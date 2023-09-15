Прошло заседание суда по делу экс-главы Федерации футбола Испании Рубиалеса

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вчера, 17:42

В пятницу прошло слушание по делу бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) .

Функционер не согласился с выдвинутыми обвинениями в сексуальном насилии и принуждении после поцелуя футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира-2023.

В качестве меры предосторожности прокуратура потребовала явки Рубиалеса каждые 15 дней, а также запрета для него приближаться к Эрмосо ближе чем на 500 метров и каким-либо образом общаться с ней во время расследования.