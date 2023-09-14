Сын Черчесова стал игроком тульского «Арсенала»

Пресс-служба тульского «Арсенала» объявила о переходе вратаря Станислава Черчесова, который является сыном бывшего главного тренера сборной России.
Детали контракта с 28-летним голкипером не уточняются.
Пресс-служба тульского «Арсенала» объявила о переходе вратаря Станислава Черчесова, который является сыном бывшего главного тренера сборной России.
Детали контракта с 28-летним голкипером не уточняются.
первый раз слышу что у него есть сын, ещё и игрок.
первый раз слышу что у него есть сын, ещё и игрок.