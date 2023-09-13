Пять футболистов дебютировали за сборную России в матче с Катаром

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вчера, 16:56

Пять футболистов впервые сыграли за сборную России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

Это («Краснодар»), , (оба — «Локомотив»), («Динамо») и («Урал»).

В стартовом составе из них вышел только Волков. Скопинцев заменил Макарчука на 46-й минуте поединка, Лантратов вышел вместо Матвея Сафонова на 69-й, Юшин на 90+3-й сменил Александра Головина, а Карпукас — Александра Соболева.