном на левый фланг. Наверное, справедливо, ведь там Головин, который действовал явно увереннее Зины на правом фланге. К защите в первой половине тайма вопросов тоже не было, а вот потом начался сумбур. Кстати, кому Сафонов так хорошо напихал? Макарчуку?
По второму тайму все стало еще хуже. С обеих сторон. Какая-то нудятина, а не футбол. Безыдейность. На 80-й минуте ушел, собрание в общаге началось) Думаю, ничего не пропустил.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:05
Фланг Литвинов+Хлусевич дикий ужас. Почему то не удивлен, что именно с их фланга все время были угрозы нашим воротам.Всем соперникам мяса взять за заметку. Там проходной двор. Но зачем это все время звать в сборную, непонятно. Либо Карпин им что-то задолжал, или он физрук обыкновенный и не видит дальше ромбика. Вместо того чтоб убрать их обоих на лавку и выпустить качественных защитников, он усиливает их Глебовым. Глебов усилил фланг, но это минус 2 игрока. Играли с ними, как вдевятером.
Джикия вообще за пределами моего понимания как попадает в сбoрную.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:44
Рад за Скопинцева, наконец-то Карпин пригласил его в главную команду страны.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:19
Лантратов офигенно дебютировал. Вышел на замену на 69 минуте и через минуту пропустил мяч. То неловкое чувство, когда Карп поменял вратаря
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 17:33
Раньше даже была сборная России Б / вторая сборная.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:32
Цифры вообще не имеют значения, игры как не было, так и нет, а по фану можно хоть весь российский состав РПЛ заиграть))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:23
На следующие сборы ждем нового рекорда по приглашенным футболистам, а то 49 - как-то маловато, ну и ещё пяток дебютантов за сборную не помешает. Скоро можно будет проводить свой чемпионат между сборными России.
7dahzs4p2dug
7dahzs4p2dug
вчера в 17:14
Кого попало Карпуша туда толкает
Гость
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