Рубиалес вызван в суд

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вчера, 15:03

Бывший глава Королевской федерации футбола Испании вызван в суд для дачи показаний по делу о сексуальном насилии, возбужденному в связи с поцелуем с футболисткой сборной Испании Хенни Эрмосо после финала чемпионата мира.

Заседание состоится в пятницу.

Ранее Рубиалес утверждал, что поцелуй был взаимным и дружеским.