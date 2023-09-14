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«Динамо» объявило о трансфере полузащитника «Гремио» Битело

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Иоганн
Иоганн
сегодня в 13:43
Будем надеяться, что не кот в мешке. Сумма внушительная, да и игрок, судя по всему, тех денег стоит. Пусть играет и выигрывает, а вместе с ним и "Динамо"!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:48
Псмотрим,что он покажет в Динамо,удачи и хорошей игры!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 08:36
Удачи ему в Динамо!!!!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:50, ред.
Лично мне будет интересно поглядеть на него, а дело в том, что его связывали с Арсеналом. Эду отправлял своих скаутов на просмотр данного игрока, но до трансфера дело так и не дошло! Признаюсь, лично я не просматривал информацию о нем, т.к не верил в данный трансфер, и вот таперь понаблюдаю за ним. Так же писали о том, что Зенит готов приобрести игрока если тот не уедет в Арсенал, но по итогу Динамо удалось сработать быстрее и они заполучили игрока. Надеюсь громко заявит о себе на полях РПЛ
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 06:47
Динамо и Спартак в этом сезоне хорошо усилились
Поздравляю болельщиков Динамо с этим трансфером
ОПС
ОПС
сегодня в 06:32
Остается надеяться, что адаптация не затянется и пройдет все неплохо. Будем ждать на поле и верить, что все будет на ура.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:12
Щупленький для защитника
Храневец
Храневец ответ Валерий Монаков (раскрыть)
сегодня в 05:18
После Вальбуэна !
Храневец
Храневец
сегодня в 05:17
Хорошая новость ,усилить бы еще защиту ! Удачи Битело !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ баск (раскрыть)
сегодня в 01:15, ред.
Пока наколок на теле нет, крепка надежда.

P.S. Что до ушей... Бог с ними..., с ушами.)
Валерий Монаков
Валерий Монаков ответ suiw (раскрыть)
сегодня в 00:16
Сильнейшее усиление с времен Кураньи.
протон
протон
сегодня в 00:11
Смелый ты парень Битело!
Наши из Динамо бегут в Европу просветленную…
А ты к нам в клуб
баск
баск
вчера в 23:52
Успели всё-таки, ну красавцы.)
Личка доволен и прям облизывается, как кот перед плошкой сметаны.

В самом деле, всего за неделю смастырить контракт с незнакомым клубом,
да с учётом того, что Гремио и Динамо обретаются в разных концах света,
а игрок был вообще в Африке, да плюс ещё агенты, да наши санкционные
трудности с международными расчётами..

Динамо, ты ли это?)
Наверное, все подмётки стёрли, но ведь могут же, когда захотят))

Игрок интересный, в Гремио проявил себя довольно внушительно.
Техничный, скоростной, работоспособный, командный, голодный до футбола.
Из относительных минусов- не сказать, что прям одноногий, но правая
ощутимо ведущая.

Как полузащитник- на удивление универсален, при необходимости нормально
отрабатывает любую позицию в центре поля, от опорника до АПЗ, может
исполнить и крайка обоих флангов.
Правда, есть минус посущественнее- плохонько борется за верх.

Ну и пока имеются также два общих вопроса:

1- Битело впервые выбрался за пределы среды бразильского футбола, а адаптация бразов в незнакомых странах и лигах нередко проблемна, справится ли в полной мере?

2- Воспитывался как футболист не в сильной академии, а в полулюбительском
клубе серии D, за который и играл до 18 лет. Дальше- молодёжка Гремио.
В основе главной Гремио отыграл всего полтора сезона, хотя ему уже 23.
Не выпрут ли внезапно какие-нибудь недостатки школы?

Ответов, понятное дело, ждём на поле и люто верим, что все опасения напрасны.
Добро пожаловать парню в Динамо и удачи ему.)
протон
протон
вчера в 23:48
Хороший трансфер, пораньше бы ещё. а то пока адаптируется..
suiw
suiw
вчера в 23:43
Очень хорошее усиление
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