«Динамо» объявило о трансфере полузащитника «Гремио» Битело

Пресс-служба «Динамо» объявила о трансфере полузащитника «Гремио» Битело.
Контракт с бразильцем подписан до лета 2028 года. По данным СМИ, сумма перехода составила 10 млн евро.
Пресс-служба «Динамо» объявила о трансфере полузащитника «Гремио» Битело.
Контракт с бразильцем подписан до лета 2028 года. По данным СМИ, сумма перехода составила 10 млн евро.
Личка доволен и прям облизывается, как кот перед плошкой сметаны.
В самом деле, всего за неделю смастырить контракт с незнакомым клубом,
да с учётом того, что Гремио и Динамо обретаются в разных концах света,
а игрок был вообще в Африке, да плюс ещё агенты, да наши санкционные
трудности с международными расчётами..
Динамо, ты ли это?)
Наверное, все подмётки стёрли, но ведь могут же, когда захотят))
Игрок интересный, в Гремио проявил себя довольно внушительно.
Техничный, скоростной, работоспособный, командный, голодный до футбола.
Из относительных минусов- не сказать, что прям одноногий, но правая
ощутимо ведущая.
Как полузащитник- на удивление универсален, при необходимости нормально
отрабатывает любую позицию в центре поля, от опорника до АПЗ, может
исполнить и крайка обоих флангов.
Правда, есть минус посущественнее- плохонько борется за верх.
Ну и пока имеются также два общих вопроса:
1- Битело впервые выбрался за пределы среды бразильского футбола, а адаптация бразов в незнакомых странах и лигах нередко проблемна, справится ли в полной мере?
2- Воспитывался как футболист не в сильной академии, а в полулюбительском
клубе серии D, за который и играл до 18 лет. Дальше- молодёжка Гремио.
В основе главной Гремио отыграл всего полтора сезона, хотя ему уже 23.
Не выпрут ли внезапно какие-нибудь недостатки школы?
Ответов, понятное дело, ждём на поле и люто верим, что все опасения напрасны.
Добро пожаловать парню в Динамо и удачи ему.)
Личка доволен и прям облизывается, как кот перед плошкой сметаны.
В самом деле, всего за неделю смастырить контракт с незнакомым клубом,
да с учётом того, что Гремио и Динамо обретаются в разных концах света,
а игрок был вообще в Африке, да плюс ещё агенты, да наши санкционные
трудности с международными расчётами..
Динамо, ты ли это?)
Наверное, все подмётки стёрли, но ведь могут же, когда захотят))
Игрок интересный, в Гремио проявил себя довольно внушительно.
Техничный, скоростной, работоспособный, командный, голодный до футбола.
Из относительных минусов- не сказать, что прям одноногий, но правая
ощутимо ведущая.
Как полузащитник- на удивление универсален, при необходимости нормально
отрабатывает любую позицию в центре поля, от опорника до АПЗ, может
исполнить и крайка обоих флангов.
Правда, есть минус посущественнее- плохонько борется за верх.
Ну и пока имеются также два общих вопроса:
1- Битело впервые выбрался за пределы среды бразильского футбола, а адаптация бразов в незнакомых странах и лигах нередко проблемна, справится ли в полной мере?
2- Воспитывался как футболист не в сильной академии, а в полулюбительском
клубе серии D, за который и играл до 18 лет. Дальше- молодёжка Гремио.
В основе главной Гремио отыграл всего полтора сезона, хотя ему уже 23.
Не выпрут ли внезапно какие-нибудь недостатки школы?
Ответов, понятное дело, ждём на поле и люто верим, что все опасения напрасны.
Добро пожаловать парню в Динамо и удачи ему.)