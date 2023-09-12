Бывший глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес вызван в суд для дачи показаний по делу о сексуальном насилии, возбужденному в связи с поцелуем с футболисткой сборной Испании Хенни Эрмосо после финала чемпионата мира.
Заседание состоится в пятницу.
Ранее Рубиалес утверждал, что поцелуй был взаимным и дружеским.
Это ж сколько людей заняты всем этим и получают зарплаты, вместо того, что бы заниматься действительно преступностью и освещением реальных проблем. Чума какая-то.
Это ж сколько людей заняты всем этим и получают зарплаты, вместо того, что бы заниматься действительно преступностью и освещением реальных проблем. Чума какая-то.
- Доктор, а вы меня не поцелуете?
- Ну что вы! Это противоречит нашей врачебной этике! Строго говоря, мне и трахать-то вас не следовало!
- Доктор, а вы меня не поцелуете?
- Ну что вы! Это противоречит нашей врачебной этике! Строго говоря, мне и трахать-то вас не следовало!