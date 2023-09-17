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«Скоро всё узнаете». Хохлов — о возможной отставке

сегодня, 00:41

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможном уходе в отставку.

Скоро всё узнаете. Есть официальные источники.

В матче 8-го тура РПЛ команда в Москве уступила «Спартаку» (0:1). Южный клуб с 6 очками занимает 12-е место в чемпионате России.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 11:22
Возможно ничего и не изменится, но и приглашать Хохлова- тоже было глупостью. Никакущий тренер, котoрого, даже из Кубани выгнали через два месяца. Человек, проваливший работу в ДИНАМО, после чего был уволен. Сейчас очередная неудача- в Сочи. Для меня, что Хохлов, что шварц, что кобелев- одно и тоже. Это тренеры- шабашники, халтурщики и ремесленники. Второй- просто мерзавец и циник!!!

Хохлов и как футболист был весьма ограниченный, без особой фантазии. Крепкий, выносливый, боевитый, но лишенный всякого креатива. Вот и тренер- такой же...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:49
Решение наверняка принято, ищут очередного зиц-председателя и ждут повод.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:31
Голодать не будет на хлеб с маслом заработал. Хорошо есть футбол.
Сп62
Сп62
сегодня в 09:27, ред.
Можно подумать, что прийдёт другой тренер и команда включится в борьбу за призовые места. Если бы с приходом Галактионова в Локомотив команду не усилили бы игроками сборной, то где бы сейчас были железнодорожники?
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 09:07
Это Сочи зря с ним связались...
ОПС
ОПС
сегодня в 08:33
Скорей всего скоро мы его в Сочи не увидим. Все к этому идет.
Ванечка
Ванечка
сегодня в 08:06
Думаю что дадут пару матчей еще порулить, а там в зависимости от результата.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:02
Зря Дима связался с Сочами... изначально было видно чем все может закончится.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:51
Дыма без огня не бывает. Пора начинать паковать чемоданы.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:48
Стойко держались, немного не хватило
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:13
А что собственно в этом сезоне ожидали от фк Сочи?
После сенсационного серебра в сезоне 2021/22 команда распродала лидеров, а остальные стали старше.
Неужели кто то думает, что 38 летний Нобоа будет один тащить всю команду?
Да эпизодами он ещё может показать класс, но это эпизоды.
Посмотрев состав можно так же легко увидеть, что в нём очень много неудачников, которые почти никому не нужны и вся карьера у них похожа на сплошное падение. У многих за спиной множество клубов и нигде не задерживались.
Потенциал нынешнего фк Сочи это 10-12 место, а задача должна ставится не попасть в зону стыков. Надо реально смотреть на вещи, а не строить лишних иллюзий.
Jocket
Jocket
сегодня в 05:58
Хохлов не тренер, гнать, гнать и гнать.
ABir
ABir
сегодня в 05:05
После минимального проигрыша Спартаку в гостях не уволят, к тому же еще Сочи даже не в зоне вылета. А в целом задачи стать призером Сочи никто и не ставил, а быть в середине таблице вполне по силам с таким составом, основная борьба еще впереди.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:39, ред.
Я думаю что он чуть больше времени даже задержался на посту главного тренера Сочи.
Это читалось в тот момент, когда его только назначили на пост главного тренера . Он не тренер ни для одного клуба Премьер-Лиги . ФНЛ, и то для команды которая не претендует на выход в РПЛ и не ставит каких-то высоких целей. Просто держать команду на плаву среди команд из нижней части турнирной таблицы. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
протон
протон
сегодня в 01:31
Это изначально было странное назначение-Хохлов себя нигде не показал как тренер, хоть футболистом и был классным! Жаль, но Дмитрий своим шансом не воспользовался...
Состав-то у сочинцев действительно неплохой: Н.Заболотный, Дркушич, Миладинович, Крамарич, Нобоа. В запасе: Гойло, В.Литвинов, Макарчук, Мелкадзе, Бурмистров. Такие игроки могли бы пригодиться половине клубов РПЛ. А результаты как у пердивных Рубина и Оренбурга.
Гость
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