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105 фанатов, арестованных после драки в Греции, отправили в 16 тюрем

вчера, 12:59
АЕКЛоготип футбольный клуб АЕК (Афины)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)Динамо08.08.2023 в 21:45 Матч перенесен

105 фанатов заключили под стражу в Греции, их будут содержать в 16 тюрьмах по всей стране.

Они проходят обвиняемыми по делу об убийстве 29-летнего болельщика АЕКа Михалиса Кацуриса, которое произошло во время драки между болельщиками афинской команды и любителями загребского «Динамо» перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Власти страны продолжают расследование и сбор улик для установления лица, совершившего убийство. Кроме того, арестованных обвиняют в других тяжких преступлениях, связанных с деятельностью преступной организации, взрыве и хранении взрывчатых веществ, а также в таких правонарушениях, как незаконное хранение оружия, насилие, разврат и другое.

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Перевод с newsbeast.gr
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протон
протон
вчера в 14:20
102 хорвата мутузили 3 греков?)Так получается)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 13:40
Это курорт для них. Лучше в руки мачете и рубить сахарный тростник. Только нашинкуют ведь кого-нибудь. Нет. Лучше турьма.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:35
Хорошо порезвились фанаты в Греции !!!
izrafel
izrafel
вчера в 13:27
Да уж... называется приехали посмотреть футбольный матч... теперь экскурсия по тюрьмам.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:15
Чего их в тюрьмах мариновать? Надо на плантации их отправить - фрукты собирать.
Гость
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