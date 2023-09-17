«Скоро всё узнаете». Хохлов — о возможной отставке

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможном уходе в отставку.
Скоро всё узнаете. Есть официальные источники.
В матче 8-го тура РПЛ команда в Москве уступила «Спартаку» (0:1). Южный клуб с 6 очками занимает 12-е место в чемпионате России.
Хохлов и как футболист был весьма ограниченный, без особой фантазии. Крепкий, выносливый, боевитый, но лишенный всякого креатива. Вот и тренер- такой же...
Хохлов и как футболист был весьма ограниченный, без особой фантазии. Крепкий, выносливый, боевитый, но лишенный всякого креатива. Вот и тренер- такой же...
После сенсационного серебра в сезоне 2021/22 команда распродала лидеров, а остальные стали старше.
Неужели кто то думает, что 38 летний Нобоа будет один тащить всю команду?
Да эпизодами он ещё может показать класс, но это эпизоды.
Посмотрев состав можно так же легко увидеть, что в нём очень много неудачников, которые почти никому не нужны и вся карьера у них похожа на сплошное падение. У многих за спиной множество клубов и нигде не задерживались.
Потенциал нынешнего фк Сочи это 10-12 место, а задача должна ставится не попасть в зону стыков. Надо реально смотреть на вещи, а не строить лишних иллюзий.
После сенсационного серебра в сезоне 2021/22 команда распродала лидеров, а остальные стали старше.
Неужели кто то думает, что 38 летний Нобоа будет один тащить всю команду?
Да эпизодами он ещё может показать класс, но это эпизоды.
Посмотрев состав можно так же легко увидеть, что в нём очень много неудачников, которые почти никому не нужны и вся карьера у них похожа на сплошное падение. У многих за спиной множество клубов и нигде не задерживались.
Потенциал нынешнего фк Сочи это 10-12 место, а задача должна ставится не попасть в зону стыков. Надо реально смотреть на вещи, а не строить лишних иллюзий.
Это читалось в тот момент, когда его только назначили на пост главного тренера . Он не тренер ни для одного клуба Премьер-Лиги . ФНЛ, и то для команды которая не претендует на выход в РПЛ и не ставит каких-то высоких целей. Просто держать команду на плаву среди команд из нижней части турнирной таблицы. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
Это читалось в тот момент, когда его только назначили на пост главного тренера . Он не тренер ни для одного клуба Премьер-Лиги . ФНЛ, и то для команды которая не претендует на выход в РПЛ и не ставит каких-то высоких целей. Просто держать команду на плаву среди команд из нижней части турнирной таблицы. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
Состав-то у сочинцев действительно неплохой: Н.Заболотный, Дркушич, Миладинович, Крамарич, Нобоа. В запасе: Гойло, В.Литвинов, Макарчук, Мелкадзе, Бурмистров. Такие игроки могли бы пригодиться половине клубов РПЛ. А результаты как у пердивных Рубина и Оренбурга.
Состав-то у сочинцев действительно неплохой: Н.Заболотный, Дркушич, Миладинович, Крамарич, Нобоа. В запасе: Гойло, В.Литвинов, Макарчук, Мелкадзе, Бурмистров. Такие игроки могли бы пригодиться половине клубов РПЛ. А результаты как у пердивных Рубина и Оренбурга.