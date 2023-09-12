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Рубиалес вызван в суд

вчера, 15:03

Бывший глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес вызван в суд для дачи показаний по делу о сексуальном насилии, возбужденному в связи с поцелуем с футболисткой сборной Испании Хенни Эрмосо после финала чемпионата мира.

Заседание состоится в пятницу.

Ранее Рубиалес утверждал, что поцелуй был взаимным и дружеским.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:15
Пусть ещё судью поцелует, до кучи)))
протон
протон
вчера в 18:31
Понятное дело, а вдруг поцелуй преднамеренный, шутка ли. Надо бы еще показания свидетелей собрать обязательно. Сколько их там тысяч было на стадио, их на опознание, очную ставку с потерпевшей, в прямом эфире и стримом конечно.
Это ж сколько людей заняты всем этим и получают зарплаты, вместо того, что бы заниматься действительно преступностью и освещением реальных проблем. Чума какая-то.
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:23
Весь идиотизм и маразм всего этого цирка заключён в одной фразе: "...по делу о сексуальном насилии, возбужденному в связи с поцелуем..."
e37phjgrwgg3
e37phjgrwgg3
вчера в 15:58, ред.
Чем-то перекликается это всё со старым анекдотом:
- Доктор, а вы меня не поцелуете?
- Ну что вы! Это противоречит нашей врачебной этике! Строго говоря, мне и трахать-то вас не следовало!
Аксинья
Аксинья ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 15:48
Скорее признают извращенцем и заставят женится...на мужчине))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:27
Надо спасать мужика. Кастрируют демоны.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:23
Судью нужно поцеловать, а то вдруг у неё мхом поросло....
Elliada
Elliada
вчера в 15:15
Как будто увольнения было мало
Гость
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