Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСуды

Прошло заседание суда по делу экс-главы Федерации футбола Испании Рубиалеса

вчера, 17:42

В пятницу прошло слушание по делу бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Функционер не согласился с выдвинутыми обвинениями в сексуальном насилии и принуждении после поцелуя футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира-2023.

В качестве меры предосторожности прокуратура потребовала явки Рубиалеса каждые 15 дней, а также запрета для него приближаться к Эрмосо ближе чем на 500 метров и каким-либо образом общаться с ней во время расследования.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рубиалес вызван в суд
12 сентября
105 фанатов, арестованных после драки в Греции, отправили в 16 тюрем
14 августа
Капитан «Монако» Бен-Йеддер помещён под стражу
11 августа
Даниэль Алвес не будет подавать апелляцию
02 августа
СлухиПриставы собираются списать 50 тысяч рублей с блогера Евгения Савина
02 августа
11 августа пройдёт заседание по делу о наркотиках, в нём фигурирует Промес
26 июля
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 22:04
Не ему, а прокурору.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:02
Поцелуй повод. За этим стоят все фунционеры, правительство, возможно королевская семья.
pomor45
pomor45
вчера в 22:00
А этой жертве пламенного поцелуя можно приближаться к жертве испанской фемиды ближе 500 м? Или бедняге придётся убегать от неё?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:52
Такой бы запрет наложить на журналиста,который провоцировал Дзюбу и армейского тренера Леонида
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:16
протон
протон ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 18:43
А ведь могут посадить надолго, темпераментного экс-президента за невинный поцелуй на радостях от победы сборной... Мир окончательно рехнулся...
протон
протон
вчера в 18:43
У нас есть французский поцелуй, видимо, теперь ещё и испанский добавится - как аналог испанского стыда ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:00
В качестве меры предосторожности прокуратура потребовала явки Рубиалеса каждые 15 дней, а также запрета для него приближаться к Эрмосо ближе чем на 500 метров .
Futurista
Futurista
вчера в 17:54, ред.
Воздушный поцелуй с расстояния 500 метров судом будет оценён как рецидив...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:46
Совсем с катушек съехали 2асты
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:44
Это просто позор....
В Испании живут мучачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:44
О как... теперь ему нужен радар чтобы отсчитывать эти 500 метров...:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 