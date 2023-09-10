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Сборная России вылетела в Каир на матч против Египта

вчера, 09:38

Сборная России вылетела в Каир на второй матч с олимпийской сборной Египта.

Список футболистов, которые отправились на игру:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов („Пари НН“, Нижний Новгород»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань), Сергей Пиняев («Локомотив», Москва)

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).

Сборная России вылетела в Каир на матч против Египта

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:50
вперёд к победе !
протон
протон
вчера в 17:20
Для чего создали РПЛ, ФНЛ, вторые, третьи, молодежные лиги? В конечной цели обыгрывать любые команды и сборные, стараться и желать любого деклассировать. В отсутствии официальных игр, товарищеские матчи автоматически становятся самыми важными и в них нужно выкладываться на полную силу, бежать по полю на пределе возможного, чтобы прославлять Россию.
fdee2jbjq6ru
fdee2jbjq6ru
вчера в 13:18
Полетели вперёд за орденами!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:11
Ну что ребятушки, Побед и конечно же без травм !!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:08
Вылетели в Каир ... А ещё раньше вылетели из ЧМ, из ЧЕ ...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 10:51
Пожелаем нашим пацанам хорошей игры, победы и без травм.
Vladimir808
Vladimir808 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:50
Думаю его как забиваку сюда взяли. Нападение малочисленно и не очень впечатляет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:57
Пиняев в молодежке? С чего бы это?
lotsman
lotsman
вчера в 09:54
Удачи нашим парням. Будем надеяться на победу России.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:47
Остается только пожелать парням удачи и обойтись без травм.
Гость
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