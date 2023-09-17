Хохлов подал в отставку из «Сочи». Борис Ротенберг её не принял

Дмитрий Хохлов может покинуть должность главного тренера «Сочи».
По данным источника, после поражения от «Спартака» в матче 8-го тура РПЛ наставник во время общения с владельцем клуба Борисом Ротенбергом подал в отставку. Ротенберг её не принял.
Владелец «Сочи» очень уважает Хохлова ещё со времён его работы в «Динамо», у них сложилась крепкая дружба. Маловероятно, что Ротенберг уволит наставника из «Сочи».
Хохлов безработный.
Хохлов безработный.
Владелец "Ростова" очень уважает Карпина. О футболе и о болельщиках хоть кто-нибудь подумал, уважаемые ?!!
Владелец "Ростова" очень уважает Карпина. О футболе и о болельщиках хоть кто-нибудь подумал, уважаемые ?!!