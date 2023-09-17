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Хохлов подал в отставку из «Сочи». Борис Ротенберг её не принял

вчера, 12:56

Дмитрий Хохлов может покинуть должность главного тренера «Сочи».

По данным источника, после поражения от «Спартака» в матче 8-го тура РПЛ наставник во время общения с владельцем клуба Борисом Ротенбергом подал в отставку. Ротенберг её не принял.

Владелец «Сочи» очень уважает Хохлова ещё со времён его работы в «Динамо», у них сложилась крепкая дружба. Маловероятно, что Ротенберг уволит наставника из «Сочи».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
вчера в 22:02
И болельщики, и игроки в известной степени иждивенцы. Первым подавай зрелище на халяву, вторым - контракт не по труду. Так что оба без права голоса. Музыку заказывает тот, кто платит. В дураках остаётся то подавляющее меньшинство, которое платит (ходит на стадион, смотрит платные передачи, покупает атрибутику), но музыку не заказывает, потому что их доля слишком мала, чтобы ею дорожить.
112910415
112910415
вчера в 15:43
клуб тихо загибается
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:36
Уже принял...
Хохлов безработный.
Ironigor
Ironigor ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 13:59
В том то и дело, что нет никаких задач. И именно из-за этого такой состав и такой тренер !)
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 13:21, ред.
Владелец «Сочи» очень уважает Хохлова
Владелец "Ростова" очень уважает Карпина. О футболе и о болельщиках хоть кто-нибудь подумал, уважаемые ?!!
Garrincha58
Garrincha58 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:17
какие задачи? с этим составом потолок 7-10 место и тренер этот как раз для таких задач
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:09
Хохлов не плохой тренер и человек просто там нет соответствующих игроков под амбиции боссов Сочи да и смысл сейчас рвать опу надо просто наигрывать молодёжь состав, а когда (может когда то это произойдёт) нас допустят к еврокубкам тогда стоит и игроков найти и может быть и тренера под такие задачи, а смысл менять шило на мыло
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:01, ред.
Непонятное решение Ротенберга или у босса Сочи нет никаких высоких задач перед клубом, во всяком случае на этот сезон !??)
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