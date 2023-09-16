Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Фрайбурга»

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вчера, 18:28

«Фрайбург» уступил «Боруссии» Дортмунд в матче 4-го тура Бундеслиги (2:4).

На 11-й минуте поединка Матс Хуммельс вывел «шмелей» вперёд. Лукас Хелер на 45+2-й сравнял счёт. Николас Хефлер на 45+6-й забил 2-й мяч хозяев. На 60-й Дониэлл Мален восстановил равенство на табло. Хефлер на 81-й получил вторую жёлтую карточку. Хуммельс на 88-й оформил дубль. Марко Ройс на 90+2-й отметился последним мячом во встрече.

«Фрайбург» занимает 9-е место в чемпионате Германии, у коллектива 6 очков. «Боруссия» располагается на 7-й строчке с 8 баллами.