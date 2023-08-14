105 фанатов, арестованных после драки в Греции, отправили в 16 тюрем

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вчера, 12:59

105 фанатов заключили под стражу в Греции, их будут содержать в 16 тюрьмах по всей стране.

Они проходят обвиняемыми по делу об убийстве 29-летнего болельщика АЕКа Михалиса Кацуриса, которое произошло во время драки между болельщиками афинской команды и любителями загребского «Динамо» перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Власти страны продолжают расследование и сбор улик для установления лица, совершившего убийство. Кроме того, арестованных обвиняют в других тяжких преступлениях, связанных с деятельностью преступной организации, взрыве и хранении взрывчатых веществ, а также в таких правонарушениях, как незаконное хранение оружия, насилие, разврат и другое.