Пять футболистов дебютировали за сборную России в матче с Катаром

Пять футболистов впервые сыграли за сборную России в товарищеском матче с Катаром (1:1).
Это Сергей Волков («Краснодар»), Илья Лантратов, Артём Карпукас (оба — «Локомотив»), Дмитрий Скопинцев («Динамо») и Александр Юшин («Урал»).
В стартовом составе из них вышел только Волков. Скопинцев заменил Макарчука на 46-й минуте поединка, Лантратов вышел вместо Матвея Сафонова на 69-й, Юшин на 90+3-й сменил Александра Головина, а Карпукас — Александра Соболева.
По первому тайму не сказал бы. Начало активное, а потом инициативу отдали катарцам. Чалов излишне щедр, мог сам действовать в некоторых эпизодах. Атака с явным креном на левый фланг. Наверное, справедливо, ведь там Головин, который действовал явно увереннее Зины на правом фланге. К защите в первой половине тайма вопросов тоже не было, а вот потом начался сумбур. Кстати, кому Сафонов так хорошо напихал? Макарчуку?
По второму тайму все стало еще хуже. С обеих сторон. Какая-то нудятина, а не футбол. Безыдейность. На 80-й минуте ушел, собрание в общаге началось) Думаю, ничего не пропустил.
По первому тайму не сказал бы. Начало активное, а потом инициативу отдали катарцам. Чалов излишне щедр, мог сам действовать в некоторых эпизодах. Атака с явным креном на левый фланг. Наверное, справедливо, ведь там Головин, который действовал явно увереннее Зины на правом фланге. К защите в первой половине тайма вопросов тоже не было, а вот потом начался сумбур. Кстати, кому Сафонов так хорошо напихал? Макарчуку?
По второму тайму все стало еще хуже. С обеих сторон. Какая-то нудятина, а не футбол. Безыдейность. На 80-й минуте ушел, собрание в общаге началось) Думаю, ничего не пропустил.
Джикия вообще за пределами моего понимания как попадает в сбoрную.
Джикия вообще за пределами моего понимания как попадает в сбoрную.