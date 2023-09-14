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Сын Черчесова стал игроком тульского «Арсенала»

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de1-pier0
de1-pier0 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 09:40
По сравнению с зенитом,копейки. Я не сторонник чтобы по родне,по дружбе футбол играли.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:34
Станислав Станиславович ??? Серьёзно?)
первый раз слышу что у него есть сын, ещё и игрок.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ minai (раскрыть)
вчера в 20:34
Вы правы, нашёл инфо, что в июле ушёл. Тогда вообще странно
протон
протон
вчера в 20:33
я даже не знал, что он за химки играл, за балтику помню года 3 назад
minai
minai ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:17
По моей информации Ажоева старшего уже попёрли из Арсенала.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:58
Закадычные друзья сын Аджоева и сын Черчесова, которые за всю свою карьеру только лавки протёрли за огромные госденьги, снова воссоединились под крылышком Аджоева, как мило.
drug01
drug01
вчера в 19:48
В добрый путь традиции семьи надо продолжать успешно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:32
Шире улыбку представитель Арсенала!).
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