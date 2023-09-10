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Идёт процесс, связанный с получением российского паспорта Промесом

вчера, 15:23

Генеральный директор «Спартак» Олег Малышев заявил, что запущен процесс, связанный с получением российского гражданства Квинси Промесом.

Пока не получил [Промес российское гражданство]. Информация не соответствует действительности. Запущен ли процесс? Да.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:22
В Спартаке понимают ли, что их действия распространяют славу клуба-укрывателя европейских преступников на всю страну? Надеюсь, что власти не допустят такого позора. Народный клуб, епт.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:33
— Правда ли, что Промес уже получил российское гражданство?
— Пока не получил. Информация не соответствует действительности.

— Запущен ли процесс?
— На данный момент идет другой процесс.

— Этот процесс связан с российским паспортом?
— Да.


А вообще прочитав данное интервью начинаешь задумываться, а Малышев вообще о чём?

Вначале спрашивается о получении Промеса гражданства, на что следует утвердительный ответ, что это всё слухи.
Вдогонку идёт вопрос запущен ли процесс (скорее всего о получении гражданства) но Малышев говорит, что процесс запущен, но другой.
Тут два варианта: Первый это процесс над Промесом по наркотикам, второй это наверное защита Промеса.
А потом сообщается, что этот процесс связан ещё и с российским паспортом.
Если по закону не могут оправдать Промеса, то значит в Спартаке хотят обойти закон...

Тут больше загадок, чем ответов, но словами Малышева уже пора заняться следственному комитету и провести проверку, что они там мутят.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:00
В 2022 году Спартак просил гражданство для Промеса, однако Министерство спорта России сообщило об отказе. Причина отказа Промес находится под следствием.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы. Тем более на Промеса заведено дело уже по очень тяжёлой статье "торговля наркотиками".

И что неужели вы думаете, что ему дадут после такого гражданство?
Если это случится, то Министерство спорта России дискредитирует себя даже в наших глазах.
А может просто кто то себя тешит иллюзиями и пытается желаемое выдать за действительное?!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:53
Я сильно сомневаюсь, что Голландия приютила бы наркоторговца и мокрушника, особенно если учесть, что процесс против него идёт уже много лет и конкретные обвинения выдвинуты в 2019 году и никакого отношения поэтому к нынешней ситуации иметь не могут.
протон
протон
вчера в 16:50
Товарищ Антоша осужден по одной тяжкой статье и под следствием по другой тяжкой статье. Законных оснований на получение гражданства РФ у него нет. Тут либо мимо совсем, либо незаконное получение.
Это все работает если процедура идет на общих основаниях. А если в особом порядке, указом президента, то тут никакой роли не будет играть. Скажем, Сноуден тоже был заочно осужден, что никак не помешало... Другое дело, так ли велика ценность Промеса для государства, чтобы впрягать в его натурализацию руководство страны?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:47
В доску свой стал Промес, как Максимка. Спартак без него почти не Спартак.
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:46
Политический узник?
Вообще то он в Россию вернулся когда на него уже было заведено уголовное дело, а потом ещё одно и Промес всё взвесив понял, что рано или поздно его закроют и заключил контракт со Спартаком.
По такой же логике к нам должны сейчас валить все преступники с Запада и кричат, что их из-за политики преследуют.
А "зеркалить" не всегда нормально, в данном случае политикой и не пахнет и если даже когда то в Нидерландах кого то прикрыли, то не надо уподобляться им.
И ни в коем случае не надо "зеркалить" голландцев, тем более их ЛГБТ и прочую нечисть.
Если и принимать решение о его гражданстве, то не надо смотреть на футболиста Спартака Промеса, надо смотреть на потенциального гражданина нашей страны Промеса.
Уверен если это был бы не игрок Спартака, то все спартачи в голос кричали, что такой нам не нужен.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:35
Наш человек,много сделал для нашего футбола
Mejiak3317
Mejiak3317
вчера в 16:11
а что у нас уже свои уголовники и наркоторговцы перевелись ?!?
это что ещё 3 за импортозамещение ?!?
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:07
Черный Русский
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:55
Да все правильно если это так....от гей-европы его освободить надо . И пускай живет Антошка на необьятных просторах Россейского государства...
shlomo
shlomo
вчера в 15:44
Правильно, надо спасать политического узника совести. Если отзеркалить, Нидерланды уверенно бы так сделали, точнее сказать уже делали, просто никто не интересовался.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:26
Прощай не мытая Голландия,
страна рабов страна господ !!!)
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