Григорян ответил на вопрос о своём будущем

, который ранее покинул пост главного тренера «Кубани», высказался о своём будущем.

Мое будущее? У меня не стоит такой вопрос. Я живу спокойной гармоничной жизнью. Надо — работаю. Когда есть возможность, работаю в мужском футболе — в любых лигах, странах, регионах. Когда есть возможность — работаю в женском футболе или на телевидении. Я абсолютно не зациклен на идее где-то работать. Я живу спокойной жизнью, делаю то, что мне нравится. Главное, я знаю, что буду работать. А где — понятия не имею.