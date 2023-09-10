Идёт процесс, связанный с получением российского паспорта Промесом

Генеральный директор «Спартак» Олег Малышев заявил, что запущен процесс, связанный с получением российского гражданства Квинси Промесом.
Пока не получил [Промес российское гражданство]. Информация не соответствует действительности. Запущен ли процесс? Да.
Вообще то он в Россию вернулся когда на него уже было заведено уголовное дело, а потом ещё одно и Промес всё взвесив понял, что рано или поздно его закроют и заключил контракт со Спартаком.
По такой же логике к нам должны сейчас валить все преступники с Запада и кричат, что их из-за политики преследуют.
А "зеркалить" не всегда нормально, в данном случае политикой и не пахнет и если даже когда то в Нидерландах кого то прикрыли, то не надо уподобляться им.
И ни в коем случае не надо "зеркалить" голландцев, тем более их ЛГБТ и прочую нечисть.
Если и принимать решение о его гражданстве, то не надо смотреть на футболиста Спартака Промеса, надо смотреть на потенциального гражданина нашей страны Промеса.
Уверен если это был бы не игрок Спартака, то все спартачи в голос кричали, что такой нам не нужен.
Вообще то он в Россию вернулся когда на него уже было заведено уголовное дело, а потом ещё одно и Промес всё взвесив понял, что рано или поздно его закроют и заключил контракт со Спартаком.
По такой же логике к нам должны сейчас валить все преступники с Запада и кричат, что их из-за политики преследуют.
А "зеркалить" не всегда нормально, в данном случае политикой и не пахнет и если даже когда то в Нидерландах кого то прикрыли, то не надо уподобляться им.
И ни в коем случае не надо "зеркалить" голландцев, тем более их ЛГБТ и прочую нечисть.
Если и принимать решение о его гражданстве, то не надо смотреть на футболиста Спартака Промеса, надо смотреть на потенциального гражданина нашей страны Промеса.
Уверен если это был бы не игрок Спартака, то все спартачи в голос кричали, что такой нам не нужен.
19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы. Тем более на Промеса заведено дело уже по очень тяжёлой статье "торговля наркотиками".
И что неужели вы думаете, что ему дадут после такого гражданство?
Если это случится, то Министерство спорта России дискредитирует себя даже в наших глазах.
А может просто кто то себя тешит иллюзиями и пытается желаемое выдать за действительное?!
19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы. Тем более на Промеса заведено дело уже по очень тяжёлой статье "торговля наркотиками".
И что неужели вы думаете, что ему дадут после такого гражданство?
Если это случится, то Министерство спорта России дискредитирует себя даже в наших глазах.
А может просто кто то себя тешит иллюзиями и пытается желаемое выдать за действительное?!
— Пока не получил. Информация не соответствует действительности.
— Запущен ли процесс?
— На данный момент идет другой процесс.
— Этот процесс связан с российским паспортом?
— Да.
А вообще прочитав данное интервью начинаешь задумываться, а Малышев вообще о чём?
Вначале спрашивается о получении Промеса гражданства, на что следует утвердительный ответ, что это всё слухи.
Вдогонку идёт вопрос запущен ли процесс (скорее всего о получении гражданства) но Малышев говорит, что процесс запущен, но другой.
Тут два варианта: Первый это процесс над Промесом по наркотикам, второй это наверное защита Промеса.
А потом сообщается, что этот процесс связан ещё и с российским паспортом.
Если по закону не могут оправдать Промеса, то значит в Спартаке хотят обойти закон...
Тут больше загадок, чем ответов, но словами Малышева уже пора заняться следственному комитету и провести проверку, что они там мутят.
— Пока не получил. Информация не соответствует действительности.
— Запущен ли процесс?
— На данный момент идет другой процесс.
— Этот процесс связан с российским паспортом?
— Да.
А вообще прочитав данное интервью начинаешь задумываться, а Малышев вообще о чём?
Вначале спрашивается о получении Промеса гражданства, на что следует утвердительный ответ, что это всё слухи.
Вдогонку идёт вопрос запущен ли процесс (скорее всего о получении гражданства) но Малышев говорит, что процесс запущен, но другой.
Тут два варианта: Первый это процесс над Промесом по наркотикам, второй это наверное защита Промеса.
А потом сообщается, что этот процесс связан ещё и с российским паспортом.
Если по закону не могут оправдать Промеса, то значит в Спартаке хотят обойти закон...
Тут больше загадок, чем ответов, но словами Малышева уже пора заняться следственному комитету и провести проверку, что они там мутят.