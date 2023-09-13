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Григорян ответил на вопрос о своём будущем

вчера, 22:58

Александр Григорян, который ранее покинул пост главного тренера «Кубани», высказался о своём будущем.

Мое будущее? У меня не стоит такой вопрос. Я живу спокойной гармоничной жизнью. Надо — работаю. Когда есть возможность, работаю в мужском футболе — в любых лигах, странах, регионах. Когда есть возможность — работаю в женском футболе или на телевидении. Я абсолютно не зациклен на идее где-то работать. Я живу спокойной жизнью, делаю то, что мне нравится. Главное, я знаю, что буду работать. А где — понятия не имею.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:02
специалист легкого жанра )
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:37
Ноль без палочки, как тренер. И к тому же с такой позицией по отношению к делу его просто необходимо лишить лицензии и предать анафеме от футбола. И определить в стан кликуш-экспердов на Мать его ТВ.
vapd97kpqecd
vapd97kpqecd
сегодня в 05:48
Если что икспердом на Муть-ТВ всегда пристроят до кучи к другим балаболам
ОПС
ОПС
сегодня в 04:34, ред.
Летун, одним словом. Сколько уже команд поменял. Пусть лучше дома сидит. Спокойнее будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 04:11
Жучок, а точнее жучара. Остап Бендер от футбола
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:52, ред.
Вроде взрослый дядя, а рассуждает, как пацан. Ветер в голове, от того и тренер такой некудышный.
протон
протон
вчера в 23:41
Вообще не понимаю тех, кто его назначает. Тренер он нулевой. Разве только для потехи...
Так бы и сказал - иногда подрабатываю тренером вундерфильно, но больше всего подошла бы роль в коллективе с Петросяном.
Гость
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